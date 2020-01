No más violencia en carreteras

*Optimismo: ¡Firmó Trump!

*Placas... ¿Y los cumplidos?

*"Ya no lloraremos": Ana Lucía



Y vale la pena referir lo registrado en las últimas horas en el ramo de seguridad, en tanto que el día de ayer Francisco Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno de la Cuarta Transformación, anunció de manera clara y formal, que de inmediato se prestará atención prioritaria a la cadena delictiva que se registra en la carreteras que interconectan las regiones de Orizaba, Córdoba, Puebla y Tlaxcala, así como todos los ámbitos de tales entornos, en tanto que se tiene perfectamente claro que se ha convertido en uno de los puntos de mayor actividad delincuencial en el territorio nacional.



Durazo Montaño, destacó que se han estrechado los renglones de intercomunicación tanto con el Gobierno del Estado, como con autoridades municipales y empresarios de toda la región en referencia, información que permitirá perfeccionar las acciones para proceder con eficacia y oportunidad, con la finalidad de restablecer la seguridad y sembrar tranquilidad entre los habitantes de todos los estratos sociales.



Refirió el elevado mando en materia de seguridad nacional, que definitivamente las acciones para restaurar la tranquilidad en las regiones apuntadas, se aplicarán con elevada eficacia para otorgar pronta y efectiva respuesta a las demandas de empresarios y de la población en lo general, quienes se encuentran preocupados por el incremento en acciones delincuenciales en la región.



Obligadamente se debe reconocer que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana del Gobierno Federal, no anduvo en sus planteamientos "por las ramas", tanto así que sin escatimar en lo más mínimo la gravedad del problema, insistió sin presión alguna de por medio, en que efectivamente la zona veracruzana y poblana en referencia (así como lugares circunvecinos) se han convertido en uno de los puntos de mayor riesgo en el país, por lo que el Gobierno Federal con el apoyo de las fiscalías estatales y autoridades en lo general, pretende de inmediato iniciar acciones claramente significativas, en la búsqueda de pacificar toda la amplia región de las altas montañas, incluyendo distritos aledaños que conforman realmente un extenso territorio del país.



Claro que los apuntes en referencia siembran esperanzas altamente positivas entre los veracruzanos, los poblanos, los tlaxcaltecos y de hecho, si se obtienen resultados positivos, el sector de seguridad de la Cuarta Transformación obtendrá significativo reconocimiento de muchos millones que conforman los núcleos ciudadanos del territorio nacional... Ya veremos.



LO QUE SE LEE



Que la firma del TMEC por parte de Estados Unidos, al decidir ayer el Presidente Donald Trump proceder positivamente frente a las propuestas planteadas en el documento por el Gobierno Mexicano, incuestionablemente representa un paso significativamente positivo para el claramente polémico titular del Gobierno Mexicano, sin que ello quiera decir que el jefe del poder presidencial estadunidense no lo sea.



Ahora sólo falta que tal acuerdo sea de la misma forma firmado por el Gobierno de Canadá, escenario factible de efectuarse en tanto que, lo complejo lo representaba la postura del mando Norteamericano.



Tal información que ayer en México circuló como reguero de pólvora en los ámbitos políticos y financieros, indudable fortalecen al iniciar el año la imagen del Gobierno de la Cuarta Transformación, primordialmente porque muchos apostaban (en el marco de núcleos en desacuerdo con las políticas de la Cuarta Transformación) que el TEMEC podría convertirse en uno de los "Talones de Aquiles", que afectarían la imagen presidencial, sin embargo, los vientos de ayer favorecieron soplos de buenaventura para quien habita el Palacio Nacional.



En tal contexto, se puede afirmar que ejecuta un paso significativo la economía mexicana y, en ese contexto, el día de hoy habrá reflejos de satisfacción en el marco de "Las Mañaneras"... Que no queden dudas.



LO QUE SE VE



No se podría estar en desacuerdo con el programa "Borrón y Placas Nuevas" que el día de ayer se amplió hasta finales de febrero por decisión del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, determinación por conducto de la cual, quienes no habían cumplido en los últimos años con el programa de reemplacamiento, han tenido al finalizar el año anterior la oportunidad de ejecutar tales tramites sin recargo alguno.



En los marcos del núcleo social veracruzano, sobre el tema se observan polémicas en las cuales se apunta que, si a los automovilistas morosos se les premia sin recargos e incluso con atenciones especiales: "¿Qué estímulo mayormente significativo recibirán los que sí cumplieron en tiempo y forma con dicho requerimiento?...



De lo que se opina en contra no es que existan planes apropiados para estimular a los morosos con la finalidad de que cubran con los requerimientos pendientes, sino que suena a cierta inequidad que al incumplido "se le apapache" y, al que de siempre cumplió, se le refiera la frialdad e indiferencia del recaudador de ingresos... ¿Existirán argumentaciones válidas para el planteamiento en referencia en los marcos del programa veracruzano "Borrón y Placas Nuevas"?



LO QUE SE OYE



Profundamente estremecedora la voz de la pequeña Ana Lucía, afectada por la atroz leucemia, cuando interrumpe a su padre para decirle: "¿Ya no vamos a llorar papá?", escena registrada precisamente en un video filmado ya al interior de un avión, que los trasladaría de México a Suiza, gracias a que el padre de la pequeña (que vive en la modestia) tiene antecedentes familiares de origen suizo, por lo que ante la impotencia económica para que su hija recibiera el tratamiento adecuado en tierras mexicanas, solicitó ayuda al país europeo, rogando que su niña Ana Lucía reciba atención medica apropiada en hospitales de aquel país... Se asegura que los pasajes del avión así como el costo de la estancia del papá en Suiza, son el resultado de la solidaridad y la ayuda masiva del pueblo mexicano, unidos para salvar a la pequeña Ana Lucía... ¿Y nuestros centros de asistencia médica?... Ahí la dejamos.