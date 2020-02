AMLO, la gimnasia con la magnesia

“40 patrullas renta el IPAX al señor

Cuando leemos un texto como este, con tanta claridad, nos quedamos impactados. Qué difícil es manejar adecuadamente el lenguaje escrito, la sintaxis para comunicarnos con una prosa correcta. El periodista es el artesano de la letra mayormente obligado a comunicar con sencillez, y de forma sencilla, sus mensajes.Este párrafo que a continuación les compartimos define en ocho líneas lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada cuarta transformación.“AMLO confunde tecnocracia con técnica y desprecia a los especialistas, particularmente a quienes estudiaron posgrados en el extranjero. Muchos funcionarios que sí conocen su materia –no sólo los economistas sino los de diversas profesiones– han sido despedidos u orillados a abandonar la administración pública federal por provenir del antiguo régimen y/o haber egresado de universidades estadunidenses y han sido sustituidos por personas leales a la 4T pero inexpertas. Ni todos los desplazados son corruptos, por cierto, ni todos los contratados son honestos. La noción de que la pillería en México se desató en el periodo neoliberal es insostenible: la corrupción se desbocó entre políticos y tecnócratas durante todo el siglo XX”.El párrafo es de la pluma del maestro Agustín Basave Benítez, académico, periodista, político y diplomático regiomontano, ex militante del PRD, partido del que fue presidente y al que renuncio el 27 de agosto de 2018.Nuevamente son los medios de comunicación, los periodistas, quienes investigan e informan sobre los casos más sonados de Veracruz porque la autoridad encargada de hacerlo no existe, a quien pusieron al frente parece que se dedica a pasar una buena parte de su tiempo en el cine y otra al lado del funcionario que la sostiene en el cargo.Sobre el caso del asesinato del ex pitcher de las grandes ligas Narciso Elvira, ídolo de la región de Los Tuxtlas y de los mexicanos y veracruzanos a quienes nos gusta ese deporte, preguntando sobre el caso nos encontramos con el trabajo profesional del maestro Luis Velázquez en su Blog Expediente, quien en una nota nos dice:“Cinco días antes de ser asesinado, Narciso Elvira arribó a la Fiscalía Regional de Cosamaloapan tratando de salvar su vida y la de su hijo de 20 años de edad que también fue asesinado el pasado martes.“El pelotero se apersonó para solicitar nueve constancias de actuaciones ministeriales de la causa penal abierta por el secuestro que sufrió en junio de 2015, pues planeaba entregarlas en la embajada de Estados Unidos para solicitar asilo para él y ocho miembros de su familia.“Una fuente allegada a la investigación 127/2015 dijo bajo anonimato que lejos de ser acogido y apoyado se topó con la burocracia alentada por el Fiscal regional, Juan Alberto Rivera Hernández. Agobiado por el obstáculo buscó ayuda con los contactos, pero fueron inútiles ante la burocracia que genera Juan Alberto Rivera Hernández, pues ninguno de los demás servidores públicos en ese organismo pudo ayudar al astro del béisbol, era como si a todos les hubiesen dado la orden de no facilitarle las copias hasta que no regresara con un nuevo escrito en el cual pidiera acceso solo para él.“Durante el sepelio se pudo hablar con familiares del profesional del béisbol, quienes afirmaron bajo anonimato que la sospecha más grande sobre lo que le pasó a él y a su hijo recae en el secuestro que sufrió el 16 de junio de 2015”.Y, mientras, ¿la Fiscala qué hace...?Ayer se anunció, mediante un video, la próxima aparición de Brozo en compañía de Carlos Loret de Mola, Galilea Montijo y el doctor Luis García, en el nuevo programa que se llamará LatinUS, el cual estará enfocado al público latino que radica en Estados Unidos y obviamente en México.Julio Hernández López “Astillero”, autor de la columna del diario amloista La Jornada, describe la presentación de este interesante informativo de la siguiente manera:“Brozo, sentado en escalinatas con la Casa Blanca como fondo y con una cartulina de solicitud de empleo en el suelo, al habla telefónica con Carlos Loret de Mola, ambos ex compañeros en Televisa durante muchos años, no sólo en programas por separado, sino en concurrencias como la mesa de análisis político llamada Tercer Grado.“En una parte de ese diálogo actuado, Loret pregunta por teléfono a Brozo: ¿Dónde andas?, a lo que el payaso de los verdes pelos contesta: Aquí en Washington, hermano.“Enseguida Loret lanza: ¿pues a quién hiciste enojar?, y el personaje de Víctor Trujillo juguetea: al mismo que hiciste enojar tú, no te hagas que la virgen te habla.“Una primera lectura podría sugerir que el comediante y el periodista se estuviesen refiriendo con intencional indefinición al presidente Andrés Manuel López Obrador como el personaje al que habrían hecho enojar y, por ello, habrían tenido que emigrar, en una suerte de presunto exilio. El ayuntamiento xalapeño inició ayer un programa de rescate de los espacios peatonales (banquetas). Lo arrancó en la avenida Miguel Alemán con el apoyo de Tránsito del Estado. Obviamente, los comerciantes que se habían apropiado de las banquetas para hacerlas parte de su negocio se molestaron, pero qué bonita se ve una calle sin los estorbos que ponen los anarquistas, los amigos del desorden y el valemadrismo. Adelante con el rescate de todos los espacios que les pertenecen a los ciudadanos.