Cinthya, al rescate de la política

“PODEMOS, un nuevo partido

de prestigiados defraudadores”

yo

Cuando hablamos de la necesidad de nuevos rostros en la vida política del país y, en nuestro caso, de la aldea de Veracruz, para refrescar el ambiente, siempre se antepone, con justificada razón, la experiencia. Un político, como hemos podido comprobar, no se puede inventar o improvisar, resultan ser más nocivos para la sociedad. Por eso es que la hipótesis de que un joven asesorado por viejos experimentados es la solución es de las teorías más aceptadas, algo así como un gobierno Romano, con un Emperador o “El César” y un senado compuesto por los viejos experimentados que solo aspiran a compartir sus conocimientos con quien gobierna sin mayores ambiciones personales de poder; su poder estaba en influir en las decisiones.Y qué pasa si en el camino encontramos a políticos jóvenes, con una gran experiencia en la vida política, sin compromisos con el pasado y el presente, con nuevos proyectos que son la solución a grandes y graves problemas; con simpatía entre el electorado que los conoce por sus tareas como benefactores sociales, carismáticos; políticos que traen en las venas la sangre de esta actividad pero de forma sublime, sin ambiciones económicas, con el deseo de cambiar las cosas y sembrar la semilla de la justicia y el progreso; personas que no son víctimas de un oscuro pasado, al contrario, identificados con el pueblo por su indomable espíritu de lucha, pues como que nos resulta extraño encontrar estos perfiles, sin embargo los hay aquí en Veracruz.Tal es el caso de Cinthya Lobato Calderón, exdiputada local que se enfrentó en el Congreso con el yunismo, a costa de su vida, y fue tan valiente que puso al descubierto la podredumbre con que compañeros de su partido al que renunció, el PAN, se comportaban contradiciendo las promesas de campaña que le hicieron ganar la gubernatura al panista Miguel Ángel Yunes Linares.Y ante la serie de desatinos que vemos en la actual administración, de las ambiciones internas que los morenistas muestran por suceder en el poder a Cuitláhuac García Jiménez, descuidados sus principales obligaciones como son las de gobernar para amasar capital político que les permita aspirar en serio a continuar en el poder, ante ese vacío, que propicia grandes oportunidades de triunfo para llegar al poder a componer lo que está mal hecho, es que en el OPLE se presentan 15 solicitudes de partidos políticos nuevos, de las cuales solo cuatro logran pasar los filtros, y de las cuatro, solo dos son de fiar porque las otras dos están encabezadas por conocidos defraudadores, vivales que han hecho de la mentira, la extorsión y el engaño una forma de vida y dos con dirigentes como los que, en nuestra opinión, merecen llegar al poder para cambiar el rumbo del estado y la situación de inseguridad, pobreza, desigualdad e injusticia privan en la entidad.El partido político que más posibilidades tiene en las próximas elecciones de presidentes municipales y diputados locales (solo en esas puede participar un partido estatal nuevo) es el que presentó el fin de semana ante el OPLE la documentación para el registro del partido político estatal “Unidad Ciudadana”, con 173 asambleas municipales, a pesar de que solo se solicitaban 141, el cual encabeza la ex diputada local por Xalapa Cinthya Lobato Calderón.Ese mediodía, en el OPLE, Cinthya Lobato dijo: “Aquí en Unidad Ciudadana somos más que colores, más que ideología, más que partidos, somos un grupo de ciudadanos que nos unimos para poder transformar Veracruz, un grupo de ciudadanos que estamos poniendo nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestro empeño al servicio de Veracruz”.Al acudir al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a entregar la documentación que acredita que han cumplido con los requisitos para convertirse en un nuevo partido político estatal, dijo que la gente está harta de los políticos tradicionales que prometen y no cumplen “y ante ese hartazgo necesitamos ofrecer nuevas opciones y unirnos para transformar Veracruz”.Dijo también que acudía muy contenta ante el OPLE, con el resultado del trabajo que realizaron a lo largo de un año, con un gran esfuerzo. “Nosotros escogimos las asambleas municipales y aunque oficialmente nos pedían 141, logramos 173, recorriendo todo el estado, escuchando a la gente, rescatando todas las opiniones y tuvimos una gran respuesta”.Comentó que los ciudadanos se volcaron, mostrando su sentir ante el gobierno y la clase política de la entidad. “Vemos que los ciudadanos están cansados de lo que vivimos, no solo en la esfera gubernamental sino también en las propias instituciones políticas.Hay un gran hartazgo, desde los miembros de los partidos políticos, hay institutos políticos que no dan valor a la palabra, que no respetan una trayectoria, los liderazgos, se han convertido como en agencia de colocación, dejando fuera a militantes y personas que han hecho trabajo de toda la vida y eso hace que las personas se alejen y decidan dejar de participar. Hay personas que tienen mucho que dar por Veracruz, porque Veracruz es tierra de talentos.Cabe destacar que la dirigente de “Unidad Ciudadana” goza de la simpatía y el afecto del electorado veracruzano que verán en ella a una opción realmente distinta: mujer, honesta, con una amplia experiencia política, valiente, capaz y con un proyecto incluyente. Una de sus metas es el rescate de la palabra. Los políticos han hecho de ella una basura, son mentirosos por naturaleza y sin recato las usan como si fuera parte del comportamiento de un funcionario, un representante o un político, cuando debe ser una de los principales baluartes de alguien que aspira a un cargo. La palabra fue, en otros tiempos y es en otros países, la más importante herramienta de respeto con que cuenta un político, hoy es la forma más común de deshacerse de un compromiso o de evadir una responsabilidad.Otro nuevo partido político que tiene posibilidades de triunfo en las próximas elecciones es “Todos por Veracruz”, que lidera el joven diputado Jesús Vázquez González, a quien le antecede una larga lista de logros en bien de sus representados y una vida privada plagada de acciones de altruismo de las que solo él y su familia saben, pero que le da un gran posicionamiento electoral en todo el estado.Jesús Vázquez, al igual de Cinthya Lobato Calderón, son las dos caras nuevas dentro de la política estatal, los dirigentes de nuevos partidos políticos que se convierten en opciones verdaderas de cambio, no vaciladas, en un momento especial en la vida política de Veracruz donde el electorado está desencantado y sin rumbo.Los otros dos partidos que pueden lograr el registro son: Podemos, propiedad del exdiputado local Francisco Garrido González, un defraudador profesional quien dice contar con el apoyo económico y político del secretario de gobierno Eric Cisneros (no lo dudamos, son iguales), y quien organizó sus asambleas distritales con el financiamiento de líderes regionales a quienes, de esta manera, entregó candidaturas a presidencias municipales. Todo un hampón. Y “Bienestar y Justicia Social” del eterno dirigente del frente cardenista, Antonio Luna (otro Paco Garrido), con mínimas posibilidades de éxito.El electorado tiene ahí las opciones partidistas para elegir, dos jóvenes con experiencia y oficio político, o los partidos de dos pillos probados que solo buscan las prerrogativas y la venta de candidaturas.La cifra no es como para estar orgullosos: en lo que va de la actual administración han sido sacrificados diez dirigentes políticos, todos de gran importancia: ¿Será que la 4T en Veracruz combate la corrupción así?Escríbanos a [email protected]