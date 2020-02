La narco-boda

La semana pasada, en Culiacán, contrajo nupcias Alejandrina Giseelle Guzmán Salazar, hija de Joaquín "El Chapo" Guzmán, con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, la llamada "Emperatriz" del narco, vinculada a Ismael "El Mayo" Zambada García, considerado el poder tras el trono del Cártel de Sinaloa, al cual se atribuye el violento rescate de Ovidio Guzmán López --otro hijo del capo extraditado y preso en Estados Unidos-- en el fallido operativo policiaco-militar del 17 de octubre del año pasado en la capital sinaloense.



La fastuosa boda causó indignación porque la catedral de Sinaloa, donde se realizó la ceremonia religiosa, fue cerrada para la feligresía y el templo fue acordonado en el exterior con cinta amarilla para que nadie ajeno a ambas narcofamilias se acercara.



El Cártel del Pacífico volvió a hacer ostentación de su poder, no sólo evidenciando la sumisión de las autoridades civiles sino también su seducción a la Iglesia católica.



Pero estos grupos criminales, que cada vez hacen más pública la impotencia del Estado para ponerles un alto, se fueron empoderando por la complicidad de políticos y funcionarios corruptos de sexenios anteriores.



En su último libro titulado "El Traidor. El diario secreto del hijo del Mayo", la periodista Anabel Hernández relata, por ejemplo, que en 2015 Fernando Gaxiola, abogado de Vicente Zambada Niebla, "Vicentillo", hijo de Zambada García, le aseguró en una reunión que así como traficaban droga con pipas autorizadas por PEMEX, también lo hacían en buques facilitados por la petrolera del gobierno mexicano.



La autora dice que el abogado le aseguró que esa relación comenzó durante el sexenio de Vicente Fox, "con altos mandos del PAN que estaban en PEMEX”, y que "Vicentillo le contó que un grupo de políticos y funcionarios de PEMEX querían compartir el tráfico de cocaína en uno de los viajes del barco para usarlo como 'fondo electoral'", versión que el hijo del "Mayo" le corroboró cuatro años después.



Según le confió "Vicentillo" a la periodista, fue contactado por su amigo "Capi Beto" para pedirle que lo llevara con su padre para presentarle a un licenciado de la Ciudad de México que pretendía proponerle "un negocio". Dijo que iba en nombre de algunos políticos y funcionarios de PEMEX, cuyos nombres se abstuvo de dar inicialmente por su propia seguridad, los cuales disponían de un barco petrolero para invertir en un cargamento de 100 toneladas de cocaína. Y que la razón por la que buscaban al "Mayo" era "por la seriedad de mi papá en los negocios".



El Vicentillo le dijo a la periodista que él arregló la cita, la cual se efectuó en el estado de Durango en un área llamada Vascogil, donde su padre "se estaba escondiendo".



"En aquella reunión estuvo presente mi papá, mi compadre Chapo, Jorge Cifuentes, yo, los representantes de PEMEX, los representantes de los políticos y 'Capi Beto'", relató Zambada Niebla.



¿Habrán sabido algo de esto el ex senador y ex diputado federal cordobés del PAN, Juan Bueno Torio, quien de 2003 a 2006 se desempeñó como Director General de PEMEX Refinación, o Miguel Ángel Yunes Linares, que de 2005 a 2006 colaboró con Fox como Subsecretario de Seguridad Pública y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública?



LOS REZA CISNEROS, FAMILIA FELIZ



A finales de noviembre de 2018, Angélica Ivonne Cisneros Luján solicitó licencia para separarse de la Sindicatura del Ayuntamiento de Xalapa para asumir a partir de diciembre el cargo de Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional del DIF, por el cual percibe un sueldo bruto mensual de 144 mil 343 pesos.



Cisneros Luján no permaneció ni un año completo en este cargo de elección popular que con su voto le confiaron el electorado xalapeño.



Ahora se sabe que decidió regresar a la Ciudad de México para obtener un mejor ingreso económico y reencontrarse con sus familiares, los cuales están muy bien acomodados y remunerados también en el nuevo gobierno federal de la 4T.



Y es que según se difundió ayer en las redes sociales, su hija Silvia Angélica Reza Cisneros ocupa el puesto de secretaria particular adjunta en la oficina de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, percibiendo un sueldo de bruto mensual de 131 mil 681 pesos, mientras que su esposo Jorge Reza Casahonda, que es Licenciado en Pedagogía y Productor Audiovisual, ocupa el cargo de Coordinador Especialista en PEMEX Corporativo con un sueldo bruto mensual de 137 mil 135 pesos.



¡Cuál sufrir!