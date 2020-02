Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.

A. Cortez.

1.- Gonzalo Ruiz Lima falleció el sábado, al comenzar el mes, y fue sepultado al día siguiente. Fue un extraordinario ser humano, más allá de querer juzgarlo, que eso corresponde a otro espacio y tiempo. Gustó del beisbol y lo disfrutó a lo largo de su vida. Acarició el liderazgo social con sus compañeros del sector obrero, del que fue su representante sectorial.Ganó superlativamente su derecho a la muerte. Se fue en paz ante el acompañamiento de amigos y familiares, quienes fueron su compañía durante el sepelio en el Panteón Xalapeño.Descanse en Paz.2.- La Vida sigue.Ayer leímos que el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de “más trabajo y menos dádivas a los mexicanos”.Este llamado lo formuló después de enterarse de que “...los indicadores del INEGI refieren que hay recesión, falta de crecimiento económico y fallas en la estrategia en temas cruciales como la economía y la seguridad...”Mediante un comunicado que hizo público, sostuvo que “las mediciones que realiza el INEGI así como el Banco de México y otros organismos internacionales sobre México tienen los más altos estándares de calidad mundial”.Y siguiendo con el tema, agregó “...que el diagnóstico es terrible, ya que algunas decisiones del gobierno como la cancelación del NAIM o construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, han provocado desajustes en el mercado bursátil pues todo el 2019 la Bolsa de Valores retrocedió 11 por ciento en comparación con 2018...”Abundó que “...durante el tercer trimestre de 2019, se recibieron mil 61 millones de dólares menos de Inversión Extranjera Directa en comparación con 2018. Y el crecimiento económico promedio durante los tres trimestres de 2019 es negativo, lo cual lo convierte en el peor registrado en las tres anteriores administraciones...”En relación con el empleo, de enero a diciembre de 2019 se registraron ante el IMSS 342 mil nuevos trabajos, la cifra más baja en una década, y si se compara con 2018, hay una caída de 48.8 por ciento.Se refirió también “...a que la economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, creció 2.3 por ciento durante 2019. Por lo tanto, a diferencia de otras ocasiones, la recesión de la economía mexicana responde a causas internas...” Datos de la Jornada.Como se colige, el líder de los azules hace rounds de sombra para el encuentro que se ha programado a dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Se repartirán programas.3.- El coronavirus es el responsable de un esfuerzo casi increíble:Después de 10 días de trabajos intensivos, el alcalde de Wuhan (China), Zhou Xianwang, ha entregado este domingo al personal médico del Ejército Popular las llaves del nuevo hospital, el Wuhan Volcan, para dar respuesta a la alerta sanitaria del coronavirus. El lunes [ayer] ingresarán los primeros pacientes. Las imágenes de su construcción han dado la vuelta al mundo como ejemplo de tesón y poderío. ¿Cómo se puede levantar en tan poco tiempo un centro médico con 1.000 camas?Por mucho que sorprenda la rapidez de ejecución, el mastodóntico hospital no es ningún prodigio de la tecnología. "Han reproducido la técnica norteamericana de construcción. Son expertos en imitar y acortar tiempos", asegura el arquitecto Ramón Araujo, director del Máster de Construcción y Tecnología en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y autor, entre otras obras, del hospital Infanta Leonor de Madrid. "Lo que sí es admirable es su empuje, su vitalidad y su capacidad de organización con un volumen de mano de obra ingente. Pero repito, no hay ninguna innovación", afirma.Ubicado a unos 25 kilómetros de la zona metropolitana, en una extensión de unos 34.000 metros cuadrados (cinco veces el Bernabéu), el Hospital Wuhan Volcan ha sido levantado siguiendo el modelo del Hospital de Xiaotangshan, que se construyó en Beijing en tan solo siete días durante la epidemia de SARS de 2003, y que fue clave en el control y tratamiento del brote. Wuhan Volcan prevé acoger a los afectados por el virus que ya suman en torno a los 14.380, mientras escribíamos este artículo, y más de 300 víctimas mortales. Para ello, docenas de grúas han trabajado día y noche junto con miles de obreros montando piezas.Esta es, para Araujo, "la imagen más sorprendente". "Las primeras fases de una obra son las más lentas por depender de algo tan poco previsible como el terreno. Nunca hemos visto tantas máquinas y tan próximas, un ejército de excavadoras, que tienen que seguir instrucciones muy precisas, como en una coreografía". | GETTYEl sistema de construcción es el mismo que el de un edificio de oficinas europeo, cuenta Araujo: "Son estructuras metálicas prefabricadas que se unen con tornillos. Es posible levantar un piso cada día. Solo hay que colocar los módulos (fachadas y bloques de interiorismo) que vienen completamente montados, con sus ventanas y sus instalaciones. No van ladrillo a ladrillo. Es lo más parecido a montar un vagón de tren", explica.Se trata de una técnica que se basa en la industrialización y la fabricación y que no es ajeno al mundo occidental. "Es lo que se hizo en los años sesenta o setenta para refundar Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin ese aire tan enloquecido que tiene lo chino y lo árabe", señala el arquitecto.Pues cosas de esas es casi imposible que las veamos en México, dicho “con todo respeto”P.D.: ¡Viva el América!....¿¿¿???