Sobrarán partidos; se requerirá buenos candidatos

En la historia política de Veracruz nunca antes, como sucederá en 2021, habrá habido tantas oportunidades para buscar una candidatura a diputado o a presidente municipal: 262 espacios entre alcaldías (212) y diputaciones locales (30) y federales (20).



Si el Organismo Público Local Electoral (OPLE), cumplidos todos los requistos por las organizaciones que aspiran a convertirse en nuevos partidos políticos locales, emite la procedencia y otorga el registro, entonces irrumpirán en la liza política local, que se inicia en noviembre próximo, Podemos, Todos por Veracruz, Bienestar y Justicia Social AC y Unidad Ciudadana (los cito en el orden en que presentaron su solicitud de registro).



Ellos se sumarían a los partidos tradicionales PRI, PAN, PRD, PVEM, MC (con registro nacional) y MORENA más otros cuatro de registro nacional que podrían obtener su registro: Grupo Social Promotor, Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Solidario (antes Encuentro Social) y México Libre, para hacer un total de catorce, aparte de las candidaturas independientes que surjan.



En el caso de las organizaciones políticas locales, han entrado ahora en una zona muy nebulosa: la de la validación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de las listas de afiliados, en las que debieron haber inscrito por lo menos a 15 mil 26 futuros nuevos militantes que no estén registrados en otros partidos o que demuestren que hayan renunciado a ellos.



De eso dependerá que a finales de marzo emita el OPLE la procedencia de cada organización como nuevo partido, registro que surtirá efectos a partir de julio.



Borran el monopolio del PRI



Hasta hace relativamente poco, el PRI tuvo el monopolio de las candidaturas y de los cargos de elección popular. Luego del descalabro electoral en julio de 2018, que lo redujo a un minipartido, muchos de sus militantes se han ido. Son los que han optado por formar nuevos partidos, con alguna que otra excepción.



En Veracruz, solo uno, promovido por una mujer



Llama la atención que de todas esas organizaciones políticas, solo dos han sido promovidas por mujeres: México Libre, de registro nacional, por Margarita Zavala, y Unidad Ciudadana, de registro local, por Cinthya Lobato.



De esta última cabe decir que fue la única que optó por realizar asambleas constitutivas municipales, 141 como mínimo de 212 municipios que hay. Los otros optaron por asambleas distritales, mínimo 20 de 30 distritos electorales que existen. Ella presentó su solicitud solo unas horas antes de que se cerrara el registro, el pasado viernes 31.



¿Quiénes están detrás?



Salvo en los casos de Podemos y de Unidad Ciudadana, sus respectivos promotores, Francisco Garrido Sánchez y Cinthya Lobato Calderón, se han mostrado ya en forma abierta y si logran su registro serán los presidentes estatales de sus nuevos partidos.



De Todos por Veracruz es un secreto a voces en el medio político que su promotor es el diputado federal priista Héctor Yunes Landa, aunque él y un equipo cercano que siempre lo ha seguido se mueven con la mayor discreción, por ahora no piensan renunciar al PRI y constituyeron un grupo alterno para que dé la cara, que tiene como base su agrupación Alianza Generacional. Jesús Vázquez González presentó la solicitud.



Y de Bienestar y Justicia Social, AC, también se sabe que atrás está el Partido Cardenista, cuyo dueño de la franquicia es Antonio Luna Andrade. José Arturo Vargas Fernández hizo la solicitud de registro.



Cinthya luchó por transparentar recursos en el Congreso



En los casos de Garrido y Cinthya, mientras que él es el promotor más mediático de todos cuantos participan como aspirantes a tener su partido, ella en cambio se ha mantenido con mucha reserva, por lo que poco se sabe del equipo que hay detrás suyo.



Sin embargo, es conocida porque además está fresca su participación en la LXIV Legislatura en donde denunció anomalías en el manejo de los recursos públicos del Congreso local y sostuvo una lucha porque se transparentara el uso del dinero, lo que nunca ocurrió.



Tanto que el 12 de junio de 2017, sin estar obligada por el fuero que tenía, se presentó voluntariamente en la Fiscalía General del Estado ante una “invitación” que se le hizo con el claro propósito de amedrentarla, pero aprovechó para denunciar de nuevo que el gasto no estaba etiquetado a áreas específicas por lo que se hacía un uso discrecional de los recursos, ante lo que llamó a todos sus compañeros diputados a trabajar con transparencia. Por insistente hostigamiento que sufrió en represalia se vio obligada a renunciar a la bancada del PAN.



Además, ella fue la diputada de esa Legislatura que más iniciativas presentó, no obstante el bloqueo de su propia bancada que trataba de impedirle que subiera a la tribuna, y mantuvo una gran actividad en todo el Estado con dos foros, uno “La sororidad (la amistad, la solidaridad) es nuestra fuerza”, en la que participaron muchas mujeres, y otro sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción de la ONU que bajó a nivel municipal.



No obstante que se le mencionó con insistencia como posible integrante del nuevo gobierno de Morena, desde que salió de la función legislativa se había mantenido con bajo perfil, con el que organizó y realizó las asambleas constitutivas de su nuevo partido, hasta el viernes pasado cuando reapareció en el OPLE.



Se percibe desencanto y desesperanza, afirma



En esta fecha, dijo que en sus recorridos por el Estado “percibimos síntomas de desencanto y desesperanza que inevitablemente alimentan la protesta social y los reclamos ciudadanos cada vez más severos a los gobiernos y a las instituciones partidistas”.



También señaló que el Estado crece muy lento y que tiene graves rezagos de desarrollo social por lo que los veracruzanos deben sumarse a un propósito colectivo para crecer más y en mejores condiciones. Ofrece como opción su nuevo partido.



“Vivimos un importante momento que demanda la transformación renovadora de las formas de hacer política y de realizar el servicio público... Esa misma ciudadanía exige ahora ver un rumbo claro para lograr la transformación prometida”.



Opciones postulantes para los ciudadanos, las habrá. Ahora falta que surjan buenos candidatos, aunque no sean políticos conocidos o de los llamados profesionales, muchos ya quemados ante la ciudadanía.



Se fue un gran intelectual



Anoche cuando cerraba esta columna leí la noticia de que George Steiner había fallecido a los 90 años en su casa en Cambridge, Inglaterra. Era un ensayista, filósofo, escritor, crítico literario, profesor, que no obstante su dimensión universal se conducía con mucha humildad.



A lo largo de 31 años hizo crítica literaria para el influyente The New Yorker. Durante varios años leí gran parte de su obra, como Los libros que nunca he escrito, George Steiner en The New Yorker, Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento, El silencio de los libros y Un largo sábado, este último libro de una serie de entrevistas realizadas por Laure Adler (Ediciones Siruela, formato digital 2016).



Rescato algunas ideas suyas, al tocar el tema del judaísmo.



Al hablar del chauvinismo, el odio racial, el miedo del otro, afirmaba: “El hombre es un animal territorial. Cruel, miedoso. Pero por Dios, al menos hay que intentar liberarse de eso”.



“… no me digan que no es posible amar con toda el alma a seres totalmente diferentes”.



“Solo puedo amar a los que son como yo, es propio de almas innobles”.



“… en la tierra somos todos invitados… debemos aprender ese arte tan difícil de sentirse en casa en todas partes”.



“… nada humano me es ajeno. Uno puede sentirse en casa en todas partes. Dadme una mesa de trabajo y ya tengo una patria. No creo ni en el pasaporte –cosa ridícula– ni en la bandera. Creo profundamente en el privilegio con lo nuevo”.



“… un buen invitado, un invitado digno, deja el lugar en el que ha sido hospedado algo más limpio, algo más bonito, algo más interesante que como lo encontró”.



“Vagabundear entre los hombres equivale a visitarlos”.