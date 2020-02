Y llegó el coronavirus

“El país está al borde

de la ingobernabilidad”

Porfirio Muñoz Ledo

Tal como nos lo advirtió la mañana del pasado 28 de enero Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el coronavirus chino llegará en algún momento a México; pues ya lo tenemos aquí, para sumarse a la bola de tragedias con las que tenemos que convivir a diario los mexicanosHace ya varios días, un portador del coronavirus confirmado en Estados Unidos se paseó por la Ciudad de México.Según un reporte de la Secretaría de Salud, fechado el 1 de febrero, el individuo comió tacos, entró a la Catedral Metropolitana y se hospedó en el Hotel Hilton en el Centro Histórico.Este caso ameritó el monitoreo de los dos conductores de Uber que lo trasladaron desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también comió en un establecimiento cuyo nombre no recuerda y de 240 usuarios más que abordaron las unidades.El periodista Enrique Galván Ochoa, autor de la columna “Dinero” que se publica en el diario La Jornada, explica las razones por las que era inevitable la entrada de la mortal enfermedad que ha cobrado la vida de más de 350 ciudadanos chinos infectados de coronavirus.Galván Ochoa nos comenta: “Cada mes arriban a México más de 10 mil viajeros provenientes de China. Mexicali, en la frontera norte, tiene cerca de 200 restaurantes de comida china. No han considerado necesario tomar ninguna medida preventiva, los restaurantes registran asistencia normal. El Reglamento Sanitario Internacional establece que las medidas de prevención y control de la propagación de enfermedades deben ser razonables evitando interferir innecesariamente con el movimiento internacional de personas o bienes.“De conformidad con lo recomendado por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solamente los pasajeros que viajan desde la provincia de Hubei, China, son sujetos de revisiones médicas a su llegada al territorio nacional, informa la Secretaría de Salud. Los jóvenes residentes del estado de Guanajuato que arribaron a México el primero de febrero de 2020 provienen de otras provincias de China diferentes a la región de Hubei y no presentan síntomas, por lo que no requieren revisión o atención médica, asegura la Secretaría. (¿Será?).“Una situación diferente es la de los 10 connacionales que salieron rumbo a Francia, desde Hubei. Estos 10 mexicanos, junto con ciudadanos de otros países, arribaron a Istres, Francia, y fueron revisados por las autoridades sanitarias francesas. Aquellos que no presenten sintomatología podrán continuar su camino a México. A su arribo al territorio nacional serán evaluados nuevamente por la autoridad sanitaria mexicana, agrega la dependencia”.Y como era de esperarse, dada la naturaleza del mexicano, por donde quiera se está hablando ya de paisanos internados en clínicas portadores de la mortal enfermedad. Para matar mexicanos se pintan solos, con la impunidad de que gozan, los miembros de la delincuencia organizada, ahora hay que sumar la maldición china del coronavirus.Dios nos libre de ambas situaciones.Ayer nos referimos en este mismo espacio a los nuevos partidos políticos locales que estarán actuando en la entidad en el próximo proceso electoral. Dimos nuestro punto de vista sobre los cuatro posibles y sus dirigentes pero nos faltó espacio para comentarles quién es Jesús Vázquez González, dirigente de “Todos por VeracruzBueno pues “Chucho”, como le dicen sus cercanos, nació el 4 de abril de 1978 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, es político, empresario, deportista y luchador social.Su trayectoria política la inicia como Diputado Federal en el año 2003 siendo uno de los legisladores más jóvenes del país en ese momento. Durante su gestión donó el 50 por ciento de su salario para apoyar a estudiantes de su distrito y atender a los habitantes con mayor necesidad.En 2007 es nombrado Subdelegado de Desarrollo Humano y Social en la delegación de la Sedesol Veracruz, donde combatió frontalmente la corrupción dentro de la institución.En 2013 participa como candidato a la Diputación Local por el Distrito de Acayucan, logrando una de las votaciones más altas en el Estado de Veracruz con 53 mil votos. En su trayectoria como legislador de la sexagésima tercera legislatura del Congreso de Veracruz, apoyó a la población del distrito, gestionando las peticiones de sus representados, entre las cuales se ha podido fomentar e impulsar la educación de los habitantes de los municipios del distrito de Acayucan.Y como deportista, ha participado en diversas disciplinas destacando el alpinismo y el salto ecuestre, deporte que practicó de manera profesional, así como haber participado en varias y diferentes pruebas de atletismo, la más reciente fue haber terminado el Triatlón Internacional del Puerto de Veracruz.Lo advierte el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco: este año todos los servidores públicos del gobierno de Veracruz deberán acatar la Ley de Egresos, la cual contempla que ninguno debe tener un salario superior al del Titular del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez. Explicó que el titular del Ejecutivo estatal tendrá un salario de 58 mil pesos y los secretarios de gabinete percibirán cantidades menores.“Si revisan la ley de egresos, ya vienen los sueldos, ya el gobernador tiene un tope de 58 mil pesos y ya de ahí para abajo los secretarios 56 mil pesos y de ahí todos los funcionarios para abajo”, explicó.Debido a que el primer año de administración de García Jiménez, en 2019, hubo secretarios de gabinete que percibían salarios de entre 70 mil, 80 mil y hasta 90 mil pesos mensuales, Lima Franco justificó estas percepciones, porque no estaba especificado en la Ley de Egresos.“No estaba en la Ley de Egresos, por eso ya lo establecimos, y fue aprobado por el Congreso del Estado; seguiremos trabajando en las economías del estado” dijo.Lima Franco aseguró que los secretarios de Gabinete no podrán tener un salario superior a los 58 mil pesos. “Es el tope y de ahí pueden disminuir siempre y cuando no se pasen de ese límite”.Nada mejor que el orden...El más preocupado con el divorcio de la ex pareja real, Karime-Javier, es Tarek Abdalá quien se pregunta ¿y yo qué voy a hacer con esta cosa que solo sabe exigir abundancia? 