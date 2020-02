Llama la atención que en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, donde se cometieron en el 2019 casi el 40 por ciento de los más de cinco mil robos a negocios en la entidad veracruzana el año pasado, los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio (Canaco), no tengan confianza en las dependencias de los tres niveles de gobierno encargadas de la seguridad, pues según lo que expresó el presidente de esta organización empresarial, José Antonio Mendoza García, son muy pocos, quizá la quinta parte de sus afiliados, los que utilizan las herramientas que les facilitó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública para alertarles de incidentes delicuenciales.Vaya, los comerciantes organizados no utilizan siquiera el llamado “botón de pánico” que les proporcionó la Secretaría de Marina para dar aviso de ilícitos cometidos en su contra.El mismo José Antonio Mendoza García reconoció hace unos días que apenas un 20 por ciento de los afiliados a la Cámara de Comercio utilizan las aplicaciones gratuitas que pusieron a su disposición los entes encargados de la prevención del delito en Veracruz.Es obvio que de parte de los comerciantes de la zona conurbada Veracruz- Boca de Río existe desconfianza para con esas herramientas proporcionadas por la Secretaría estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina, pues de ser lo contrario, se estarían utilizando cual lo planeado.Por ello es importante que las dependencias encargadas de la seguridad de los que radican en el estado de Veracruz apliquen otras estrategias para hacer que confíen en ellos los comerciantes organizados afiliados a Canaco, pues lo de menos sería lavarse las manos argumentando que ellos ya cumplieron, actitud que se revertiría en contra de ellos mismos porque el número de denuncias por robos y asaltos a comercios se ha incrementado notablemente.… Quienes no tienen el privilegio de viajar en helicóptero por el territorio veracruzano y como cientos o miles tienen o tenemos que viajar vía terrestre, lamentamos que, para la promoción turística del estado de Veracruz, no se incluya el procurar lo necesario para darle mantenimiento a la red carretera aledaña a los destinos turísticos.Podríamos citar decenas de casos para ilustrar lo anterior, sin embargo, como botón que sirva de muestra expondremos el de la comunidad de “Casitas”, en el municipio de Tecolutla, rumbo al norte del estado, lugar conocido internacionalmente por su belleza natural y gastronomía.El único pero que se le puede poner a “Casitas” es el pésimo y deplorable estado de su carretera, la que cruza la comunidad, pues de tantos hoyos que tiene, hay partes en que no existe ya la cinta asfáltica y solo queda la terracería.En similar situación se encuentra la zona de “Costa Esmeralda”, donde la carretera entre baches y topes se ha vuelto intransitable.Por ello esa campaña de “Veracruz se antoja”, está quedando en el puro antojo.…. Si mal no recordamos, el salario del presidente de la república este año, será de algo así como 111 mil pesos mensuales, cantidad austeramente republicana dirían sus corifeos, con lo cual le alcanzará para sufragar sus necesidades y las de su familia.Lo anterior amables lectores lo traemos a cuento, porque resulta que la señora Karime Macías Tubilla, ahora ex exposa del ex mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa, recibirá de éste la cantidad de 180 mil pesos mensuales- 69 mil pesos más de lo que percibe salarialmente el presidente de México- como parte del acuerdo de separación.Con esos 180 mil pesos mensuales, la ex primera dama del estado de Veracruz vivirá modestamente- así dicen también sus corifeos- en la ciudad de Londres, Inglaterra, junto con sus tres hijos.Para garantizar el puntual pago de esta pensión, el ex mandatario veracruzano vendió una – de sus tantas- propiedades, y así, su ex esposa y sus hijos seguirán radicando modestamente en el continente europeo, porque volver a Veracruz- que no es lo mismo que regresar- nunca.… Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar