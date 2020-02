Siempre será mejor el diálogo...

1.- No hicieron mucho ruido, pero los gobernadores pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), uno a uno, fueron ingresando a Palacio Nacional para tener, seguramente, un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde abordarían la adhesión de sus gobiernos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).



Los gobernadores que asistieron a la comida en Palacio Nacional fueron los de 1.- Baja California Sur, 2.- Tamaulipas, 3.- Durango, 4.- Aguascalientes, 5.- Guanajuato, 6.- Querétaro, 8.- Chihuahua y 9.- Quintana Roo.



Algunos de los gobernadores entrevistados antes de ingresar a Palacio Nacional, afirmaron que la propuesta de ellos implicaría que los gobiernos de sus estados, es decir, del PAN, se coordinen con el gobierno federal para la prestación de servicios de salud, sin que se adhieran al INSABI.



Resaltaron “que tienen la intención de transitar hacia el esquema de gratuidad en los servicios de salud como lo plantean el presidente de la República”, pero a su manera.



2.- Morena, un desastre a la vista de todos. Y no porque los malquerientes del partido guinda lo digan: lo afirma el presidente provisional o interino, recién designado hace una semana, el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, cuando declara: “Que esa fuerza política se ha convertido en un zombie; una rémora y [que] para ser útil debe cambiar”.



Pero dijo más Ramírez Cuéllar: “Que defenderá ante los tribunales la legalidad de su designación: “tenemos la certeza y la seguridad de que el INE [Instituto Nacional Electoral] y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] van a respetar el principio constitucional de que los partidos tienen autodeterminación para nombrar a sus dirigentes”.



Y hay algunos, “con otros datos”, que no ven lo que muchos sí ven: “que Morena haya estado en riesgo el año pasado, de quedarse oficialmente sin el mínimo de militantes requeridos para conservar el registro. Eso “hubiera sido una vergüenza nacional”.



Pero, advirtió, “si seguimos en la barandilla y en juzgados, desgastándonos, lejos de que Morena sea el principal apoyo, entonces Morena seguirá ausente, parece zombie, una rémora, con una crisis que ya es necesario detener”.



Sin comentarios.



3.- Con relación a las primarias [Caucus] de Iowa, USA, con rumbo a las candidaturas para las elecciones de noviembre de este año, en los marcos Informativos de Univisión, se lee:



“…El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, encabeza el conteo de votos del caucus demócrata de Iowa tras una desastrosa jornada electoral que apenas este martes en la tarde, casi 24 horas después, está produciendo los primeros resultados parciales.



Buttigieg acumula el 26.9% de los delegados estatales con el 62% de la contabilización hecha. Le sigue Bernie Sanders con 25.1% de los votos, la senadora Elizabeth Warren con 18.3% y el exvicepresidente Joe Biden con el 15.6%. La senadora por Minnesota Amy Klobuchar acumula 12.6%, los empresarios Andrew Yang y Tom Steyer con 1.1% y 0.3% respectivamente.



"Los resultados muestran a nuestra campaña en primer lugar", dijo en su primera reacción Buttigieg. "Esto valida la idea de que podemos hacer llegar nuestro mensaje unificador", dijo el alcalde que, de confirmarse el resultado, lo pondría en una posición extraordinaria de cara al resto de las primarias.



El presidente del Partido Demócrata en Iowa, Troy Price, dijo que lo ocurrido era inaceptable y que pedía disculpas por ello: "Mi prioridad es la precisión de los resultados", dijo tras los serios inconvenientes que enfrentaron.



Agregó que dar a conocer el 100% de los delegados tomará un tiempo más, pero aseguró a los medios que poseen todos los respaldos y el registro en papel que garantizan la transparencia del proceso.



Pese a que Sanders está adelante en el voto popular esto no significa que vaya a llevarse la mayoría de los 41 delegados en juego.



Además, durante la convención demócrata de julio que nomina formalmente al candidato presidencial, delegados de otros aspirantes pueden terminar dándole su apoyo a otro.



Estos números se dan a conocer luego de que el Partido Demócrata de Iowa se reuniera hace pocas horas con las campañas de los aspirantes presidenciales para anunciarles la publicación de "la mayoría de los resultados" a las 05:00 pm, hora del Este, lo que generó protestas de algunos candidatos que esperaban el resultado total del escrutinio.



La aparición de inconsistencias, un nuevo sistema de votación y el aparente error en la codificación de la aplicación que se diseñó para contabilizar los votos en Iowa, se unieron en una jornada calificada por observadores como bochornosa, especialmente porque se trata del primer capítulo de las primarias demócratas para elegir al contrincante de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre...”