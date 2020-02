Habrá orden en Xalapa

“El avión que se pretende rifar es

Hace unos días nos referimos en este espacio a la ciudad que todos los que vivimos en ella deseamos. Limpia, libre de tantos elementos que la ensucian, ordenada, en la que la autoridad rescate los espacios que nos pertenecen, ya sea para caminar por las banquetas o circular en un vehículo porque gente que ha llegado de otras partes del país se ha apoderado de esos lugares haciendo de la capital de Veracruz una de las ciudades más anárquicas de México.Y como si nos hubieran escuchado, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma a la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 77 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, con lo que queda establecida la prohibición de instalar, en la vía pública, boyas, topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso de la autoridad competente, así como colocar publicidad o fijar objetos para apartar áreas de estacionamiento o invadir la arteria vial o banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, comercios u oficinas.Este dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el 31 de julio de 2019 el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, registró 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.De igual forma, se establece en la ley que los conductores tendrán la obligación de no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir las áreas de rodamiento o las zonas reservadas para el paso peatonal o las entradas y salidas de cocheras.La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, instancia dictaminadora, señala en el dictamen su coincidencia con el autor de la propuesta, ya que se busca que los peatones y automovilistas puedan convivir y para ello es necesario normas que armonicen los derechos y libertades comunes de todos.Se explica que el problema se presenta cuando los propietarios de vehículos invaden las áreas exclusivas de peatones u obstruyen las salidas de cocheras de las viviendas o comercios y, a su vez, las personas invaden las áreas destinadas para el libre tránsito vehicular o el espacio permitido para el estacionamiento público.Expone que es común el apartado de lugares para estacionamiento con diversos objetos o la colocación de anuncios afuera de comercios o, incluso, la de rocas u objetos fijos a las afueras de viviendas sin el permiso de la autoridad correspondiente.El ayuntamiento xalapeño, que preside el académico Hipólito Rodríguez Herrero, arrancó la jornada de rescate de los espacios públicos (banquetas y arroyos), retirando de la avenida Miguel Alemán por donde inició este importante trabajo, los estorbos de las banquetas que comerciantes abusivos habían instalado, como si fueran de su propiedad, quitando letreros de publicidad, carpas, mesas y sillas, talleres mecánicos y todo tipo de objetos que usaban para apartar espacio en el arroyo para estacionar sus vehículos.Obviamente, el operativo recibió el rechazo de los comerciantes “afectados” quienes gustan de vivir en la anarquía y se han apropiado de lo que no les pertenece en perjuicio de los ciudadanos que vivimos en Xalapa.Bienvenida toda iniciativa o acción oficial que nos beneficie.Y hablando sobre lo mismo, que para nosotros reviste mucha importancia pues se trata del rescate de los espacios públicos y de la imagen de la ciudad, ayer nos enteramos que, derivado del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, funcionariado del Ayuntamiento de Xalapa efectuó un operativo de retiro de automóviles, mesas, maceteros, llantas y anuncios publicitarios colocados en banquetas, camellones y áreas verdes de la calle Miguel Hidalgo y la avenida Enrique C. Rébsamen.Se nos explicó que las acciones se desarrollaron en cumplimiento a los reglamentos de la Administración Pública Municipal, de Desarrollo Urbano, así como del Bando de Policía y Gobierno, con el objetivo de recuperar espacios públicos para el libre tránsito del peatón.Asistieron el subdirector de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Juan Carlos Contreras Bautista; el jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda y el encargado del Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático, Magdaleno Mendoza Hernández.De igual manera estuvo presente personal de las direcciones de Gobernación, Desarrollo Económico, Urbano, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de la Subdirección de Comercio y de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado... Le echaron montón.Para Nora Lagunes Jáuregui ser justo no es una de sus cualidades. La actual diputada local por el distrito de Huatusco, quien surgió de la nada políticamente, ha actuado con mentiras y engaños a dependencias como el Orfis, única y exclusivamente en su municipio de Comapa, y de los demás que comprenden la demarcación territorial que le dio el voto, ni sus luces.Lo anterior quedó evidenciado durante la comparecencia del Orfis, en la que Nora Lagunes intentó mostrar supuestos “fraudes” cometidos en la administración de Comapa, que preside la alcaldesa Carmen Cantón Croda, en un afán nocivo de hacer daño, sabiendo que decía mentiras e inventaba historias falsas esperando subir al barco a la titular del Orfis, mismas que fueron desmentidas con documentos en mano en forma particularizada por funcionarios de ese Ayuntamiento presididos por el director de Obra Pública, Carlos Alberto Murillo Hernández.Para Lagunes Jáuregui, en su obsesión por la presidencia municipal, el distrito de Huatusco se llama Comapa. Hace poco, cuando el PAN era manejado por Miguel Ángel Yunes Linares, mediante Pepe Mancha, vendió su amor al gobierno de Morena, es más, sus incondicionales vociferaban que sería la candidata de Cuitláhuac García a la alcaldía, porque incluso llevo al Director de CAEV a entregar unos cuantos tinacos para recolectar agua de lluvia en un lugar que llueve dos o tres veces al año, háganme el favor.Pero, ahora, como el panorama le cambió en el partido de los pitufos, acompaña por doquier a su dirigente “El Chapito” a despotricar del gobierno de Cuitláhuac García, del que supuestamente no quiere saber nada, pero bien que traicionó a sus homólogos azules cuando se trató en el Congreso lo del caso Winckler.En el distrito de Nora, se sabe que son tres los municipios: Huatusco, Zentla e Ixhuatlán del Café, que puede presentar daño patrimonial en la cuenta pública 2018, de los que la flamante legisladora ni pío dijo, ni exigió como lo hizo con Comapa, para que se transparenten los recursos.De plano, Coatzacoalcos es la sucursal del infierno, los asesinatos y todo tipo de actos de violencia no bajan su intensidad. Desde allá nos comentan que ya es un pueblo desierto, la gente ha salido corriendo y los que se quedaron son trabajadores de Pemex a los que no les queda de otra que permanecer ahí.