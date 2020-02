Coatza: ¿atraerá turismo?

En Coatzacoalcos, uno de los principales bastiones electorales de MORENA, la violencia e inseguridad no cesan a pesar de los intentos por frenarlas de los tres niveles de gobierno en poder del mismo partido.



Ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno del Estado ni la Federación han podido recuperar la tranquilidad que desde hace por lo menos 15 años perdieron los porteños.



Desde la administración estatal de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas comenzaron a disputarse sangrientamente el control de la entidad, han pasado Presidentes de la República y Gobernadores, alternadamente del PRI y PAN, que a pesar de haber descabezado a las células de los grupos criminales no han podido restablecer la seguridad en esa importante región que ahora está por ser detonada económicamente con el mega proyecto del Corredor Interoceánico que unirá a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca.



Por ejemplo, a finales de junio de 2017 fue aprehendido Hernán Martínez Zavaleta, (a) El "Comandante H", quien desde 2005 ya operaba en Coatzacoalcos como jefe de plaza del Cártel del Golfo y de sus sicarios Los Zetas, controlando en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca el tráfico de drogas, robo de hidrocarburo, secuestro y extorsión. Inclusive logró sobrevivir a la violenta ruptura de ambos grupos criminales.



En marzo de 2012 fue capturado por el Ejército pero posteriormente fue liberado, retornando a Coatzacoalcos, donde se proyectó como un próspero hombre de negocios y asociándose con empresarios y políticos del jet set del antiguo Puerto México.



Dentro de cinco meses, el "Comandante H" cumplirá tres años en prisión --procesado por el homicidio de seis miembros de una familia porteña, cuatro de ellos menores de edad--, pero la violencia e inseguridad, en vez de amainar, se ha recrudecido en Coatzacoalcos.



El 27 de agosto de 2019, por ejemplo --dos años después de su detención en Tabasco--, se dio la peor masacre en toda la historia porteña, al ser asesinados 29 personas en el interior del bar "Caballo Blanco".



Hace un mes, el 3 de enero, fue detenido Daniel "N", alias "El Calavera" o "Comandante Meca", señalado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, al cual vinculan con el atentado al bar porteño. Fue capturado junto con otro implicado en el mismo multihomicidio: Gustavo “N”, operador de Jesús Adolfo Baños Salomón, (a) “El 50” , presunto líder del CJNG en el sur de Veracruz.



Pero a pesar de estas detenciones la violencia e inseguridad no cesan en Coatzacoalcos, provocando el masivo cierre de comercios, el desplazamiento de familias y ahuyentando nuevas inversiones privadas.



¿Qué más está faltando por hacer o qué parte de la estrategia de seguridad pública --si es que la hay-- no está funcionando?



Por lo mientras, este martes el alcalde Víctor Carranza y la titular de la SECTUR, Xóchitl Arbesú, anunciaron que Coatzacoalcos será la ciudad sede del Tercer Encuentro Estatal de Turismo. ¿Lograrán contener la criminalidad para poder atraer visitantes?



PONCHA H. YUNES A MARIO DELGADO



Con estadísticas en la mano, cifras precisas y haciendo gala de su mordaz ironía, el diputado federal priista Héctor Yunes Landa se lució este martes en la mesa de análisis que sobre la agenda legislativa del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión organizaron los productores y conductores del noticiero matutino del Canal de las Estrellas, de Televisa, con la participación del vice-coordinador de la diputación del PRI y los coordinadores de las bancadas de MORENA, Mario Delgado, y del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.



Yunes Landa dejó sin argumentos y tragando sapos al líder de los diputados morenistas, sobre todo cuando Delgado se refirió a la propuesta que viene impulsando su bancada para recortar en 50 por ciento el financiamiento público destinado actualmente a los partidos políticos, a lo que el priista veracruzano le recordó que ellos, como oposición, caminaron durante 18 años por todo el país apoyándose en estos recursos, y que, además, el 29 de agosto de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como dirigente nacional de MORENA se había amparado en contra de una reforma constitucional aprobada por el Congreso local del estado de Yucatán, que también pretendía reducir a la mitad las prerrogativas asignadas legalmente a los institutos políticos, dinero que se proponía destinar a los niños de escasos recursos de esa entidad federativa.



El ex senador y ex candidato del PRI a gobernador de Veracruz le dijo, con sorna, que "¡hasta (Gerardo Fernández) Noroña, hasta Noroña!", el diputado del PT aliado de MORENA, se opone actualmente a esta iniciativa.