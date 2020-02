Enésima carga contra los doble remolques

PROYECTO DE DECRETO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PARRAFO AL ARTÍCULO 50 Y UNA FRACCION VI AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.



ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 50 y la fracción VI al artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:



Artículo 50.- ... ... ... Queda prohibida la circulación de camiones o tractocamiones con doble semirremolque, doble remolque o doble articulado en zonas urbanas o rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país.



Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:



V..... VI. Cuando circulen camiones o tractocamiones con doble semirremolque, doble remolque o doble articulado en zonas urbanas o rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país.



TRANSITORIOS



PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



SEGUNDO. – Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.



Salón de Sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de febrero de 2020. Suscribe Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila

1.- Pero los dueños de los doble remolques, como dicen que estaba Don Sebas: meciéndose en la comodidad de su sillón, en el cual le hace lo que el viento dicen que le hizo a Juárez: Nada...Pero ahora parece que el asunto va en serio: El líder de la bancada que tiene mayoría: Ricardo Monreal Ávila, de Morena, inscribió este miércoles [ayer] en la Gaceta Parlamentaria, una iniciativa de reforma para prohibir la circulación de camiones de doble remolque en las autopistas y carreteras federales del país, los cuales provocan la muerte de mil 200 personas anualmente por accidentes.De acuerdo con la iniciativa, “la problemática de la inseguridad vial que ocasiona la circulación de este tipo de vehículos, de casi ochenta toneladas de peso y más de treinta metros de largo, es un asunto cuya solución no puede seguir prorrogándose, pues diariamente se pone en riesgo la vida de una gran cantidad de familias mexicanas”.Por ello, la iniciativa de Monreal Ávila propone realizar dos modificaciones en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: En primer lugar, se propone adicionar un párrafo al artículo 50 con el fin de prohibir la circulación de vehículos de doble remolque, doble semirremolque y doble articulado, tanto en zonas urbanas como rurales, así como en carreteras y autopistas federales.Por otra parte, adicionalmente, en el artículo 74 Ter, el líder senatorial plantea facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para poder retirar de la circulación los camiones o tractocamiones con doble semirremolque, doble remolque o doble articulado, que se encuentren circulando en zonas urbanas o rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país, ello como consecuencia y resultado de la inobservancia de la prohibición definida en el artículo 50, de aprobarse.La propuesta del senador zacatecano refiere “que la Industria del Autotransporte de carga en México aportó el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndolo en el más importante dentro de los servicios de transporte y presentando una tendencia general al crecimiento desde 1993”.Asimismo, enfatiza, empleó a un millón 134 mil personas en 2017 con remuneraciones promedio de 14 mil 800 pesos mensuales, ubicándose arriba del promedio nacional.“A pesar de los buenos rendimientos, prestaciones y aportaciones que genera la industria del autotransporte, concluye que “no se puede poner un precio a la vida y a la seguridad vial de las familias mexicanas. Asociaciones de autotransporte como la AMOTAC y la CONATRAM, así como la sociedad en general, coinciden en que el transporte de carga con doble semiremolque representa un grave peligro que, diariamente, cobra vidas inocentes".Monreal Ávila considera que "en el pasado, los intereses de la sociedad no eran tomados en cuenta por sus representantes, mismos que atendían a beneficios personales y económicos de unos cuantos y priorizaban la generación de riqueza de la minoría por encima de la seguridad de la mayoría".Después de fundamentar con profusa información la temática, esto propone: Sin financiamiento sostenido no habrá salud gratuita para nadie, subrayó.El objetivo de nuestros gobiernos y de Acción Nacional es que no caiga la calidad de los servicios sino que, por el contrario, mejoren cada día. Pero lamentablemente, una vez más no hay disposición por parte del Ejecutivo para ver la realidad y corregir en el tema más sensible para la sociedad como es la salud, señaló en un comunicado.Después de que “caprichosamente el presidente López Obrador canceló los acuerdos alcanzados por sus subalternos con nuestros gobernadores, como dirigente nacional del PAN, respetaré la decisión que cada gobierno estatal decida tomar en esta materia, atendiendo a sus propias circunstancias locales; sin dejar de denunciar enérgicamente que estamos ante un gobierno federal de un solo hombre, que por mezquindad política e ineptitud, está llevando al país a una crisis en salud, a recesión económica y al año más violento en la historia reciente de México”, puntualizó.- La Jornada.-P.D.- Los Tomateros de Culiacán, Sinaloa, a Semifinales en la Pequeña Serie Mundial [esta sí porque juegan varios países] del Caribe. Y sigue Sinaloa en páginas de diarios...