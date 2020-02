Nos polarizamos más

“Una ocurrencia más, cancelarán

los puentes vacacionales”

Yo

A medida que pasan los días, nuestra sociedad se polariza más. Quienes votaron en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador reclaman a quienes, con tal de sumarse para echar del poder a los corruptos, también sufragaron por Morena, y hoy se arrepienten, pero los que han seguido a lo largo de su lucha social al fundador del Movimiento Regeneración Nacional, con fanatismo ciego, se aferran con todo para seguir manteniendo la esperanza de que este país mejore con las decisiones del Presidente.Hemos dejado de platicar con personas que no conocemos sobre este asunto porque encontramos ciudadanos cegados por la ira que les provoca escuchar críticas, y hasta amenazan, levantando la voz, con pasar a los golpes por no estar de acuerdo con ellos.Lo cierto es que el número de personas que se convencen de que el país no va por buen camino cada vez es mayor, y no es por el asunto de la vacilada de la rifa del avión, o el abuso que representa el aumento en las tarifas de peaje que AMLO prometió no subir y ya lo hizo; o porque quiera eliminar los puentes vacacionales en perjuicio del sector turístico; incluso, por la situación de desastre que se vive en todas las clínicas donde no hay ni Mejorales...No, el problema grave surge de la falta de capacidad que han tenido los miembros de la 4T para bajar los índices de violencia, tanto que, según registros oficiales, el año anterior, el primero de AMLO, fue el más violento en toda la historia del país.Lo que más demanda la población es que se apliquen en este asunto para que podamos recuperar la tranquilidad y la paz que nos robaron, efectivamente desde hace varios sexenios porque no es nueva, lo que no justifica, de ninguna manera, la ineficacia de las actuales autoridades.Es que así le dejaron el país, dicen los amloístas muy molestos. No, así como está no, los índices delictivos eran menores probablemente porque los miembros de los gabinetes federales y de los gobiernos de los estados estaban coludidos con los malandros y por conveniencia propia iban conteniendo el problema, pero lo cierto es que la presencia de bandas de narcos o de la delincuencia organizada existen en este país desde hace muchos años.La ventaja que tuvo López Obrador al tomar las riendas del país, que no la tuvieron los presidente panistas y menos los priistas, es que entró sin compromisos con nadie (aparentemente) y bien pudo aplicar la ley a los ex funcionarios coludidos con la delincuencia y agarrar a las cabezas de las bandas con lo que hubiera pacificado el país en muy poco tiempo, pero no tuvo la voluntad política para hacerlo o sus colaboradores negociaron con los malandros para seguir secuestrando, extorsionando, cobrando el llamado derecho de piso de los comerciantes, asaltando comercios y a particulares provocando lo que padecemos que nos impide vivir en paz, trabajar sin temor a que nos quiten el producto de nuestro esfuerzo, invertir en negocios porque ya te tienen en la mira, crear empleos y hacer crecer con nuestro esfuerzo al estado y al país, como se hizo durante mucho tiempo en el que estuvieron al frente de las instituciones relacionadas con la prevención de los delitos y las que se encargan de investigar y castigar a quienes los cometen, personas experimentadas, honestas, conscientes de sus obligaciones, con vocación de servicio pero sobre todo comprometidas.¿Qué hace el gobierno por prevenir los delitos y detener a los delincuentes?... nada. Para taparle el ojo al macho, o de pura suerte pepenan a uno que otro y ya, pero una acción seria, que se refleje en resultados favorables a la población, nada... Cuando sepamos que han dejado de cobrar el abominable derecho de piso a los comerciantes de los mercados, por ejemplo, comenzaremos a sospechar que estamos recuperando la paz, que el gobierno está aprendiendo. Ojalá sea pronto.El clan que desgobierna Ayahualulco, encabezado por Filiberto Morales Rosas, ha iniciado la carrera para impulsar a otro de los hermanos. Se trata de quien actualmente es el encargado de las obras municipales ​Arturo Morales Rosas. Los habitantes de este municipio identifican como el cerebro de esta operación político-electoral al ex presidente Abundio Morales Rosas, experto en grupos de choque y en el manejo de las redes sociales desde donde amenaza e insulta de forma soez y cobarde a sus adversarios políticos, a través de los bots Estrellita Fugaz, H. Ayahualulco, Logan de la Cruz, Liz Galicia, Chars Pedraza, Santiago Peña, Jesús Pedraza, etc.La estrategia ahora es crear un conflicto por el uso de un manantial entre dos comunidades, Los Altos y Xocotepec. Los Morales Rosas quisieran que brotara la sangre, llevan cinco años manipulando a la población impunemente, pero la gente que ya no se deja sorprender ven que el conflicto es artificial, la verdadera razón es desviar el agua hacia las extensas tierras que tienen los Morales Rosas en San José Aguazuelas, donde esta el caserón donde el ex discípulo de Erick Lagos y asesor número uno de los Morales, Carmelo Huesca Santos, oriundo de Alto Lucero, disfruta de tremendas pachangas en las que hay de todo, al lado de los caciques de Ayahualulco, los multimencionados Hermanos Morales.Nos informa don Juan Tirado, que Ricardo Ahued Bardahuil y Enrique Ampudia Mello se han reencontrado, que se acaban de reunir en las oficinas del Administrador General de Aduanas en la Ciudad de México, y después de una cordial plática quedaron de verse más seguido ya sea en la capital del país o en Veracruz. (¿y cómo les escucharía esto?)Ampudia Mello es un político talentoso que fue Director General de Gobernación y Subsecretario de Gobierno y conserva muchas amistades en el estado de Veracruz, mientras que Ahued Bardahuil, como todos sabemos, está en el animo del Presidente López Obrador para meter orden en Veracruz, fue alcalde de Xalapa, Diputado Local, Diputado Federal, Senador, y actualmente Director General de Aduanas en el país.Este encuentro, dice Juan Tirado, puede ser el inicio del cambio tan esperado para Veracruz... Es posible.La Feria Internacional del Libro Universitario se realizará este año del 27 de marzo al 5 de abril y tiene a China como país invitado.El problema es el coronavirus y la cuarentena que se ha impuesto a ese país; las medidas sanitarias se multiplican, pero en la UV no hay señales de un golpe de timón.La emergencia revela la incompetencia del director editorial y otros funcionarios, para no hablar de la rectora, pues no hay un Plan B.El doctor Edgar García Valencia debería haber empezado a hacer gestiones con el siguiente país invitado, que podría ser Chile, y pedirle ahora que le entre al quite, pero le ha dedicado toda su atención a China, adonde ha viajado, incluso, igual que la rectora.A ver qué hacen. El virus no puede llegar a Xalapa en los libros, al parecer, pero ya en El nombre de la Rosa aparece un libro envenenado.Entre los escritores y lectores veracruzanos ya se habla de un brote de “CoronaFILUS” el cual surgirá en las entrañas de la UV.En opinión del dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, los resultados de los exámenes control y confianza aplicados por la Fiscalía General de la República (FGR) a la encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Giadáns deben de ser conocidos de inmediato por los diputados locales, que son quienes eligen al Fiscal. Tiene razón.Escríbanos a [email protected]