Cuando aclara, amanece...

1.- Como para que no haya dudas o confusiones triunfalistas, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aclaró: que será hasta junio próximo cuando el Instituto que preside, defina quién o quiénes soliciten para un partido, el registro legal, en la inteligencia de haber cumplido con los requisitos que marca la ley en ese sentido.



La aclaración del presidente del INE se hizo después que se informó que la organización “México Libre”, promovido por la excandidata presidencial Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, quien cumplió provisionalmente con los requisitos mínimos para obtener su registro: Haber celebrado 20 asambleas estatales o 200 distritales y acreditar 233 mil 945 mil afiliados.



“Quien diga que ya cumplió los requisitos hoy, le está mintiendo a la ciudadanía, porque hoy nadie tiene nada”, dijo en entrevista posterior a la sesión del Consejo General, en la que dejó claro que el INE revisará el porcentaje de afiliados y el número de asambleas que han realizado las referidas organizaciones, para definir si son o no válidas.



Entonces, enfatizó el presidente del INE, que “hay quien anda diciendo que ya obtuvo su registro como partido político”. “Eso en las redes se ha difundido como si fuera una verdad y lo digo con todas las letras, ¡cuidado!: Noticias falsas. No es cierto. Hoy, nadie puede decir que ya cumplió con los requisitos para convertirse en partido político".



Córdova Vianello añadió que “no hay nada para nadie; [si] quieren saber si alguien obtuvo su registro como partido político, si cumplió las condiciones, con calma y, paciencia esperémonos hasta junio cuando este órgano, es decir, el Consejo General, determine quién cumplió los requisitos”.



El consejero presidente indicó “que se trata de información provisional”, “eso quiere decir que las asambleas que se realizaron y que han cumplido con el quórum” [que] pueden dejar de tenerlo cuando el INE lleve a cabo una revisión”.



Precisó, además, que el Instituto llevará a cabo los cruces de las afiliaciones que se han realizado por parte de las agrupaciones que buscan convertirse como partidos políticos”. “Acuérdense que en México está prohibida la doble afiliación”. “Existe el derecho de libre afiliación, no la doble afiliación”, externó.- Con datos de El Financiero.



2.- Quedó demostrado que sí se puede; cuando se quiere, y así debe ser: el presidente Andrés Manuel López Obrador “pidió este jueves a los líderes de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados, que le extiendan una invitación para acudir y dialogar con cada partido en 'San Lázaro'”.



López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios en la Cámara baja, para hablar de los temas del nuevo periodo de sesiones, que inició antier miércoles.



El mandatario, por razones políticas de debida solución, hizo una serie de peticiones: desde una reducción en las partidas que reciben cada año los partidos políticos [a lo que es difícil que accedan] hasta el establecimiento de encuentros periódicos con las diferentes bancadas.



Entrevistados al término de un desayuno privado, los legisladores dieron a conocer que, en principio, la próxima reunión con el presidente se haría en la sede de la Cámara de Diputados.



"¿Él pidió que lo invitaran?", fueron cuestionados algunos legisladores.



"Él dijo: 'Ahora, invítenme'. Vamos a ver qué le preparamos", detallaron.



Sobre la reducción del presupuesto a los partidos, Mario Delgado [de Morena] señaló que la propuesta de López Obrador es que los ahorros generados por el recorte se destinen a una causa elegida por los diputados.



Además, manifestó que la iniciativa de reforma del artículo 108 de la Constitución General de la república para que el presidente ya no cuente con fuero, será replanteada.



3.- Una perla: La extinción de dominio, en materia federal, tiene que ver con un proyecto de ley que está en el Senado de la República, se trata de la Ley de Instituciones de Crédito.



En esa Iniciativa de reformas a dicha ley, se ha planteado que la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP promueva la extinción de dominio en términos de la Constitución y la Ley. Y la Constitución es clara: la única instancia competente para solicitar la extinción de dominio es el Ministerio Público ante un juez. La UIF, en todo caso, lo único que podrá hacer es hacerlo del conocimiento del Ministerio Público competente, y si éste [El Ministerio Público] considera que hay elementos suficientes para hacerlo, entonces le solicitaría a un juez su intervención, y para el caso de que el juez haya substanciado el procedimiento, entonces la Unidad de Inteligencia Financiera podría intervenir, no antes....