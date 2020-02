Los rudos coletazos del poderoso dragón chino estremecen y llenan de miedo y terror a todo el planeta, la humanidad entera tiembla ante la posibilidad de que el mortal virus atraviese los cielos, los mares, los ríos y las montañas para incoarse en los lugares más recónditos, los gobernantes del mundo viven en una alerta permanente, temerosos de que su criminal aliento atraviese sus frágiles fronteras y llegue a devastar con enfermedad y muerte a poblaciones enteras.México ya ha levantado barreras y ya ha instrumentado las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para impedir el mortal contagio que, al parecer, no sólo viaja en humanos, pues se ha dado el caso de personas que nunca han estado en China lo han adquirido en forma aún no determinada y, a pesar de todas las medidas, el devastador virus avanza al grado de que la mayoría de los países ha ordenado el cierre de sus fronteras.La ignorancia de la magnitud del problema nos haría pensar que México está a salvo de él, y así podría ser, si no fuera porque China es en exportaciones el cuarto socio comercial de nuestro país, solo después de Estados Unidos, Canadá y Alemania por encima de Japón, España, Brasil, etc.Además somos en América Latina el destino preferido de los turistas chinos, quienes nos visitan 170,000 de ellos cada año, sólo imaginemos la riqueza que derraman por el consumo y por el empleo que generan por el número de habitaciones que ocupan diariamente, la ingesta de alimentos, la transportación terrestre en taxis, Uber, autobuses, la transportación aérea y pluvial, entre otros gastos generales, que vienen a hacer y que en este momento ya no se están haciendo, corriendo el riesgo de que la situación se agudice y se prolongue.Para agravar la situación, millones de chinos (40) están aislados en sus casas y sólo tienen autorización para salir uno por cada casa para proveerse de alimentos, las escuelas cerradas, cientos de fabricas cerradas en las ciudades industriales, millones de vehículos no circulan, los aeropuertos desiertos, lo que generará grandes pérdidas económicas en el mundo ya que China es el principal importador mundial de crudo, el volumen es de tal magnitud, que el año pasado rompió record de importación con 506 millones de toneladas de crudo, equivalente a 10.12 millones de barriles por día (bpd).Para que tengamos idea de la cantidad de importación, esa cifra nos revela que el país asiático importa por día lo que México produce en 5 días y más, siendo sus principales proveedores, Rusia, Irán, Arabia Saudita e Irak, ahora bien, si aquel país baja su demanda porque no necesita el crudo al tener sus fábricas, maquinaria, equipos y vehículos parados, qué van a hacer sus proveedores con el crudo, simplemente se va a inundar el mercado mundial con la consecuente caída de los precios, por lo pronto la OPEP cabildea para disminuir la producción de petróleo.Afortunadamente México está blindado en contra de esta catástrofe, con un seguro que le garantiza un precio mínimo de 49 dólares por barril, pero no sabemos si está asegurada toda la producción o sólo parte de ella y hasta dónde están asegurados los mercados, no nos vaya a pasar lo que a los productores de naranja que por la abundancia se las quieren pagar muy barata y prefieren que se pudra en el árbol.LA MANO QUE MECE LA CUNANadie en sus 5 sentidos concibe que en un partido político nacional en donde es visible el caudillismo del máximo líder Andrés Manuel, a quien la militancia y la dirigencia le reconocen personalidad de líder natural, se pueda dar una confrontación para elegir a su presidente ante la salida estatutaria de su presidenta, Yeidckol Polevnsky, a quien se le venció el término y por tal motivo debe de ser substituida en términos de su normatividad.Pero sucede que la loada y querida líder, engreída y creída de sí misma como siempre, se ha presentado en sus soberbias posturas discursivas en los medios de comunicación, haciendo gala de su poder, parece aferrada al cargo y ha obstaculizado la renovación argumentando que el padrón partidista está rasurado y que cientos de militantes han sido excluidos dolosamente, oponiéndose también a la propuesta de consulta y auscultación, con tal de permanecer como la mandamás de ese instituto político, pero eso sí, llamando a la unidad y queriéndose justificar, jura públicamente su invariable conducta para apoyar al señor presidente de la República para lograr sus objetivos.Ante esto, la presidenta del Consejo Político Nacional de Morena,convocó a un Congreso Nacional el pasado 26 de enero, al que asistieron miles de congresistas de todo el país, en donde acordaron la elección de un presidente provisional recayendo el nombramiento en el SenadorYeidckol a quien quieren quitar sus compañeros, argumenta en su defensa y abonando su conducta honesta que quieren que se vaya porque quienes la atacan lo hacen porque desean manejar el presupuesto del partido y que están molestos porque en apoyo al Presidente renuncio al 75 % del presupuesto del partido.Será el presupuesto o será realmente una desgarradora lucha interna por el poder que, al margen de quien manda, sostienen líderes ambiciosos que desean la representación para colocar a sus favoritos en alguno de los aproximadamente 3500 puestos que se disputarán para el 2021.Pues en efecto, el año que entra se renovarán 15 gubernaturas, la cámara federal de diputados, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y congresos locales, usted cree que el señor Presidente va a dejar tan importante acontecimiento político en manos irresponsables y desleales que le puedan causar problemas posteriores. Claro que no.Este es un juego embozado en el que se pretende dar la impresión de una auténtica democracia al interior de uno de los más importantes órganos de control político con que cuenta el Presidente, quien decidió desde hace tiempo imponer para tal puesto como presidente al diputado Mario Delgado y desde luego todo lo demás es palabrería, teatro, simulación, fingiendo diferencias y pleitos para después abrazarse todos en torno al infalible Mario.Por cierto, el trato frío y de indiferencia oficial hacia Yeidckol es similar al que se nota que el dan a otro dirigente socarrón y burlista que fue líder de los senadores, Martí Batres Guadarrama, también destituido con una sospechosa jugada encabezada por otro senador Morenista, Ricardo Monreal, de quien no creemos que actúe con espontaneidad y por iniciativa propia para atentar en contra de sus compañeros, como tampoco lo está haciendo Bertha Lujan en contra de Yeidckol,Universidad.- Por los acontecimientos que están sucediendo en la UNAM y por las reiteradas peticiones de los manifestantes en el sentido de denunciar y solicitar cese el continuo acoso sexual de los docentes, habría que pensar que en aquella benemérita institución de enseñanza existe una plantilla de faunos que acosan a las jovencitas para que, a cambio de favores sexuales, otorgarles calificaciones aprobatorias.Verdaderamente duele que así sea y no queremos que eso suceda, más bien parece una estrategia de manipulación tendiente a desestabilizar y desquiciar a la universidad, pero quién estará atrás y la sospecha inmediata se inclina a culpar a las autoridades, quienes estando obligadas, toleran a los grupos anarquistas que aparecen en cada manifestación para sembrar la violencia impunemente.Al diablo con las instituciones, es una frase que en un desliz le atribuyen a nuestro mandatario y en verdad que algunos acomplejados que ven como se desdeña a la inteligencia y a la preparación académica, le están agarrando la palabra en serio y atacan a la universidad, escudados en banderas progresistas como el feminismo y la igualdad de género.Eso es allá en México, todo lo contrario se nota en nuestra universidad en donde una mujer confiable y sensible como la Doctora Sara Ladrón de Guevara cuida personalmente este renglón, advirtiendo a la comunidad sobre la gravedad de estas conductas y su disposición de aplicar las máximas sanciones.Por cierto, felicidades a la comunidad universitaria y nuestro reconocimiento al Gobernador, Cuitláhuac García, por su apoyo a nuestra alma mater para resolver pagando, el problema que enfrentaban con el fisco, lo que da tranquilidad y ánimo a los trabajadores para desempeñar con entusiasmo la grave encomienda de contribuir con su enseñanza a preparar profesionistas que con su capacidad contribuyan al crecimiento y desarrollo de Veracruz.A propósito, ayer tuvimos una vez más en la región la presencia del ingeniero Cuitláhuac García, ahora en Tlacolula, Chicontepec, a donde vino personalmente al inicio de la remodelación de la escuela primaria y a saludar a viejos amigos contemporáneos de su señor padre el profesor Atanasio García, de quien se dice fue en este lugar en donde en su juventud impartió clases en la escuela primaria, el Gobernador aprovechó para supervisar la reparación de la carretera federal Alazán Canoas que en su tramo Alazán-Tepetzintla casi está concluido, pero su presencia nos ratifica que la obra continúa.Avión presidencialEstamos muy emocionados con el aviso que el día de hoy hará el señor Presidente sobre el destino de esa bagatela de avión que vivirá en la historia como un monumento vivo a la corrupción.Estamos intrigados de la forma en que el Presidente logrará deshacerse de esa herencia que él detesta y que representa un ejemplo al derroche de los recursos públicos, pues si se podía gastar tanto en un objeto para satisfacer la vanidad de quien presidiera el Ejecutivo nacional, qué más no se compraría, a qué gustos y placeres se daría satisfacción a costa del menguado erario.Seguro que no se rifará, porque siendo un bien propiedad de la nación su administración y enajenación está sujeta a lo dispuesto en la LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES y en la LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. En donde se enmarca el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y debe de estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad Federal, y en ella no se establece ningún procedimiento de enajenación que contemple la rifa o el sorteo como alguna forma de hacerlo, estas leyes solo contemplan la venta, la donación, la permuta y la indemnización.En el caso de la venta de un bien público se contempla, la licitación pública, la subasta, el remate y la adjudicación directa, pero recordemos que no se trata de que fíjense que me salió un buen comprador y ya le dije al tesorero de la Federación que le cobre, usted pague y voy a dar indicaciones para que se te entregue la factura y demás documentación.Tiene que desincorporarse del patrimonio federal, tienen que hacerse peritajes y avalúos publicarse convocatorias, recibir propuestas, atender a la primera, segunda y tercera postura legal y el precio no puede ser menor que el fijado por los peritos. Y ya cuando se haya agotado el procedimiento de venta, si no hay se puede proceder a la adjudicación directa.No se trata de cacahuates, hablamos de una inversión multimillonaria y en el caso de la rifa habría que vender un promedio de 5, 600 000 boletos a un valor mínimo de 500.00 y si pensamos en la modesta condición económica de nuestro pueblo no se venderían ni 500 000 boletos, a menos de que nos asociemos con la lotería mundial que se juega en Estados Unidos y podríamos vender quizás un poco más.En fin, que entramos a tiempos difíciles en donde también se observa un enfrentamiento directo entre el Presidente y la tercera parte de Gobernadores del país con motivo del INSABI, o sea que ya hay gente poderosa y atrevida que se atreve a jalarle las barbas al Presidente y eso deteriora en mucho la figura presidencial muy cuestionada por la falta de obras de infraestructura que tanto crédito político le dan al gobierno, pero que no se preocupe el Presidente su mayor obra en este momento es que en mayor número de hogares en sus mesas hay alegría y frijoles.