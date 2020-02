…. No cabe duda que como decía la abuela Nila, cada quien ve lo que quiere ver y cada quien se engaña con su mentira favorita, lo cual amables lectores, se comprobó con la reciente declaración que hizo el alcalde del municipio de Veracruz, el yunista -que no panista- Fernando Yunes Márquez, quien orgulloso dio conocer que la incidencia delictiva en esa ciudad, disminuyó en 46 por ciento en 2019, comparándolo con el 2018.Tarjeteado por sus colaboradores, Yunes Márquez dijo a los representantes de los medios de comunicación, que en el municipio que gobierna, se registraron en el año 2018, en lo general, 10 mil 183 delitos y en 2019 esta cifra descendió a cinco mil 498.Orgulloso, previo convencimiento de sus asesores, el presidente municipal de la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, aseguró que el robo a casa habitación disminuyó en más del 38 por ciento, que el robo de vehículos descendió en 53.2 por ciento y el asalto a transeúntes, o ciudadanos que caminan por las calles del puerto sin guardias personales, se redujo en 15 por ciento con respecto al año de 2018.Ya encarrerado en su danza de cifras, el munícipe porteño quien alguna vez fue presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la república, alzó la voz para asegurar que, en 2019, el robo a negocios en su municipio descendió en 18.7 por ciento con respecto al 2018.No están ustedes para saberlo amables lectores, pero esta última aseveración del alcalde del municipio de Veracruz no satisfizo, ni gustó a los comerciantes organizados, pues como dice ya saben quién, ellos tienen otros datos, pues resulta que en el 2019, la ciudad de la entidad veracruzana con el mayor número de robos a negocios durante ese año fue precisamente Veracruz puerto con mil 475 asaltos a negocios denunciados ante la Fiscalía General del Estado, de enero a diciembre pasados.Veracruz superó a la ciudad de Coatzacoalcos en robos a negocios, pues en el otrora Puerto México se denunciaron 564 asaltos a establecimientos comerciales durante el 2019, algo así como 160 por ciento menos que en el municipio que gobierna Fernando Yunes Márquez.Algo que tampoco dijo el alcalde del municipio de Veracruz, es que casi el 90 por ciento de los robos a negocios denunciados en la ciudad que gobierna, se cometieron con violencia y apenas una décima parte del total, fueron sin violencia.Son tantos los robos a negocios en el municipio de Veracruz, que por si no lo sabía amable lector, una cadena de tiendas de conveniencia tiene un departamento con especialistas que se encargan de atender psicológicamente a los empleados que fueron asaltados y por ende encañonados con armas de fuego en la mayoría de los casos.Por eso a los comerciantes organizados no cayó del todo bien la declaración del presidente municipal de la ciudad de Veracruz, municipio que tiene todavía varios y nada honrosos primeros lugares, entre ellos el de más robos a negocios y el del mayor número de ellos cometidos violentamente.Por eso bien dice el refrán, todo es según el color del cristal con que se mira. Ternurita.… El DIF del Estado de México, envió a Veracruz, cuatro mil trenzas para elaborar pelucas oncológicas que requieren las mujeres que padecen cáncer, lo cual es digno de reconocer y difundir, pues aun cuando el Edomex es gobernado por el priista Alfredo del Mazo Maza, su administración se solidariza con la entidad veracruzana que es gobernada por Cuitláhuac García Jiménez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).No todo es politiquería, ni grilla y los del Estado de México ponen el ejemplo, al menos para este propósito.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar