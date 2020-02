Todos quieren ser alcaldes

“Veracruz, primer lugar en feminicidios”.

El entusiasmo aumenta en Veracruz la víspera de que se realicen las elecciones para renovar las presidencias municipales, las diputaciones locales y las federales. Pero hacia donde se aplican más las baterías es a las alcaldías, porque ahí se manejan presupuestos de manera independiente, hay infinidad de negocios por hacer y, lo que es novedoso de un tiempo para acá, en los municipios que son paso obligado de droga o que se han convertido en plazas rentables para venta de estupefacientes, los malandros se ponen a mano con fuertes sumas de dinero con los alcaldes a cambio de, lo que usted imagina... impunidad y complicidad, y como para eso se pintan solos los políticos esto ya está que arde.Aquellos que comienzan a sacar la cabeza, a promoverse, a soñar con alianzas partidistas, lo hacen seguros de que el triunfo lo tienen porque el electorado castigará a Morena en virtud de los pésimos resultados que han dado sus representantes en los gobiernos municipales, estatales y hasta en la Presidencia de la República.Ganar una elección municipal en estos momentos será como “pegarle a una borracha”, dicen en plan de chunga varios de los aspirantes que adelantan triunfos. Nadie volverá a votar por Morena después de las agarradas de majes que nos han dado con el cuento de que esto sería no solo un cambio sino una completa transformación, y nada de eso ha ocurrido, lo que si es que las administraciones las conformaron con amigos, parientes, queridos y queridas (como decía Vicente Fox), primos y primas, y toda la fauna familiar que se quiso trepar al presupuesto aprovechando la presencia de un cercano en los círculos de decisión, eso, el nepotismo galopante y cínico en el que incurrieron, ha sido el mayor agravio que los ciudadanos han recibido de parte de los morenos, que transformaron las administraciones, de nidos de ratas a nidos de familias más voraces que los que formaban “la mafia del poder”.La violencia que golpea y cobra vidas entre la sociedad sigue aumentando, el desempleo provocado por despidos masivos injustificados de la burocracia, igual; la carestía por la inflación ahí está presente lacerando la flaca economía de los hogares de los veracruzanos, la miseria sigue aumentando y, para colmo de males, la presencia de centroamericanos crece al mismo tiempo que el riesgo de que nos agredan para robarnos porque no tienen ni para comer... O sea, puras tragedias.Bueno, pues todo eso que les contamos, parafraseando a Chava Manzur, es “oro molido” para los partidos políticos opositores a Morena y para los grillos que aspiran a ser candidatos de cualquier instituto político distinto al que llevó el poder al vendedor de cuentos, a AMLO.En Xalapa, por ejemplo, ya se escuchan nombres de varios políticos con poca, regular y mucha experiencia, que se juntan con amigos para dizque platicar de sus aventuras pasadas, de paso hacer nuevos proyectos y hacer acto de presencia. David Velasco Chedraui, por ejemplo, anda por toda la ciudad invitando cafés a periodistas y líderes de organizaciones políticas y sociales, con quienes se toma una foto y la sube a las redes sociales de inmediato con un texto en el que, invariablemente recuerda que fue alcalde de Xalapa. A Davicho o “Tontín”, como le decía Fidel Herrera Beltrán, lo están acelerando para que se convierta en el candidato de la alianza PRI-PAN. En la misma sintonía vemos al guanajuatense Carlos García Méndez (no, perdón, xalapeño, de Guanajuato son las momias), quien toda su vida, desde que fue secretario de Rubén Pabello Rojas en la presidencia municipal, ha soñado con ser alcalde y cada que hay relevo como el que viene, un grupito de “amigos” que lo saben explotar muy bien, lo aceleran y casi cargando lo ponen en un café o en un centro social para balconearlo porque según ellos, Carlitos es un xalapeño excepcional, con un gran reconocimiento social (¿qué ha hecho por Xalapa por cierto?) a quien todos lo quieren, menos sus hijos que se andan peleando la UX. Y Carlitos se deja querer, apapachar, aunque le cueste sus centavitos.Ya se han publicado listas de personajes que dan el ancho para la candidatura, pero sabemos que en la medida en que las fechas se acerquen habrá más nombres, aparecerán más. Por Morena es donde más se apuntan, obviamente para Xalapa, dos diputadas locales, una directora de importante dependencia, un primo y hasta una encargada de Oficialía de Partes ha levantado la mano, porque dice que su cercanía con “el uno” es suficiente para aspirar a tan elevada distinción.El candelero se comienza a entibiar y vienen tiempos de hacer política, política y más política como lo recomendaba Carlos Salinas de Gortari.Primero fue la capital del estado, Xalapa. El cabildo que encabeza el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero inició un programa de limpieza de los espacios públicos (banquetas y arroyos vehiculares) donde vecinos abusivos tomaron como propios para instalar publicidad de sus negocios, poner carpas sobre las banquetas con mesas y sillas para ofrecer servicio de venta de antojitos y algunos con carta de restaurante; otros los que pusieron en los arroyos frente a sus domicilios todo tipo de objetos (cubetas, rejas de madera, piedras y hasta conos vehiculares) para “apartar” el espacio donde solo permiten que lo use el dueño del frente del negocio o casa.También se retiran ya los deleznables anuncios que ensucian el ambiente y que se suman a la gran cantidad de elementos, como son cables, postes, espectaculares, pendones, pasacalles y cuanta madre que hacen de nuestra ciudad un auténtico muladar.Las calles que se han limpiado de estos absurdos estorbos, espacios que pertenecen a los ciudadanos, lucen bastante bien y ya se puede pasar por ahí sin tener que exponer la vida usando el arroyo vehicular porque la puta banqueta se la habían apropiado. Al mismo tiempo, los funcionarios encargados de las oficinas de tránsito como que se contagiaron de esta exitosa medida y que se suman con sus flotillas de grúas a retirar los llamados “carros maceta”, vehículos que alguien dejó en la calle desde hace muchos años, que no sirven porque son chatarra pero cómo ensucian y estorban. Cosas buenas que hace la autoridad y que hay que reconocer porque beneficia a toda la ciudad.Y nos enteramos que las autoridades de Coatepec y las de Xico comenzaron a realizar esta tarea, que el Congreso ya incluyó entre sus recientes leyes aprobadas, como es la de la prohibición de apropiarse de los espacios públicos antes mencionados, y ahora sí vemos que, al menos en esto estamos cambiando para bien.Tan fácil que es cumplir con la obligación de hacer que todos respetan las leyes y los reglamentos... ¡Adelante!Ayer se informó en la prensa nacional que los organizadores de la feria de arte internacional Art Basel Hong Kong han anunciado la cancelación de la edición de 2020 como consecuencia del "grave brote del nuevo coronavirus y su expansión".El brote del nuevo coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, ha causado más de 600 muertos y ha dejado más de 31 mil personas infectadas, llevando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la alerta internacional el 30 de enero."No tenemos otra opción que cancelar la feria", ha dicho Bern Stadlwieser, consejero delegado de MCH Group, la empresa que organiza el evento. Stadlwieser ha admitido que la cancelación ha sido "una decisión extremadamente difícil"."Hemos estudiado todas las otras opciones posibles, incluida la del aplazamiento de la feria, hemos escuchado consejos y pronósticos de muchos galeristas, socios y expertos externos", ha dicho el consejero delegado de la empresa organizadora de la feria internacional.La feria internacional Art Basel, que también celebra exhibiciones en Suiza y en Estados Unidos, se iba a celebrar en Hong Kong del 17 al 21 de marzo. Uno de los más prestigiosos eventos de arte de Asia, la feria suele atraer unos 88.000 visitantes de todo el mundo.MCH Group ha dicho que la próxima edición se celebrará del 25 al 27 de marzo de 2021 en Hong Kong.La Universidad Veracruzana hará lo propio pronto cancelando la celebración de la Feria Internacional del Libro Universitario que se llevaría al cabo del 27 de marzo al 7 de abril, teniendo como invitados espaciales a un grupo numeroso de chinos infestados de coronavirus. Nuestra solidaridad al amigo Jesús Moreno Frías, ideólogo panista, quien fue brutalmente atacado por delincuentes cuando circulaba por la avenida 5 de Febrero, donde fue acuchillado y robado... Chucho se suma a las víctimas de la ineficiencia y la impunidad.