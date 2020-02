Señalamientos oficiales, sin sustento

El 11 de enero, mañana martes hará un mes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (CGJ) declaró que había dos detenidos por el robo de medicamentos, luego de responsabilizar al gobierno yunista por el robo en bodegas de la Secretaría de Salud en Xalapa y en el puerto de Veracruz en diciembre pasado.



Dijo que había la sospecha de que el robo, que habría incluido medicamentos oncológicos, tenía la intención de afectar a su gobierno. Fue cuando habló de los detenidos e informó que la Fiscalía General del Estado daría a conocer el resultado de la investigación.



¿Realmente existieron los detenidos o fue solo una salida para tratar de justificar la falta de medicamentos para los niños enfermos de cáncer, de los que se carece en los hospitales de Veracruz donde atienden a ese tipo de pacientes, y parar las manifestaciones de protesta de los padres afectados?



¿Sí hubo o hay detenidos, pero violando la ley la fiscal encargada es la hora en que no decide su situación legal y los retiene detenidos sin ponerlos a disposición de un juez? ¿Por qué tratándose de un asunto muy delicado no se informó del resultado de la investigación, si es que verdaderamente la hubo o la hay?



¿Usted lector, qué cree?



Ahora, el viernes pasado, en el municipio de Perote, de nuevo se produjo un incendio forestal. El sábado se informó que estaba controlado en 80 por ciento y que el resto, en vías de ser sofocado.



El mismo sábado, el gobernador en su cuenta de Facebook no dijo que había un incendio sino que se trataba de “un intento deliberado de incendiar importantes áreas forestales”, pero que ya tenían “ubicados” a los responsables “e iremos por ellos”.



Hasta anoche cuando cerré esta columna no se sabía que ya hubieran ido por ellos y los hubieran detenido. ¿Por qué? ¿Realmente estaban o están ubicados? ¿Fue solo otra salida? ¿Qué investigación se ha realizado y qué tiene que decir la Fiscalía al respecto?



Bienvenidos, ¿al paraíso o al infierno?



A partir del viernes pasado, 60 trabajadores de la Dirección General y “áreas sustantivas” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) iniciaron formalmente labores en Xalapa, como parte de la descentralización de dependencias federales acordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Se trata de la migración de una dependencia federal, aunque no es la primera: en la primera mitad de los años 70, en el gobierno de Luis Echeverría, se descentralizó hacia la capital de Veracruz el entonces Instituto Mexicano del Café (Inmecafé).



Llegaron decenas de familias para las que se creó ex profeso la Colonia Inmecafé. Muchos se adaptaron y se quedaron a vivir en Xalapa y otros se regresaron a la Ciudad de México en poco tiempo (el Inmecafé desapareció después envuelto en escandalosos actos de corrupción).



A la gente que ha llegado tiene que dársele la bienvenida y desearles lo mejor. De suyo el pueblo veracruzano es hospitalario y todo lo que vengan a aportar debe ser bien recibido y, además, alentado. Mejor si vienen a impactar positivamente la alicaída economía veracruzana.



¿Llegan al paraíso o al infierno? Creo que más a lo primero que a lo segundo. Podrán respirar aire limpio (hasta se pueden enfermar, acostumbrados como están al smog que obliga a decretar contingencias ambientales en la Ciudad de México) e ir a la playa y poder regresar a sus casas el mismo día (será toda una novedad para ellos, incluso tener más cerca el carnaval del puerto ya en puerta).



No extrañarán la vida cultural porque Xalapa tiene lo suyo: sinfónica, galerías, teatro, artes plásticas, literatura, librerías (muchas), música folclórica, popular, talleres de danza y baile de todo tipo, en fin. Tampoco las buenas escuelas. Curiosamente, tampoco extrañarán los embotellamientos, porque aunque minis pero ya los padecemos.



Tampoco extrañarán la inseguridad, aunque en Veracruz es mayor y los descuartizamientos frecuentes en el Estado seguramente los pondrán en guardia. Vivirán con nosotros el vía crucis diario por los baches-hoyancos-cráteres. Pero las distancias que recorran serán mucho, pero mucho más cortas que en la CDMX. Vivirán con menos presión y menos estrés.



Cabe recordar que la primera dependencia federal que se descentralizó fue la Secretaría de Cultura, a Tlaxcala, desde el 10 de enero de 2019, pero seis meses después se comprobó que en el llamado Palacio de la Cultura (la sede) solo operaba el titular de Comunicación Social de la dependencia y se decía que había cinco empleados más pero nadie sabía de ellos. O sea, todo un fracaso.



Por eso mismo será interesante lo que ocurra con Conagua en Xalapa, que puede ayudar a acelerar la descentralización de dependencias, como quiere AMLO.



Llega con buenas noticias



Y llegando y sonando duro. La directora general, Blanca Jiménez Cisneros, anunció que la próxima semana, el día 20, se llevará a cabo una reunión nacional con representantes de empresas de saneamiento de agua de todo el país.



Dijo que vendrán de los 32 estados y que será la primera de varias reuniones que se tienen programadas, lo que ayudará a que conozcan más y mejor el Estado y de paso para que en la capital del país comprueben que sí se puede hacer con buenos resultados el traslado de las dependencias a las ciudades programadas.



Sin duda, los visitantes ayudarán a la economía del Estado.



Ahora sí, ya pronto, súper delegado



A propósito, se sabe que en cualquier momento el presidente López Obrador ordenará que el control de las dependencias federales en la entidad pase a manos del delegado federal de los Programas de Desarrollo del Estado, Manuel Huerta.



Entonces, eso creo, entonces sí será ya el súper delegado del que se habla y, como quiera que sea, los funcionarios estatales que quieren mojar su pambazo con algún recomendado en alguna delegación tendrán que entenderse con él, lo que le dará fuerza política.



Atienden a tiempo problema de dengue



Ahora sí, luego de los 37 muertos y 10 mil 902 casos (datos del Panorama Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal) por dengue con que cerró 2019 en Veracruz, por fin el gobierno cuitlahuista se puso las pilas y el sábado arrancó ya un programa preventivo para este año.



Para el efecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó una reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud donde se informó de las acciones que se llevarán a cabo con la participación de las autoridades de los 212 municipios.



Y para no ir muy lejos, a partir de este lunes y hasta el día 20 se realizarán los primeros trabajos de campo para eliminación del vector con la participación misma del Ejecutivo (si lo ve como al Pípila con su tanquecito fumigador en la espalda no se extrañe).



Su reto es bajar las cifras. El tiempo ya les corre.



Omar y Marlon darán conferencias de prensa



La mañana de este lunes estará muy movida, en lo político. A las diez de la mañana el coordinador de la banca legislativa del PAN, Omar Miranda Romero, ofrecerá una conferencia de prensa en un café frente al parque Juárez



Una hora después hará lo mismo el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, en un restaurante contra esquina de la parte trasera del Palacio de Gobierno. Ambos anunciaron que harán un posicionamiento.