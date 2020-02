Soy y me declaro municipalista: Olga Sánchez Cordero

1.- Durante una reunión con funcionarios municipales, el día de ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “refrendó la intención de la dependencia a su cargo de generar una cédula de identidad para todos los habitantes del país”.“Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que no daría a la SG los datos biométricos contenidos en el padrón electoral (fundamentales para generar una base de datos hacia la cédula), la Secretaria pidió el apoyo de los responsables de las finanzas de los ayuntamientos”.Siguió diciendo “Nosotros requerimos de la colaboración muy estrecha de ustedes porque tenemos la firme intención de lograr la cédula única de identificación de la población“, dijo al tiempo de anunciar la promoción del “modelo único de catastro” y homologación de los registros públicos, así como de registros civiles.Y por cierto: el viernes de la semana pasada, se realizó una gran tour por distritos del norte del estado, donde las dependencias involucradas, hicieron acto de presencia con su personal, incluyendo por cierto, a los Notarios Públicos de cada demarcación “para lo que pudiera ofrecerse”.Dijo la Secretaria Sánchez Cordero: Que “en este gran reto y gran política pública”, para Gobernación son vitales y esenciales.En cuanto al tema de las finanzas públicas municipales, la Secretaria dijo que es de los más apasionantes de la vida pública.“El municipio tiene obligaciones, deberes y retos propios y, para hacerles frente, requiere de recursos humanos, materiales y financieros”, indicó.Soy y me declaro municipalista, expresó.Lo anterior fue planteado durante el Foro “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales”, evento en el cual se firmó un convenio entre el Instituto Nacional para el Desarrollo del Federalismo y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.Estos tres talleres deben replicarse en todo el país, se enfatizó en la reunión.La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no deben tener simpatías partidistas y, en cambio, sí honorabilidad intachable.Al preguntarle acerca de su propuesta para que la etapa de elección de los consejeros no se convierta en una rebatiña de las fuerzas políticas, la funcionaria respondió:“Los candidatos tienen que reunir las siguientes características: ser gente sumamente honorable, ora sí que a prueba de todo; gente muy recta, gente apartidista, gente muy conocedora de la materia electoral e intachables, muy trabajadores y con mucha capacidad para estar dentro del Instituto”, dijo.2.- Y seguramente es una “Noticia falsa”: A través de redes sociales circula la imagen de las nuevas placas de Puebla. El motivo por el que se ha causado polémica [dicen en la nota] es porque éstas tienen un diseño muy particular que incluye en la parte superior el logotipo del gobierno de Morena y en la parte inferior del metal color vino, en donde se puede leer el nombre con letras muy grandes de “Barbosa”. [lo que sería “balazo”]Lo que es cierto, es que Miguel Barbosa es un político mexicano, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y que actualmente se desempeña [por elección] como gobernador de Puebla.3.- Contundente la nota del Financiero, que revela que cuando el río suena, agua [guinda] lleva:El Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener “mesura y discreción” y no “atentar contra la autonomía del INE”, pidieron a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, líderes parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados.En un encuentro privado que sostuvieron la mañana de este martes, “le expusimos que no se ve nada bien ni habla bien que una Secretaria de Estado, como la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se meta, se involucre, participe e influya en los procesos de elección interna del árbitro electoral”, reveló la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña.Tampoco le corresponde a la funcionaria –dijo- “descalificar al presidente del INE, Lorenzo Córdova”.Comentó también que “se le hizo notar a la funcionaria la inconformidad y el malestar de los partidos de oposición, con la intromisión de la secretaria de la Función Pública, quien cuestionó y criticó por redes sociales el nombramiento de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE”.Dijo que, aunque desde el pasado 29 de enero, la Secretaria advirtió al grupo parlamentario de Morena, en su Reunión Plenaria, que debe garantizar una elección transparente de los cuatro nuevos consejeros del INE, porque es una “asunto de Estado”, también se le demandó a la funcionaria vigilar y cuidar que Morena no imponga a incondicionales como nuevos consejeros electorales.Comentó que en la reunión en la sede de Gobernación se le demandaron “garantías de que será un proceso que tome en cuenta las aptitudes, las cartas credenciales, de las cuatro personas que serán nuevos consejeros; que sean consejeros independientes y autónomos y no incondicionales del partido en el gobierno”.En este sentido, insistió en que “ningún externo debe influir ni inclinar la balanza en favor ni en contra de nadie, y que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, tema que se debe resolver por consenso”.El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, reveló también que “los coordinadores expresamos algunas prioridades que son importantes, por ejemplo, primero, el desahogo impecable del proceso del INE, que no haya ni invasión partidaria ni invasión gubernamental ni invasión de grupos de poder”.“El Presidente de la República expresamente nos dijo que era un tema de la Cámara de Diputados y que ellos no van a intervenir, y quiero confiar que así sea; el reto es que se cumpla y la Secretaria Sánchez Cordero nos comentó y coincidimos que es un tema de Estado con mayúscula y que está exclusivamente en el ámbito de la Cámara de Diputados; creo que no es un tema de la agenda del Presidente, ni de la Secretaría de Gobernación y que debe de procesarse de manera ciudadana”, aclaró el panista.El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, comentó que “sí se trató el tema, de manera muy general, porque es un tema exclusivo de la Cámara de Diputados, donde ya estamos definiendo los términos de la convocatoria”.Cuestionado sobre el tema y la reunión, el coordinador de Morena, Mario Delgado, confirmó que “sí se trató el tema” y garantizó que “habrá transparencia y se elegirán a personas independientes y con prestigio”.Y el asunto crecerá si no hay diálogo y consensos...