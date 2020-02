Caballo de Troya en el IVD

“Los gobernadores beneficiados del

carisma de AMLO no están a la altura”

Julio Hernández López

Resulta increíble que habiendo dirigentes deportivos de sobra en el Estado como para recobrar la fortaleza deportiva que nos caracterizaba en esta materia, se sigan presentando situaciones irregulares desde prácticamente el primer director del actual gobierno de la 4T, David Fernando Pérez Medellín, un recomendado de nula experiencia dentro de la función pública quien lo primero que hizo fue becar, con el presupuesto del IVD, a 75 integrantes de la organización Antorcha Campesina de la región Córdoba-Orizaba dejando fuera de las posibilidades de apoyo a agrupaciones deportivas de jóvenes valores de la región.Para nadie es un secreto que a Pérez Medellín “le tendieron la cama” entre el Subdirector Administrativo, actual funcionario del Estado de Morelos al lado de su compadre Cuauhtémoc Blanco, y Héctor Ruiz Escalante, mejor conocido como el pederasta atlético.Y decimos que le tendieron la cama porque Paco, el ex Subdirector Administrativo, se peló cuatro millones de pesos de la Olimpiada Estatal Juvenil, robo del que Pérez Medellín posee un voluminoso expediente y sólo espera su ascenso para hacerlo público, toda vez que aunque no tuvo nada que ver con el acto de corrupción le costó el cargo.Bueno, pues Pérez Medellín ahora cuenta con el apoyo del terrateniente del municipio de Actopan, y actual Subdirector de Calidad para el Deporte, de la Conade, Israel Benítez Morteo, quien con el apoyo de gente de la región y con el ofrecimiento de otorgarles puestos directivos con el futuro director del IVD, está adquiriendo propiedades con su camarilla de auxiliares: ¿será que le dejó una buena ganancia la problemática del Tae Kwon Do nacional, y la renta a los municipio de Veracruz y en otros estados de su Fotofinish?.Pues esta camarilla está a punto de tirar al recomendado del Subsecretario de Gobierno Carlos Juárez, Víctor Iván Domínguez Guerrero, otro joven inexperto quien se rodeó de puros amigos, sin conocimiento en las tareas a realizar; para eso trajeron a la titular de la Conade, Ana Guevara, al reciente evento de Boxeo en el Puerto de Veracruz, tratando de imponer a Héctor Ruiz Escalante o bien a su segunda carta Jesús Díaz Muñoz, a cambio de levantar el veto a Veracruz, en materia de apoyos federales al deporte. Lo triste es que Ana Guevara se preste a estas situaciones o también será que le tocarán algunas tierras por la zona del Descabezadero.Ante este espeso escenario los directores generales de educación física del Estado también se mueven por el mismo hueso, todos ellos personajes grises y sin conocimiento y experiencia para un puesto de semejante envergadura: ¿seguirán experimentando en el pobre Instituto Veracruzano del Deporte?Ojalá el gobernador corte por lo sano y busque dentro del gremio del Deporte en Veracruz quien ponga en orden a todos, principalmente a las abusivas asociaciones estatales, y no cometa el error de seguirle el juego a los arriba mencionados y lo que tanto se ha pregonado de respeto a los niños, niñas y adolescentes de Veracruz con su nombramiento se proyecte ante la comunidad deportiva. Hay que recordar que los grandes errores, se pagan también en grande.Nadie duda de la honradez y honorabilidad del señor Ricardo Ahued Bardahuil, un xalapeño adoptivo quien ha dado sobradas muestras de responsabilidad desde que trabajaba al lado de su señor padre. Un sondeo entre la sociedad xalapeña y tendríamos el mejor perfil de un empresario que sabe hacer política, respetuoso de sus semejantes y honesto como pocos.Pero también es una persona noble que ayuda a quienes se le acercan, tal es el caso de los políticos priistas Juan Manuel Velázquez Yunes y Oliver Aguilar Yunes, quienes tienen en la frente bien puesto el fierro del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, con quien trabajaron muy cerca y por obviedad participaron en los escándalos que tienen al gordo en la cárcel y a su mujer en Europa, lejos de la justicia.Resulta que los mencionados duartistas ahora están a cargo de áreas clave en las aduanas administradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde Ricardo Ahued Bardahuil los cobijó y les dio muy buenos puestos con mejores sueldazos. Juan Manuel Velázquez Yunes, quien está casado con la hermana del Administrador General de Aduanas del SAT, Ricardo Ahued, percibe un salario mensual de ¡115 mil 220! pesos al mes como administrador de Programas de Certificación y Facilitación.A este afortunado cuñado de Ricardo Ahued Bardahuil le corresponde instrumentar planes de acción con grupos de trabajo de organismos internacionales y estrategias regionales con autoridades de otros países... Ni más ni menos, con lo que la familia está muy de acuerdo. Pero además de estas funciones, al exdiputado del PRI, quien está actualmente demandado por campesinos y ejidatarios por haberlos despojado de sus tierras, le corresponde definir programas, esquemas y planes de acción para llevar a cabo acuerdos de reconocimiento dentro del SAT.A Juan Manuel Velázquez Yunes también se le conoce en todo Veracruz por las acusaciones y demandas que ha interpuesto en su contra su hermana, Verónica Velázquez Yunes, quien lo señala de tráfico de influencias y despojo de propiedades.Por su parte, Oliver Aguilar Yunes, exdirigente del PRI en el Puerto de Veracruz en tiempos de Javier Duarte, y ex candidato del PRI a Diputado Local, percibe 136 mil 745 pesos mensuales por ser encargado del Manejo de Recursos Humanos de la Administración General de Aduanas. Aguilar Yunes fue administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente en Veracruz 1. En esta oficina, se crearon 26 empresas de forma irregular en las que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, aparecieron como socios. El ex dirigente priista, quien llegó a su nuevo cargo el 16 de junio de 2019, tiene entre sus funciones contratar nuevo personal o bien darle las gracias a los funcionarios que ya no entran en los planes de Ricardo Ahued.¿No que en la 4T no cabían los corruptos del pasado?... Y aquí en Veracruz también hay muchos que trabajaron con Fidel Herrera y luego con Javier Duarte y hoy se dicen orgullosos de trabajar al lado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, un joven sencillo capaz de tomar una brocha y ponerse a pintar un inmueble durante una jornada comunitaria... Buenos para quemar incienso, lo hicieron con El Tío, luego con Duarte, con Yunes toparon con pared pero ahora regresan con más vigor para el saqueo.La noticia no deja de ser excelente; la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, obtuvo una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel del Castillo González, exdiputado local del PRI y exsubsecretario de Finanzas y Administración en el gobierno de Javier Duarte y consentido de Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo hizo diputado para brindarle protección, a cambio de alguna lana de la que se robó del erario estatal, igual que su amigo Vicente Benítez González.Lo de la orden de aprehensión contra la rata Del Castillo lo confirmó el juez de Control en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Marco Antonio Rodríguez Lobato, detallando que el 11 de diciembre de 2019 se libró una orden de aprehensión en contra del exfuncionario estatal. Del Castillo González busca tramitar un amparo en contra de los actos privativos de la libertad, de ahí que promovió un juicio ante la justicia federal.Este voraz joven que aprovechó la amistad de Javier Duarte y las facilidades que le brindó para robar, está relacionado con los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y desvío de recursos, esto cometido en agravio del servicio público. De acuerdo con el juez, la encargada del proceso es Mónica Segovia Jácome, jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, a quien se le requirió confirmar o el motivo de la orden de aprehensión.Las víctimas de los abusos de poder en que ha incurrido el diputado local panista Sergio Hernández se suman por docenas. Este improvisado de la política, impuesto por Miguel Ángel Yunes Linares, quien se apropió de la JUCOPO todo el periodo que permaneció en su primera curul, acaba de mandar a desalojar de su vivienda a la ancianita Luz María González Landero, de 88 años de edad, coludido con la nieta de la señora a cambio de una lana... ¡Mercenario insaciable!