Acercamientos

Desde la semana pasada comenzaron a surgir señales de civilidad política entre miembros del clan familiar del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la administración de su sucesor Cuitláhuac García Jiménez.



Y es que, por ejemplo, hasta más de14 meses después de haber iniciado el nuevo régimen estatal de MORENA, el alcalde panista del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, tuvo a bien firmar un convenio de colaboración con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, que dirige Rafael Castillo Zugasti, en un evento realizado este jueves 6 en la Sala de Cabildo del ayuntamiento porteño.



De hecho, el titular del INVEDEM reconoció que "en esta firma de un convenio, que lo hemos buscado de ambas partes si no mal recuerdo desde hace un semestre, y con esta firma se ve que hay una voluntad conjunta entre el gobierno del estado que dirige y tutela el ingeniero Cuitláhuac García y el municipio de Veracruz que preside el maestro Fernando Yunes."



Cuatro días después de este acto protocolario, el lunes, el hijo de Yunes Linares asistió también a la reunión con alcaldes y alcaldesas de varios municipios que García Jiménez encabezó en el puerto de Veracruz "para fortalecer la coordinación en tareas de seguridad pública y cumplir con las responsabilidades en este rubro, de acuerdo a nuestras respectivas competencias."



Sin embargo, habrá que ver qué tanto se sigue robusteciendo esta civilidad política entre ambos gobernantes y sus respectivos equipos, pues más temprano que tarde seguramente se dará un choque de intereses político-partidistas, pues el proceso electoral de 2021 en el que serán votados los nuevos ayuntamientos y los diputados a las siguientes Legislaturas local y federal, arrancará formalmente a finales de este año.



No obstante, aunque todavía faltan más de ocho meses, el activismo preelectoral ya inició con la movilización de varios aspirantes a las alcaldías y las diputaciones.



De hecho, el propio gobernador Cuitláhuac García aprovechó su viaje del pasado lunes al puerto de Veracruz para placear al diputado federal de MORENA, Ricardo Francisco Exsome Zapata, un empresario constructor que ahora es perfilado para la presidencia municipal que actualmente ocupa Fernando Yunes.



Y es que ese día, García Jiménez grabó un video acompañado de Exsome y del subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas para promocionar la pavimentación de cinco calles que el legislador federal gestionó con el gobierno estatal para la populosa colonia Reserva Territorial Tarimoya II de la ciudad de Veracruz.



"¡Como pueden ver y es muy evidente, la Cuarta Transformación está cumpliendo!", afirma al final de su mensaje el gobernador de MORENA.



Obviamente, a la grabación de este promocional no fue invitado Yunes Márquez, cuya candidata para sucederlo en la alcaldía porteña es sin lugar a dudas la diputada local Maryjose Gamboa, actual coordinadora del grupo independiente mixto Acción Nacional Veracruz, integrado por diputados yunistas luego de que el nuevo dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, destituyó a Sergio Hernández de la coordinación del grupo legislativo del blanquiazul para imponer a su aliado Omar Miranda.



INVEDEM-INAFED, COORDINADOS



Por cierto, el que como buen fajador esquiva todo tipo de golpes bajos, evadiendo intrigas para no distraerse en su responsabilidad y entregar buenos resultados a quienes depositaron su confianza en él, es el titular del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Rafael Alejandro Castillo Zugasti, quien precisamente por el buen trabajo que viene desarrollando al frente del INVEDEM acaba de recibir un reconocimiento del L.A.P. Rafael Cortés Gómez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación.



Casualmente, por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, este martes Castillo Zugasti asistió al Foro denominado "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales", participando en el Diplomado Semipresencial de “Hacienda Pública Municipal” que presidieron el Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y el L.A.P. Cortés Gómez, del INAFED.



El objetivo de este encuentro fue precisamente desarrollar las competencias de los servidores públicos municipales en la obtención de recursos financieros, administrar el gasto público, gestionar los pasivos, transparentar y rendir cuentas para eficientar el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.



Castillo es de los que tienen claro que "trabajo mata grilla", porque envidiosos e ingratos dondequiera los va a encontrar.