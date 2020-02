El poderoso Eric Cisneros

“Papantla y Poza Rica contarán

con playas, la 4T las pondrá ahí”

Xóchitl Arbesú

El secretario de gobierno es generalmente un político completo, de reconocido prestigio, como que su obligación es mantener la estabilidad política del estado y con su trabajo hacer que el gobernador luzca como el mejor informado, el más capaz, el que ejerce el poder y el que sabe muy bien coordinar los esfuerzos de los titulares de cada una de las secretarías de despacho, sus colaboradores inmediatos.Secretarios de gobierno con ese perfil hemos tenido varios.Manuel Carbonell de la Hoz (era subsecretario porque ahí radicaban las funciones del secretario que luego fueron cambiadas), Carlos Brito Gómez, Ignacio Morales Lechuga, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Miguel Ángel Yunes Linares, Dante Delgado Rannauro, Flavino Ríos Alvarado, Miguel Ángel Díaz Pedroza, Reynaldo Escobar Pérez... y no recordamos a otros más con ese perfil.Secretarios que solo han servido para cubrir el espacio, inútiles o inexpertos, solo recordamos a tres: doña Noemí Quirasco, Erick Lagos Hernández (oreja permanente de Fidel Herrera), y Rogelio Franco Castán. Cada uno en su momento no aportó nada a los gobiernos que “sirvieron” y pasaron a la historia de la mediocridad política de Veracruz con justificada razón.Hoy, en lo que se autollama el gobierno de la Cuarta Transformación, el cargo lo tiene un ingeniero, cuya experiencia política la obtuvo en Baja California y, más tarde, en Convergencia por la Democracia, pero con mucha intuición para eso de operar al interior del equipo de gobierno lo que le ha permitido sumar y sumar hasta contar con un capital que rebasa por mucho al del propio gobernador.La fuerza de Eric Cisneros se deja sentir en todas las dependencias del Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, además de las instituciones que por la naturaleza de sus encomiendas deberían ser autónomas, los llamados organismos autónomos.Total que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene un secretario de Gobierno con mucho poder y con un gran control interno del aparato gubernamental, el cual ha acumulado con base en su experiencia y carácter y por la ingenuidad, o inocencia, de gran parte de los actores políticos que colaboran en este gobierno cuya inexperiencia en el servicio público es más que evidente.Después de asumir un perfil muy bajo, de sumirse para seguir sumando, el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos sale a los medios nuevamente para advertir que en Ciudad Isla se hará prevalecer la ley después de que grupos externos al Estado de Veracruz y pertenecientes a la delincuencia organizada fueron los responsables de perpetrar los actos vandálicos contra el cuartel de la Policía Federal en dicha región, a propósito de los hechos que se suscitaron en ese lugar donde un grupo protestó por supuestos abusos de la policía y ésta respondió a balazos, sin mediar abrazos, provocando que varios ciudadanos resultaran lesionados de bala y periodistas que cubrían este lamentable acontecimiento fueran golpeados.Cisneros Burgos dejó ver la posibilidad de que células delictivas como la del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) asentadas en Oaxaca, fueron los que organizaron el envío de manifestantes a Isla, en donde elementos de Fuerza Civil repelieron la agresión.“Vamos a hacer prevalecer la ley –advierte el secretario Cisneros Burgos. Que estos grupos criminales no se confundan. Veracruz ya no es tierra de impunidad, Veracruz es tierra de justicia y si pretenden incursionar con este tipo de eventos, los vamos a detener”.Adelantó que como parte del Poder Ejecutivo de Veracruz sostendrá reuniones con el Gobierno de Oaxaca para trabajar en la coordinación de la seguridad en los límites interestatales.“Vamos a llegar a acuerdos para mejorar la seguridad entre nuestros estados. Es la disposición total del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que sepan los delincuentes que Veracruz no es tierra de impunidad, es tierra de justicia y vamos a trabajar para que la justicia llegue a todos los rincones del Estado”.El poderoso funcionario reiteró que en estos hechos lograron detener a 20 personas y una unidad de Fuerza Civil fue quemada. También señaló que los operativos continuaban para dar con los responsables de los hechos violentos.Dirigentes del grupo Antorcha Campesina, nos envían una carta cuyo contenido tiene que ver con la publicación de APUNTES de ayer, haciendo precisiones a los datos que aportamos. En cumplimiento de la ley damos cabida a esta misiva:“En relación a la afirmación que hace en su columna sobre que integrantes de Antorcha Campesina de la región Córdoba-Orizaba recibieron 75 becas con recursos del IVD, entregadas durante la administración del Lic. David Pérez Medellín.“El Movimiento Antorchista en Veracruz responde lo siguiente:“1.- Que las becas solicitadas al IVD no son 75 sino 14.“2. Que no son para “integrantes” de Antorcha Campesina a secas, son para entrenadores deportivos (algunos antorchistas) de las Escuelas de Iniciación Deportiva en Zonas Populares y Campesinas de diversos municipios de la entidad, no sólo de la región Córdoba-Orizaba, mismas que han funcionado desde hace 15 años y que han dado muy buenos resultados en la formación de niños y jóvenes deportistas, varios de esos clubes han destacado en diversas competencias nacionales y estatales, incluyendo las oficiales que organizan las dependencias gubernamentales. Además varios deportistas de alto nivel han salido de esas escuelas de iniciación. Mismas que por falta de espacio no se detallan, pero que pueden ser plenamente documentadas por cualquiera que se diga periodista.“3.- Que tales becas deportivas se han gestionado no desde la administración de David Pérez Medellín, sino desde mucho antes, precisamente con la formación de estas Escuelas de Iniciación Deportiva.“4.- Que de las 14 becas que fueron gestionadas ante el IVD al entrar la nueva administración, sólo fueron aprobadas 12 en el Presupuesto de Egresos de la entidad, sin embargo, ÚNICAMENTE FUERON PAGADAS 5 EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. Sin que hasta el momento hay claridad sobre el destino de esos recursos públicos, pues el IVD ha incurrido en desvío de recursos del erario, situación que en su momento Antorcha denunció a través de la prensa. También de ello hay constancia en distintos artículos escritos por los responsables del trabajo deportivo de Antorcha en Veracruz en la semana del 1 al 7 de septiembre.“Los antorchistas respetamos su trabajo como periodista, por su larga trayectoria en este gremio, pero sentimos que su imagen y opinión se demerita al hacer este tipo de afirmaciones faltos de sustento. Ojalá pueda rectificar esta falta de precisión en la información”.Y firma la carta Andi Uriel Hernández Sánchez, Vocero del Movimiento Artorchista en Veracruz.El secretario de Gobierno, Eric Cisneros, afirmó que la agresión sufrida en las instalaciones de la Policía Federal de Isla, fue orquestada por un grupo del crimen organizado, e incluso los reporteros que estuvieron presentes fueron "reclutados" y llevados a grabar los hechos vandálicos que dejó un saldo de 20 detenidos, y seis heridos... ¿Será?.Escríbanos a [email protected]