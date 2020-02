... En la ciudad de Xalapa, como en diversas partes del país, este viernes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, se llevará a cabo a las cinco de la tarde, un plantón en la Plaza Regina, para de esa manera exigir justicia por Ingrid Escamilla, quien hace unos días fuera asesinada por su pareja en la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, crimen que además de artero, es ejemplo de la revictimización que se genera en este tipo de casos, pues alguien o algunos, aún no identificados, filtraron fotografías del inerte cuerpo de la muchacha a la que su compañero había prácticamente desollado.Quienes organizan este plantón, sugieren que los asistentes vistan de negro y lleven consigo una vela.La consigna de este plantón es #Lasmujeresparamosparaexigirjusticia por Ingrid Escamilla, demandando además ¡Ni una agresión sin respuesta!.Allá en la ciudad de México, las protestas iniciarán a las seis horas afuera de Palacio Nacional, donde el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo sus ruedas prensa conocidas como “La Mañanera”, para demandar que el caso no quede impune y sobre todo, exigir que quienes filtraron las fotografías del cadáver desollado de la profesionista, sean castigados conforme a la Ley.De esta manera los colectivos que promueven estas protestas, exigirán también castigo para la revictimización que se da en este tipo de casos, por parte de los cuerpos policiacos y personal encargado de las investigaciones, pues no es la primera vez y esperan que sea la última, en que se filtran imágenes de las victimas mientras sus restos mortales se encuentran en las instalaciones de los servicios médicos forenses (Semefos).... Hace un año, en febrero de 2019, fueron filtradas del interior del Semefo en Coatzacoalcos, tres fotografías del cuerpo sin vida de la empresaria Susana Carrera Asensio, a quien sus secuestradores y asesinos degollaron supuestamente para darle una lección a su familia por no pagar lo demandado para su rescate.Hace un año, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, abrió la queja de oficio DAV/0265/2019 para que la Fiscalía General del estado (FGE) investigara la filtración de esas imágenes y se diera por supuesto, con él o los responsables y se le o les fincaran responsabilidad.De eso ya ha pasado un año sin que se tenga respuesta a la demanda de la CEDH.Ambos casos, el de Ingrid Escamilla en la ciudad de México y el de la empresaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Susana Carrera Asensio, de quienes se filtraron fotografías de sus restos humanos depositados en los respectivos Semefos, pudieran ser llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido que el respeto al tratamiento de los restos mortales de una persona, es una forma de observancia a la dignidad humana.“Este derecho no culmina con el fallecimiento de una persona; se tiene el derecho a la preservación de la memoria y al tratamiento digno y respetuoso”, añade la CIDH.Por lo anterior, los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de Veracruz, tienen la obligación de encontrar al o los responsables de la filtración de las fotografías de Ingrid Escamilla en la ciudad de México y el de la empresaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Susana Carrera Asensio y sancionarlos de acuerdo a la Ley para sentar precedente.Con ello, esa entelequia llamada Estado, estará abonando y cumpliendo su responsabilidad de abatir la impunidad.... Circula en Yuotube un video del niño Bruno Segura, conductor del programa “La Chicharra” que se transmitía en Radio Más, de RTV, https://www.youtube.com/watch?v=yJVcfRMC3Y0 donde públicamente manifiesta su inconformidad e inquietud porque los directivos de Radio Televisión de Veracruz suspendieron sin justificación alguna esa emisión.La voz del niño retumba y fuerte, porque habla de la unilateral decisión de suspender el programa sin previo aviso, sin justificación alguna de parte de quienes dirigen RTV. Seguiremos informando.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar