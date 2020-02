Los consejeros que vienen...

1.- Ayer la Cámara de Diputados en San Lázaro, con el voto de todas las bancadas partidistas, aprobó la convocatoria para el proceso de elección de 4 Consejeros del Instituto Nacional Electoral [INE], incluyendo la oposición la necesidad de que el resultado final del proceso, sea por consenso y de ninguna manera por votación mayoritaria.



Las bancadas en pleno celebraron que el proceso de análisis de los aspirantes a consejeros, sea ciudadanizado mediante “parlamento abierto”, con sesiones de evaluación públicas y transmitidas en vivo, incluso por internet y que, al menos la revisión de los perfiles, esté blindada de la participación partidista.



Sin embargo, la oposición [a Morena y aliados] expresó que estará pendiente del resultado final, la elección de los 4 consejeros – dos mujeres y dos hombres – que serán nombrados para ocupar un espacio en el Consejo General del INE por 9 años, para garantizar que no haya cuotas y sí criterios de imparcialidad, honestidad, competencia profesional, independencia.



“Todos estamos a prueba: aprendamos de la historia para no repetir. Todos los mecanismos son perfectibles o pervertibles, y son tan buenos o tan malos como la calidad ética de los protagonistas... La mayoría y todos los partidos estamos a prueba no caigamos en la tentación, México nos necesita”.



Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, destacó “la legitimidad del proceso del 2021, inicia el día de hoy”.



Y aunque reconoció la apertura para aceptar las propuestas que blindarán el proceso alertó “siguen los pasos más delicados, conformación del Consejo del INE, y de la votación de los 4 consejeros.- Datos del Universal.



2.- Y aunque este martillazo no viene de los “ya saben quiénes”, el PRI necesita allegarse un buen equipo de abogados-políticos y una dosis de paciencia por los tiempos que vienen:



“Por no respetar la paridad de género, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), revocó la resolución partidista vinculada con las designaciones que hizo el CEN del PRI de sus delegados estatales y le ordenó volver a realizar la elección.



La determinación afectará a 20 estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, en los cuales, únicamente eligió a una mujer.



Las designaciones fueron impugnadas por la militante priista Blanca Patricia Gándara Pech [fuego interno] quien consideró que la decisión vulneró el mandato de paridad de género, pese a ello el 28 de noviembre del año pasado, la Comisión partidaria del PRI confirmó sus designaciones al considerar que, si bien en la normativa interna del partido se prevé la paridad de género, dicha figura no cobraba aplicación respecto de la designación y nombramientos de delegados.



También se argumentó que el presidente del CEN es quien designa a los delegados, con base en varios factores que responden a la naturaleza de ese cargo, y en ejercicio del principio de autodeterminación del partido.



Por lo anterior, el pasado 4 de diciembre Gándara Pech interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al considerar que se vulneró lo establecido en los artículos 41 de la Constitución; 3 de la Ley de Partidos, y 3 y 89, fracción IV, de los estatutos del PRI, y la elección debió ser paritaria.



Finalmente, en sesión pública se determinó que el partido debe realizar las modificaciones pertinentes para que, al menos la mitad de las delegaciones generales que hasta el momento tenga designadas, sean ocupadas por mujeres.



Ahora, el partido deberá resolverlo en un plazo no mayor a 60 días naturales.”



Y lo que se acumule de aquí al fin de este año...



3.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y sin interpelación alguna, aseguró “...ante más de 300 diputados de Morena, PT, PES y PVEM que en 2024 se retirará definitivamente. ‘No voy a estorbar a nadie, ni siquiera voy a hablar’”, les dijo, según confirmaron legisladores que asistieron al desayuno en Palacio Nacional.



Durante el encuentro, dice la Jornada, “...que el Presidente pidió trabajar en el periodo ordinario de sesiones en los temas de la agenda, pero que, al terminar, vayan al territorio a hablar de los avances de gobierno, porque tiene de plazo hasta el primero de diciembre para informar al pueblo que se han puesto las bases de la Cuarta Transformación.



Insistió en que es prioritario modificar el artículo cuarto constitucional para elevar a ese rango las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas para niños y jóvenes.



Recordó que próximamente enviará una reforma al artículo 108 constitucional para quitar inmunidad al Presidente, y reiteró su planteamiento de reducir el financiamiento público a los partidos...”



Al salir, el diputado Porfirio Muñoz Ledo expresó que en la reunión hubo un buen mensaje al Poder Legislativo, porque han ayudado a lograr cambios en México, pero también “...López Obrador les dijo que hay que formar cuadros para durar muchos años, más allá del sexenio...”



“...La reseña de la Jornada abunda:...”La mayoría de los 332 diputados que suman las cuatro bancadas asistieron al encuentro. De acuerdo con algunos de ellos, el desayuno inició con un breve discurso del coordinador de Morena, Mario Delgado, y luego habló el Presidente sobre las reformas constitucionales.



Uno de los puntos que mereció comentarios posteriores al desayuno, fue la felicitación a los legisladores “por no actuar como los del pasado. Antes, los diputados eran fuchi, manejaban el presupuesto y se daban moches”.



Agregó que “antes los coordinadores parlamentarios manejaban bolsas de recursos y hasta se hacían gobernadores, pero eso acabó”.



Por la mañana, antes del desayuno, en conferencia, aseguró “que no conoce la iniciativa del senador Ricardo Monreal para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el propósito de instrumentar el derecho al olvido, pero se pronunció en contra de censurar a las redes sociales”...”