Ofrece el Gobierno investigar la agresión

Ante la agresión de que fueron objeto reporteros en Isla el martes pasado y ante el escalamiento del problema a nivel nacional e internacional, así como en el Senado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ordenó ayer al secretario de Seguridad Pública (SP), Hugo Gutiérrez Maldonado, que recibiera a los agredidos, a quienes les informó que se abrirá una investigación para castigar a los culpables. Por otra parte, en forma extraoficial, “Prosa aprisa” tuvo anoche la versión de que será destituido el director general de la Fuerza Civil, Jorge Luis Pescador Tirado, quien será sustituido por el actual subdirector de Agrupamientos de la SSP, Omar Espejo Méndez.



Tratando de recomponer las cosas y ante la lluvia de críticas, señalamientos de represores de periodistas y descalificativos al gobierno cuitlahuista, a través de un video el titular de SP dijo que “siempre” está “muy orgulloso de los periodistas”, que en él “tienen a un amigo”, que “les aplaudimos la entrega que tuvieron para cubrir el evento” (de Isla) y que le pide a sus elementos “cuidar la integridad de los periodistas”. En fin, pura miel luego de la madriza que les pusieron y a algunos los mantuvieron esposados y prácticamente secuestrados por varias horas.



Gutiérrez Maldonado dijo que actuaba por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien sin embargo no los recibió él mismo, y tampoco descalificó el dicho del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien acusó a los periodistas de haber actuado reclutados por un grupo de personas a las que la versión oficial, sin ninguna prueba, acusó de haber atacado a la policía con armas de fuego, no obstante todas las evidencias de que no fue verdad.



Incontrovertibles, los testimonios



En el siglo pasado, cuando las únicas imágenes informativas que existían eran las de las fotografías, ante los testimonios incontrovertibles que constituían, cuando ante algún caso polémico se publicaba una foto alusiva, se decía que “una imagen vale más que mil palabras” y se daba por zanjado el asunto.



Hoy día la frase tiene plena vigencia, pero aparte de las fotos existen también los audios y los videos, y en mundo súper informado y totalmente intercomunicado donde se sueltan a veces especies falsas para confundir o influir con un propósito determinado, las imágenes siguen siendo el único testimonio que no admite dudas ni disputas.



Y los audios y videos de los reporteros que cubrieron los hechos de violencia en Isla el martes no dejan ninguna duda de que policías de la Fuerza Civil los amenazaron y agredieron a golpes, sino que también es falsa la versión que a botepronto dio el secretario Gutiérrez Maldonado de que todo se había originado porque un grupo de personas había “agredido” a sus elementos con armas de fuego.



El problema escaló a nivel nacional e internacional y en poco tiempo el gobierno cuitlahuista, de la Cuarta Transformación, de Morena, pasó a ser señalado como agresor de periodistas, como se consideró también a sus antecesores del PRI y del PAN, una imagen que ya no se va a poder quitar y que lo va a someter al señalamiento y a la vigilancia permanente de la prensa y organismos nacionales e internacionales.



El tema atrae la atención internacional



El miércoles, Artículo 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, emitió un amplio y detallado reporte con los nombres y apellidos de los reporteros agredidos, así como también recogió sus testimonios personales, dando detalles que no dejan lugar a ninguna duda de lo que verdaderamente ocurrió.



Ayer jueves, Pascal Beltrán del Río, director editorial del diario Excelsior, autor de la columna “Bitácora del Director” y conductor de la primera emisión del noticiario de radio “Imagen Informativa”, un periodista de veras (por muchos años fue reportero de Proceso), dedicó su columna a lo ocurrido en Isla. El encabezado de su texto fue: “Brutalidad policiaca en tiempos de la 4T” y como subtítulo: “Los hechos del martes son muestras del desgobierno que vive Veracruz, cuya policía está fuera de control”. Además, entrevistó en vivo a Juan Alberto Carmona Contreras, Betillo, reportero de El Piñero de la Cuenca, a quien amenazaron, esposaron, detuvieron y golpearon.



Fotografías, audios y videos ahí están y echan por tierra la versión oficial.



Cuitláhuac y Cisneros complicaron las cosas



Para desgracia de ellos, en lugar de tratar de corregir y atemperar las cosas, el martes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se salió de sus casillas y exaltado y con ademanes (todo fue videograbado) respondió al corresponsal de El Piñero de la Cuenca, en Tuxtepec, Oaxaca (adonde había viajado el gobernante), Carlos Abad, quien lo entrevistó sobre lo sucedido en Isla. Contra todos los testimonios, respondió molesto que había sido un grupo criminal el que había agredido al periodista, que la Fuerza Civil lo había protegido, para terminar cuestionando que “qué hacía allí” Betillo, en el lugar de los hechos, a lo que Abad le respondió que su trabajo.



Y luego, después de que llevaba ya algún tiempo sin abrir la boca, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, salió con una declaración radiofónica en el sentido de que reporteros de la región habían sido reclutados por el grupo que ellos dicen que atacó a la policía “para llevarlos a filmar, a grabar y hacer una serie de cosas (sic)”, sin presentar ni una sola prueba de su dicho, es decir, los presentó como cómplices de los presuntos atacantes.



Namiko si actuó; la Giadáns ni fu ni fa



Por otro lado, mientras la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, informó que abrió quejas de oficio para investigar la agresión contra reporteros y ciudadanos, hasta ayer la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, guardaba silencio y no informaba sobre las investigaciones que de los hechos se supone que debe estar realizando.



Ello no obstante que en el Senado el secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, denunció ayer la detención de Xóchitl Domínguez Uscanga, de quien dijo que no tuvo que ver en los hechos y no obstante la golpearon y encarcelaron.



Tanto Artículo 19 como Álvarez Icaza pidieron a organismos estatales, nacionales e internacionales intervenir e investigar los delitos para castigar a los culpables.



La Arbesú fue la botana de los noticieros



Y como si le faltara algo al gobierno cuitlahuista, ayer en los noticieros de radio de la Ciudad de México la botana fue la secretaria de Turismo estatal, Xóchitl Arbesú, con su ocurrencia de invitar al turismo nacional a visitar las “playas de Poza Rica”.



Hicieron escarnio de la ignorante mujer y de paso dejaron muy mal parada la imagen del gobierno de Veracruz.