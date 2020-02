Mañanera: pesos y contrapesos

*Funcionarios en “la talacha”

*IMSS: Las nuevas delegadas

*Orizaba firme… ¿y Córdoba?



Para quienes refieren experiencia de décadas en los ámbitos del sector informativo, resulta realmente extraño que en los círculos de áreas gubernamentales, aparejados con diversos ámbitos de la población, se refieran puntos de vista discordantes con argumentaciones expuestas en los escenarios presidenciales y, ante ello, en la búsqueda de una explicación apegada a la realidad, sería preciso reflexionar sobre las características que reflejan con notoriedad, tanto los actuales estilos legislativos, como las “novedosos” comportamientos que refieren inesperadas prácticas de rangos políticos en los marcos de la administración presidencial, todo ello para contactar, atender y responder, a las interrogantes de los reporteros originarios de todo el país.



Y en la búsqueda o el intento de encontrar una respuesta al tema en referencia, deberíamos evaluar lo que representa desde la perspectiva de estilos practicados en el pasado, que no sólo constituyen actitudes claramente diferentes a las del presente, tanto así que por primera vez en la historia de la República, representantes de los medios de comunicación son recibidos por la casa presidencial, de lunes a viernes, escenario y estilo nunca antes registrado con anterioridad, mucho menos en los marcos de francas y claras polémicas en las que, incluso, se han externado referencias hacia “determinadas inconsistencias informativas” sobre hechos difundidos por los medios de comunicación.



Está claro que ante los nuevos estilos (que nunca antes en medio siglo de mi transitar por medios informativos, me hubiera podido imaginar) es de esperarse que existan argumentaciones en algún o algunos medios de comunicación, no acordes con la opinión presidencial, mucho menos cuando tales encuentros entre informadores y analistas de todo el país, con el Presidente de México, de inmediato son difundidos e incluso, en gran medida se transmiten “en vivo”.



Los nuevas formas imperantes en los marcos de la “Cuarta Transformación”, en lo relativo a la relación cotidianamente directa de la Presidencia de la República con integrantes de los medios de información, refieren sin lugar a dudas un paso de apertura presidencial, no registrado en tales proporciones nunca antes, pero de la misma forma abre las posibilidades para que, en los presidenciales escenarios, las intervenciones de los reporteros tomen mayores dimensiones de protagonismo, precisamente al referir argumentaciones para otorgarle sostén a sus interrogantes, tanto así que, incluso, la sola exposición para cimentar la pregunta por breve que resulte, es factible que lleve implícito un escenario u opinión con el que bien podrían coincidir miles de mexicanos, referencia a la cual (en ocasiones) se le podría otorgar mayor validez y sostén por parte de radioescuchas y televidentes, lo que conforme a la experiencia no son casos extraños en los escenarios del comportamiento colectivo.



Y si el tema se evaluara bajo los marcos de la interrogante: ¿Quién gana más con las ruedas de prensa identificadas como “Las Mañaneras”?... Incuestionablemente se podría adelantar, que quienes más ganan lo son los radioescuchas, los televidentes y los cibernautas, lo que obliga a referir que los mayormente beneficiados con tales informaciones e incluso “mini-debates” mañaneros, incuestionablemente lo es el ciudadano, porque de alguna forma por tales conductos y sus efectos en medios de comunicación, un amplio sector de la población mexicana registra y evalúa datos (para bien o para mal) sobre renglones de interés nacional.



Ahora bien, otra aportación recurrente y que en el pasado resultaba ocasional, es que los temas se abordan tanto directamente por el Presidente, como por quien indique el jefe de la nación, exposiciones que cotidianamente quedan grabadas y filmadas, en las cuales se registran datos puntuales sobre proyectos de gobierno y programas en marcha, incluyendo obras al igual que objetivos, archivo que por lógica habrá de ser para el futuro inmediato, una joya no sólo para los analistas de medios de comunicación e historiadores, sino para todo el conglomerado social, porque en las exposiciones gubernamentales quedan plasmadas las acciones y finalidades de la actual administración pública nacional, hecho que, de una u otra forma, se convertirá en sustento histórico e irrefutable, para calificar el comportamiento gubernamental en materia de obras, servicios, programas y miras, así como objetivos alcanzados o frustrados en el camino, sin que en espacios de polémicas posteriores, pudiera tener validez el “no fui informado o enterado sobre el tema”...



Ya tendrá la oportunidad el pueblo de México, para valorar a futuro con pruebas fehacientes y por lo mismo irrefutables, si la actual administración gubernamental respondió a las expectativas que originaron el arribo de La Cuarta Transformación... Pero en esa ruta aún falta mucho por andar.



Lo que se lee



Efectivamente, nada de vergonzoso y sí mucho de solidaridad, podría referir que funcionarios estatales e incluso legisladores veracruzanos, se sumaran a las tareas de obras comunitarias en beneficio del avances en infraestructura hospitalaria, escolar, de vías de comunicación e incluso de parques y jardines; ello representaría no sólo una aportación beneficiosa generada en tiempo libre, sino una “nueva y provechosa tendencia” de mayor acercamiento e identidad entre funcionarios públicos y la sociedad en lo general.



Sin embargo, no faltan quienes opinan en sentido contrario, argumentando que suficiente sería con que legisladores y funcionarios, cumplieran con eficacia y puntualidad con la responsabilidad que se les ha confiado, en tanto que con ello, se superarían muchos problemas que privan, sobre todo, en los núcleos sociales más aislados de los programas de desarrollo integral en lo general... Ni duda cabe: De todo existe en la viña del Señor.



Lo que se ve



Desde años atrás, se podría anotar que “desde décadas”, las instituciones públicas para brindar salud a los mexicanos, se han visto copadas en su efectividad cada día con mayor notoriedad, por la simple causa de que las instalaciones en lugar de mejorar, con el transcurrir del tiempo se han demeritado, al tiempo que de la misma manera, el crecimiento en el número de pacientes se ha disparado, sobrepasando no sólo la capacidad de las instalaciones disponibles, sino saturando los consultorios en tanto que el número de médicos, no ha sido razonablemente suficiente, para atender el disparo en el crecimiento poblacional y, obviamente, de afiliados al IMSS.



Aparejado a tales efectos negativos, la institución con alguna regularidad (¿se debería decir irregularidad?) carece en sus farmacias de los suficientes medicamentos para responder a determinados padecimientos, hecho que agudiza el distanciamiento emotivo entre los afiliados y el sector salud, referencias que con recurrencia han sido difundidas por los medios de comunicación incluso en ámbitos nacionales.



Al iniciar la presente semana, ya en las dos delegaciones del IMSS que operan en el Estado de Veracruz, estarán al frente nuevas Delegadas, en el caso de la Delegación Sur con sede en Orizaba, despachará la prestigiada doctora Celida Duque Molina, quien arriba a nuestras tierras precedida de un significativo prestigio en el renglón médico, al igual que la Doctora María de Lourdes Carranza Bernal, estará al frente de la Delegación Norte de la Entidad veracruzana, con oficinas centrales en la ciudad de Xalapa... las muy destacadas funcionarias médicas de elevada competencia, ya recibieron la bienvenida y el respaldo total del Gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez.



Mucho se espera de las nuevas y altas funcionarias del IMSS, en especial porque tienen como origen académico y profesional, una ruta con niveles de elevado prestigiado, así como de profunda vocación por la medicina, lo que aparejado al buen ritmo de trabajo que les distingue, hacen posible el anticipar sin interrogantes de por medio, que podrían arribar mejores tiempos para tierras veracruzanas, en beneficio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social... Ya veremos con el transcurrir del tiempo los efectos y las evaluaciones al respecto.



Lo que se oye



Que en fecha próxima se iniciará con un proyecto de elevado nivel, la ampliación de la Plaza Comercial más importante de la región central veracruzana, tal como se le cataloga a la “Plaza Valle de Orizaba”, entre tanto, la actividad comercial y empresarial en lo general en la región cordobesa prosigue en el estancamiento, ahora agudizado con el problema originado por el incendio que prácticamente afectó la mitad del mercado cordobés, situación que ya atiende el Ayuntamiento.



Significativo tiempo tiene que la actividad comercial cordobesa no registra tendencias hacia el crecimiento, situación que obviamente ha estancado la generación de empleos, tema que se agudiza con los problemas económicos por los que transitan los municipios del entorno, ante el derrumbe en los ingresos que perciben los productores agrícolas de toda la región central veracruzana.



La interrogante primordial que priva entre cordobeses, es sobre si existirán en el futuro inmediato reacciones en beneficio del desarrollo integral de la región central veracruzana, tanto por parte de los ámbitos del Gobierno del Estado, como por conducto de los diversos niveles del Gobierno de la República, porque de no ser así, severa crisis sobrevendrá sobre toda, la antes, progresista región... Ahí la dejamos.