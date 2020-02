La caída de Yunes y Winckler

“Si las bandas delictivas reclutan

periodistas que lo pruebe Eric Cisneros”

Emilio Álvarez Icaza

Recientemente, la revista Forbes colocó a Jorge Winckler Ortíz en la lista de antes poderosos y hoy prófugos de la justicia, y es que una vez que la justicia girara orden de aprehensión en su contra, la atención en medios de comunicación se ha centrado solo en este personaje y Marcos Even Torres Zamudio, pero la interrogante continúa respecto de la responsabilidad que les resulta a los integrantes del primer círculo que colaborara con Winckler; son tan responsables los que ordenan como aquellos que ejecutan, autores intelectuales y materiales.Ya que Winckler tuvo en su momento que usar personal y recursos de la Fiscalía para el objetivo que le fue encomendado por Miguel Ángel Yunes, es decir, sacar adelante la victoria del hijo Yunes Márquez en la elección, a costa de lo que fuera (usar el poder y los recursos de la Fiscalía) a sus cómplices nada les ha sucedido. Es claro que Winckler y Marcos Even no podían cumplir la orden por sí solos, necesitaban forzosamente servirse de Fiscales sin escrúpulos, con ansias de poder y dinero que obedecieran la encomienda.Muchos de estos funcionarios que fueron beneficiados y privilegiados por el fotógrafo-Fiscal de Yunes, renunciaron de inmediato al enterarse de la fuga de su benefactor Winckler, como el caso de Gustavo Fernando Vasto Pulido, quien se desempeñó como Director de Investigaciones y después Visitador de la Fiscalía. Vasto Pulido mostró inteligencia y renunció.Otro que también salió de pelada fue Andrés de la Parra, Fiscal contra Maltrato Animal, y a los antes mencionados le siguieron Uriel Moreno Mendoza, María Isabel Hernández Cruz, Julio Rodríguez Fernández y David García Galván, quienes sin mayor problema se retiraron de la Fiscalía y permanecen atentos ya que pueden ser procesados por formar parte del operativo que armaron denominado “Tiro de Gracia”, el cual fue denunciado a nivel nacional por el periodista Carlos Loret de Mola, en su noticiero de Televisa el 19 de febrero del 2018.“Tiro de gracia” fue maquinado pero no sirvió para hacer ganar las elecciones el junior de Yunes, por lo que todo el grupo está consciente de que hay dos razones para que pudieran ser procesados; la primera, que la nueva administración en la Fiscalía ha dado a conocer los excesos que cometieron los antes mencionados cuando estaban en funciones, sobre todo, en pagos, y el segundo, la postura legal de aquellos a quienes injustamente procesaron como Luis Ángel Bravo Contreras, Rosario Zamora, Arturo Bermúdez Zurita, quienes si bien pudieron haber sido procesados con pruebas reales, solo se logró un resultado momentáneo con base en pruebas falsas.Pero hay otros que no solo se quedaron en la Fiscalía sino que pretenden continuar en el poder, esperando que la 4T se olvide de ellos y pueden recuperar posiciones privilegiadas, como son los casos de Carlos Alberto Delgado, incondicional y consentido de Marcos Even Torres, a quien como reconocimiento a sus servicios le fue regalada una posición privilegiada en la Fiscalía Anticorrupción con la clara función de ejecutar las órdenes de Marcos Even; actualmente Carlos Alberto acude a audiencias que él considera de poca importancia, manifestando que su categoría está por encima de los asuntos que se le asignan; Clarisa Tapia Urias, compañera de María Isabel Hernández Cruz y pareja de Uriel Moreno Mendoza, quien ante su cambio a la zona norte, juró que haría lo necesario para no tomar el nuevo cargo y ser reasignada a la zona en la que estuvo inamovible diez años. Janet Santos Castro la que fuera fotografiada en plena jornada electoral, haciendo proselitismo a favor de Chiquiyunes, hoy se dice víctima cuando le retiraron el cargo de Fiscal de Distrito, sin entender que como funcionaria se encontraba impedida legalmente para hacer proselitismo político, por un principio de simple imparcialidad.Otra es Deysi del Carmen Morales Solano, quien enfrentó al mismísimo secretario de Gobierno en un video, para negar su ineficacia, lo que le valió el aplauso y premio de parte de su jefe Jorge Winckler con una Fiscalía regional. Todos estos personajes continúan tras bambalinas en la Fiscalía, filtrando información a la base de El Estero, criticando a los nuevos mandos en la Fiscalía y esperando provocar derrotas, sin darse cuenta que su preocupación debería enfocarse en que no sean llamados a rendir cuentas.Ya repararán en esto último ahora que la Fiscalía General de la República le eche el guante a Miguel Ángel Yunes Linares y, de paso, a su Fiscal carnal Jorgito Winckler Ortiz, mientras tanto la “prima de la jefa”, Vero Hernández Giadáns sigue durmiendo con el enemigo.En la dirección general de la Administración Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos, trabaja ofreciendo buenos resultados un morenista de origen xalapeño, Antonio Luna Rosales, quien hace unos días supervisó, junto con su equipo de trabajo, el programa de inversión en infraestructura portuaria, el cual incluye obras en el recinto portuario de Laguna de Pajaritos que brindarán los mejores servicios que sean requeridos con el inminente arribo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.Luna Rosales realizó un recorrido con el propósito de supervisar los avances que ahí se llevan con una inversión federal, solo en 2019, de 302 millones de pesos y que incluyen la construcción de la segunda etapa del primer módulo de 80 metros de muelle, con una inversión de 155 millones de pesos, y la etapa dos del segundo módulo de 50 metros de muelle, con una inversión de 108 millones de pesos. Se construye la etapa dos del acceso carretero, donde la inversión es de 39 millones de pesos.A lo anterior hay que sumar la inversión de 308 millones de pesos en el Proyecto para la construcción de un puente ferroviario y sistema de vías férreas; el puente tendrá 150 metros de claro y 8.79 metros de ancho para alojar dos vías; el proyecto conectaría con el Boulevard Morelos, además de 100 millones de pesos en obras complementarias.En las licitaciones públicas que realiza la API Coatzacoalcos incluye a constructoras locales, con el propósito de cumplir las directrices y que la derrama económica se vea reflejada en la ciudad, además, estos proyectos generan 95 empleos directos y 35 empleos indirectos.El Puerto de Coatzacoalcos es líder de México en carga a granel, realiza inversiones significativas para atraer a nuevas empresas y brindar mejores espacios para el desarrollo de diferentes oportunidades de negocio.Cuando comenzamos a ejercer esta fascinante actividad del periodismo, los tiempos eran muy diferentes. Para decirse reportero se tenía uno que someter a las reglas de la ética en cuanto a honestidad al momento de procesar una información, y sujetarse a la verdad; lo más importante, que daba prestigio al reportero y a su medio era eso. La tarea consistía en investigar todas las fuentes posibles en torno a un hecho y al procesarlo como nota incluir solo la verdad.Posiblemente nos tocaron tiempos más fáciles para el ejercicio de la libertad de expresión que los actuales, pero eso no fue cosa nuestra. El periodismo era considerado como una importante fuerza política, capaz de cambiar el entorno social y ayudar al desarrollo de una comunidad o país. Éramos los representantes del “cuarto poder”.Y como los actores políticos, líderes sociales, gremiales, eran honestos, pues a nosotros que veníamos impregnados de una acrisolada actitud de denuncia, de servicio a la comunidad, de ser portavoces de los que no tenían las herramientas para comunicarse, la honestidad en el ejercicio profesional se daba como consecuencia.En esos tiempos se nos facilitaban las herramientas de investigación, se nos abrían las puertas para obtener datos, se nos tomaba en cuenta como auténticos factores de opinión y el valor del trabajo que hacíamos era decisivo en el desarrollo social y político de nuestro entorno.Conseguir una información exclusiva que impactara a un amplio sector se comparaba con un valioso tesoro, un trofeo al que había que acariciar cuando circulaba impreso en nuestro medio.Las ruedas de prensa casi no se daban, los medios valoraban más el trabajo individual de cada reportero, y nosotros guardábamos en secreto nuestra chamba, no lo compartíamos con nadie hasta verlo publicado. Eran cuatro notas diarias la cuota y todas ellas trabajadas mediante el esfuerzo reporteril, por eso no era raro que con frecuencia nos lleváramos la de ocho columnas.Pero, para mal de la sociedad, ese tipo de periodismo ya casi no existe, hoy ha desaparecido el buen periodismo porque muchos mercachifles arribaron a este oficio con la intención de hacer fortuna ignorando los principios éticos que deben distinguir al comunicador; otros porque han sido miembros de los cárteles de la fidelidad, del duartismo o del yunismo, a los que sirvieron a cambio de jugosas compensaciones; otros porque funcionarios como el secretario Eric Cisneros Burgos les da la categoría narcoperiodistas sin aportar una sola prueba, solo por externar el repudio que siente por los periodistas como un trauma que le quita el sueño, a lo mejor por su pasado y el presente que tiene (oscuros) el cual es exhibido por los periodistas, pero reporteros como Nohemí Valdez, por ejemplo, y claro otros más en cuyos trabajo se refleja el compromiso social, son muy pocos, contaditos.Con trabajo diario, tratando de difundir lo que sabemos de esta importante y noble tarea, es como pensamos que podemos influir en las nuevas generaciones para que no se las coma el vedetismo, la improvisación y las redes sociales... Ayer por la mañana el maestro y respetado amigo don Carlos Brito Gómez se resintió de un padecimiento que pensaba había superado, fue internado para la realización de estudios y análisis y hoy continuará su recuperación. Sus 86 años los vamos a festejar con él como cada año lo hacemos. Amigos de El Tío Charles, como Gonzalo Morgado, se mantuvieron pendientes de la salud del maestro desde el primer momento... ¿otros que se dicen amigos de él?... pues ni se aparecieron. Fuerte abrazo don Carlos Brito Gómez, una leyenda política viviente, gozando de cabal salud.