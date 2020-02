¡CJNG 'protege' a isleños!

Circuló en las redes sociales, desde el pasado viernes --tres días después de los hechos violentos en Ciudad Isla--, un supuesto comunicado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el que dicho grupo criminal se deslindaba de la protesta de la población "por los constantes robos y violaciones" que en esa región "han hecho los elementos de la Fuerza Civil".



"Nosotros no nos metemos con el pueblo como lo hizo el director de la Fuerza Civil del Gobierno de Veracruz", puntualizaron en su comunicado dirigido al presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García, en el que señalaban que en Juan Rodríguez Clara los policías estatales "violaron y mataron a un civil indefenso" y que en Isla asesinaron "a otra persona a quien sacaron de su casa, violando todas las garantías individuales que su gobierno prometió respetar."



Acusaron que "la Policía de la Fuerza Civil de Veracruz se mete a las casas sin órdenes de cateo, la población de Villa Azueta, Playa Vicente, Isla y Juan Rodríguez Clara está temerosa y horrorizada por los robos que está realizando esa corporación al mando de Jorge Luis Pescador Tirado, policía que fue corrido del Estado de México por estar vinculado al Cártel de los Zetas y que desde su llegada a Veracruz pelea la plaza para ese cártel."



Y exigieron al Presidente de la República y al Gobernador de Veracruz que "se castigue a los policías de la Fuerza civil que atacaron a ciudadanos de Isla, mataron y violaron a dos ciudadanos de Juan Rodríguez Clara y Playa Vicente, que aparezcan las personas que ellos mismos desaparecieron la semana pasada y que fue lo que generó la protesta en Isla."



"Si usted, señor Gobernador, señor Presidente no actúa con justicia para vengar a los periodistas atacados, a los ciudadanos violados, asesinados y desaparecidos, tendremos que actuar en consecuencia", amagaron.



"El Cártel de Jalisco no secuestra, no extorsiona, ni mata inocentes pero sí va a vengar el ataque contra ciudadanos de Isla y periodistas de la región, por las violaciones, desapariciones y asesinatos que comete la Fuerza Civil en Veracruz", advirtieron.



Y contra lo que ha venido afirmando Cuitláhuac García, que no ha pactado con ningún grupo criminal, en su comunicado el CJNG le refiere que "existe el acuerdo de no atacar a más bases de la Fuerza Civil desde el inicio de su gobierno en el 2019, pero vemos que ha roto usted, mediante su director (sic) de Seguridad Pública, Hugo Maldonado (sic), ese acuerdo."



"No ha querido correr a este extorsionador, que fue corrido del estado de Nuevo León por andar cobrando piso para Los Zetas", le reprochan, advirtiéndole que "usted también será responsable de lo que ocurra en las próximas horas."



Aunque se dudaba de la autenticidad de este comunicado atribuido al CJNG, en la Fiscalía General de la República lo tomaron con precaución, mientras que en el Gobierno del Estado habría generado preocupación.



Por lo mientras, generó ciertas suspicacias que casualmente después de que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, imputó públicamente a dicho cártel los desmanes de Ciudad Isla y hasta le atribuyó haber "reclutado" a periodistas para que estuvieran presentes y difundieran esos hechos, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, saliera a desmentir a su compañero de gabinete.



Sin embargo, el delegado del gobierno federal en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, declaró este domingo que los hechos violentos que se han presentado durante los últimos días en la entidad son el resultado de los vínculos y los pactos que existían entre los anteriores gobiernos y la delincuencia, y que ahora --reiteró-- ya no existe.



A pesar de los últimos incidentes en la Cuenca del Papaloapan, donde este sábado fueron incendiados dos restaurantes, y del asesinato en Acayucan del regidor panista de Sayula de Alemán, Héctor Velázquez Vázquez, el representante de la Federación indicó que se tiene bajo control la situación de seguridad en Veracruz, y que la entidad se encuentra segura y en calma gracias a las fuerzas federales y estatales.



Huerta negó que la delincuencia esté rebasando a las autoridades estatales como se ha señalado en diferentes medios de comunicación y por algunos periodistas que quieren hacer creer que el estado está incendiado y sin gobernabilidad.



No obstante reconoció que existen comunidades presuntamente dominadas por el crimen organizado, sobre todo en el sur del estado, específicamente en Playa Vicente, donde ya se dio un importante golpe por parte del Gobierno del Estado, y se detuvo a varios integrantes de una célula del crimen organizado.



Ladrón de Guevara dijo que son reacciones por parte de los afectados a los que antes no se les combatía ni se les perseguía, y por ende se están dando estos fenómenos que se registraron en días pasados porque está siendo cooptados por las fuerzas del orden.



Destacó que hace unos días realizó una gira de trabajo por Isla, Playa Vicente, Ciudad Alemán, Tlacojalpan, Chacaltianguis, Cosamaloapan, donde notó claramente la presencia de fuertes operativos policiacos que están inhibiendo la inseguridad que existía en dicha región.



¿Se podrá tapar el sol con un dedo?



HOSPITALIZAN A CARLOS BRITO



Según nos reportaron amigos de don Carlos Brito Gómez, este domingo el octogenario político priista fue internado de emergencia en una clínica particular de Xalapa debido a un serio problema gastrointestinal.



Al parecer, el ex subsecretario de Gobierno, ex dirigente estatal del PRI, ex diputado y ex alcalde de Coatzacoalcos sería trasladado a la Ciudad de México para recibir una mejor atención médica.



Desde aquí le deseamos a don Carlos pronto restablecimiento, para que la semana entrante festeje a plenitud un año más de vida.