Pide AMLO respeto para los delincuentes

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió el fin de semana a elementos de la Guardia Nacional respetar los derechos humanos de los delincuentes, porque “los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto; el uso de la fuerza tiene límites”, del corazón de millones de mexicanos brotó un sentimiento de odio hacia el líder máximo de las instituciones del país, quien seguramente no ha enfrentado nunca el secuestro, los días de infierno que le siguen y la terrible noticia de que el familiar fue encontrado hecho pedazos. ¡Claro que no! De otra manera no hubiera dicho tremenda barrabasada. Dios lo libre de una cosa de estas, tan dura, tan difícil de enfrentar, tan dolorosa, que no se le desea al peor enemigo.De acuerdo con el diario Milenio, López Obrador hizo las declaraciones al interior de un aula de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional que inauguró en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuyo video inundó las redes sociales y provocó la indignación de los mexicanos: ¿pedir respeto para los delincuentes?, es estar realmente fuera de la realidad, loco. Solo a una persona que no está bien de sus facultades mentales se le ocurre pedir respeto para quienes sin piedad, como chacales, terminan con la vida de ciudadanos como si se tratara de destazar animales.El mandatario afirmó que la creación de la Guardia Nacional es para garantizar la paz y tranquilidad “sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos”, mientras en Isla, aquí en Veracruz, los polis se daban vuelo madreando sin piedad a ciudadanos que fueron a protestar por los crímenes que los polis de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han cometido en los ultimos días en contra de ciudadanos inocentes, y de paso agarraban también a madrazo limpio a los periodistas que cubrían el evento, a quienes el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, criminalizó acusándolos de ser narcoperiodistas, cooptados por la delincuencia organizada: país de orates, esa es la Cuarta Transformación.Al evento de Jalisco acudieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo. Obrador celebró la creación de aulas dentro de los cuarteles de la Guardia Nacional. Y señaló, con su obsesivo trauma de culpar de todo al PRI y al PAN, que en la pasada administración no había orden y profesionalismo dentro de las fuerzas armadas, como si ahora ya lo hubiera.Para rematar estas ocurrencias, López Obrador subió el siguiente mensaje en su cienta de Twitter: “No se debe combatir el mal con el mal. Es mejor enfrentarlo con justicia y siguiendo la sabia recomendación de nuestros antepasados: «Haz el bien, sin mirar a quien»”.Pero han sido tantos los crímenes que se han cometido en el país, especialmente en la Ciudad de México, en los últimos días, como el de la joven Ingrid Escamilla de 25 años de edad, quien fue asesinada y desollada por su pareja, o la menor de siete años Fátima “N”, encontrada muerta en la alcaldía Tláhuac, y otras tantas más que han sido sacrificadas sin que las autoridades den con los responsables de estos lamentables hechos, salvo los asesinos que por cargo de conciencia se entregan pero de investigaciones que hagan los encargados de las policías ministeriales, nada, de ahí que las mujeres se han organizado para protestar en distintos puntos del país ante tanto feminicidio que está impune, inspirando a los asesinos para que sigan con esta absurda tarea de sacrificar mujeres.Y, bueno, podrá ser muy machista o pelafustán pero al presidente Andrés Manuel López Obrador le llegó el agua a los aparejos y tuvo que lamentar el feminicidio de la niña Fátima ocurrido este fin de semana y cuyo cuerpo se encontró en la delegación Tláhuac.“Es muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor”, dijo en la conferencia mañanera de este lunes.Consideró que el asesinato de la menor es un crimen de odio que tiene que ver con problemas sociales y no solo se resuelve con policías, cárceles y amenazas de mano dura, sino atendiendo las causas de fondo...Otra vez, cuando lo que hay que hacer, lo que la sociedad exige son penas más duras para los criminales como la castración química y la cadena perpetua; la pena de muerte, no, porque en manos de gobiernos como el de AMLO sería un grave peligro para todos, pero hay otras como las que mencionamos anteriormente, que bien se pueden incluír en los códigos penales para inhibir estos crímenes que se están dejando pasar como si no tuvieran importancia.López Obrador ya aceptó que no se puede seguir protegiendo a delincuentes. “Claudia Sheinbaum tiene todo mi apoyo al igual que la fiscal, y creo que van a dar con el responsable, pero no se trata solo de justicia sino de moralizar a la sociedad. Yo pienso que estos temas que duelen mucho y deben atenderse las causas de fondo. No hay más que regenerar a la sociedad”... ¡Pu... madre!, que necedad, lo que hace falta es justicia pronta, expedita y fuerte. Punto.Mientras tanto, en Coatzacoalcos, la sucursal del infierno, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez aseguró que hay avances en las investigaciones por el homicidio del regidor de Sayula de Alemán, Héctor Velázquez Vázquez, y del diputado Juan Carlos Molina Palacios. Pero pidió tiempo y comprensión para que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga su trabajo y esclarezca los hechos.Respecto a la situación que se vivió en días pasados en Cosamaloapan y Tres Valles, en la frontera con Oaxaca, donde varios negocios fueron quemados, García Jiménez confirmó que se investigará junto con la fiscalía de Oaxaca, desde donde vinieron los delincuentes, y se dará con el paradero de los responsables de estos hechos por el presunto cobro de piso a empresarios en la entidad veracruzana.«Los primeros indicios que tenemos es que son delincuentes que vienen del estado de Oaxaca, los responsables vinieron directamente de Tuxtepec, hicieron estos hechos por la noche, desconocemos el motivo real, pero lo primero que aparece como indicio es el cobro de piso a empresarios de la región, pero estamos corroborando todo». Y la Síndica del Ayuntamiento de Tres Valles Esther Espinoza, afirmaba que el incendio se debió a “un corto circuito”, claro como pasa en estos casos ella tiene otros datos.María de los Ángeles Pirez, presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), a nombre de 60 niños con cáncer presentó amparo por la suspensión de medicamentos y tratamientos gratuitos... Mientras el Dr. Besitos (Ramos Alor) prepara su vestido para el carnaval de Veracruz, en el que participa con el apodo de “El bombón asesino”.Escríbanos a [email protected]