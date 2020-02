La 4T se topa con Antorcha Campesina

“La corrupta Ana Gabriela Guevara

nunca anda sola, jala con la novia a todas partes”

Gilberto Lozano

[email protected]

Desde que tuvimos noticias de la existencia del grupo denominado Antorcha Campesina y de su líder el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, fuimos viendo como, a base de lucha, fueron obteniendo importantes logros para sus agremiados y en consecuencia creciendo hasta convertirse en la principal organización social del estado, que no solo incluye hombres del campo sino veracruzanos en general quienes simpatizan con el trabajo de sus líderes y por quienes están dispuestos, siempre, a morir en la raya.El pasado lunes integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz, denunciaron intimidación y abuso de la ley por parte del Gobernador del Estado de Puebla Miguel Barbosa, en contra de dirigentes antorchistas de ese Estado quienes han cumplido con los requisitos que marca la ley electoral para convertirse en partido político.La denuncia la hicieron en una conferencia de prensa que presidió el dirigente estatal de Antorcha en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, quien acusó al gobernador del Estado de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, quien mediante artimañas está integrando carpetas ficticias para culpar e iniciar una cacería política en contra del Secretario General del Movimiento Antorchista, del vecino estado, Aquiles Córdova Morán, así como de los demás miembros de la dirigencia.“En Puebla están ocurriendo hechos graves, están amenazando con la cárcel al ingeniero Aquiles Córdova Morán, Dirigente Nacional de Antorcha, a Juan Manuel Celis Aguirre y a Soraya Córdova Morán, líderes antorchistas en Puebla. Esto está ocurriendo porque en octubre del año pasado la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano solicitó y obtuvo la autorización del Instituto Electoral Poblano para continuar con el proceso de formación de un Partido Político Estatal en Puebla”, denunció Samuel Aguirre, quien explicó que el Movimiento Antorchista Poblano realizó en tiempo record todas las asambleas establecidas en el Código electoral, realizó 23 asambleas de las 18 que la ley exige. Debió haber reunido a 11 mil poblanos y reunió a más de 40 mil. Y terminó el pasado 26 de enero de enero con una asamblea estatal como lo marca la ley. Todos estos pasos fueron autorizados y supervisados por la Autoridad Electoral.Sin embargo, ante el avance de este proyecto de formación de un Partido Político, el Instituto Electoral Estatal dio un giro, cambio a su presidente estatal y a los 3 días de haber tomado posesión, acordaron declarar nulo el proceso.Aguirre Ochoa, mencionó que estos ataques han venido por boca del propio Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien en lugar de referirse al Movimiento Antorchista Poblano, el Gobernador arremetió mediáticamente en contra de Antorcha Campesina, a pesar de que legalmente el MAP es un ente aparte, diciendo que Antorcha se iba a topar con la ley, porque algunas de las acciones de esta organización se podían calificar de delictuosas, sin decir cuáles son. “Nos hemos enterado –dice Samuel Aguirre- por diversos medios que se están fabricando delitos en contra de los dirigentes. Hay notas periodísticas en los que se acusa a los líderes antorchistas de vender huachicol y de lavado de dinero, lo cual es totalmente falso”.Finalmente el dirigente de Antorcha Campesina de Veracruz anució que “el 27 de febrero realizaremos una marcha de 30 mil antorchistas, que no se atreva el Gobierno de Puebla a reprimir a algún dirigente porque Puebla se convertirá en el epicentro de una lucha política nacional. Los veracruzanos estamos puestos”... Con Antorcha se topó la 4T.No podía ser de otra manera, quienes vivimos en Xalapa aspiramos a ir recuperando la tranquilidad, la libertad, la limpieza y el orden que imperaban en esta ciudad hace cuarenta, cincuenta años, lo que le dio fama de un lugar provinciano ideal para vivir, de ahí que muchos artistas, escritores, gente del mundo de la cultura en general, eligieron Xalapa para radicar con sus familias sin sospechar que en poco tiempo, por diversas circunstancias, se descompusiera tanto que hoy es casi inhabitable.Por eso es que cada día más xalapeños manifiestan su respaldo a las acciones que realizan funcionarios de diversas áreas del Gobierno Municipal para retirar objetos y estructuras que impiden el tránsito de las personas por banquetas y espacios públicos, ya que con ello se evitan riesgos, se pone en orden la actividad comercial y se mejora la imagen urbana.Nos referimos al Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, puesto en marcha por la autoridad municipal el cual consiste en retirar de las calles y banquetas todos los objetos que obstruyen el paso de los peatones, y es que dueños de locales de comida sacan sus tanques de gas a la calle sin ninguna medida de seguridad, entonces sí es un problema grave. Está bien que apliquen este operativo de limpieza porque aparte de invadir con mesas, bancos, publicidad y todo tipo de objetos que hacen imposible caminar, por las banquetas que son de los ciudadanos no propiedad de los comerciantes, se pone en peligro la vida de los transeúntes.Y ahora que las autoridades ya han limpiado varias calles, los mismos comerciantes se muestran contentos y dispuestos a cooperar para hacer de Xalapa una ciudad más limpia y ordenada.Es tal el beneficio que ven los ciudadanos que un amigo, Tito Barquín, en nombre de habitantes de la avenida Araucarias, nos manda una carta en la que se dirigen al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, pidiendo el operativo en esa importante arteria del fraccionamiento Las Animas.“¡¡¡ Reporte de ciudadanos !!! –dice- Estamos esperando que dentro del programa de *"movilidad urbana"* que está llevando a cabo el ayuntamiento de xalapa. actúe pero ¡ya! en toda la avenida araucarias, empezando desde la avenida Lázaro Cárdenas, para que retiren de las banquetas, camellones y avenida todo lo que obstruye el paso peatonal y visual. Casetas telefónicas, paletas publicitarias, toldos, lonas publicitarias, puestos ambulantes y vendedores sobre las banquetas y avenida, publicidad en postes y arboles, material para construcción etc, etc, etc.“Alcalde: usted nos prometió en su campaña, que retiraría todos los objetos que impiden el libre transito de los minusválidos, tercera edad y de las personas, por las banquetas, camellones, y avenida, solicitamos se cumpla, honestamente, con lo establecido en los reglamentos de la administración pública municipal, de comercio, desarrollo urbano, obras públicas, bando de policía y de buen gobierno”.“Atentamente, miles de ciudadanos perjudicados diaramente y que pagamos impuestos”. Ahí está la demanda ciudadana.La prensa nacional da a conocer que al realizar siete auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Secretaría de la Función Pública (SFP) constató que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).De acuerdo con el primer informe de fiscalización que presentó la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval existen seis observaciones, cinco de las cuales no han sido resueltas. Las observaciones detallan que existen “desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la Conade, designación de entrenadores deportivos, así como comprobantes irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del fideicomiso”.Desde el mes de junio pasado, el semanario Proceso sacó a la luz información sobre el funcionamiento de un mecanismo donde un grupo de servidores públicos de la Conade, con ayuda de entrenadores y presidentes de distintas federaciones han sacado dinero del Fodepar para pagar viajes a competencias y campamentos de los deportistas de élite de México. Para acudir a los eventos deportivos se realizan pagos a sobreprecio con ayuda de un grupo de empresas que les ayudan a financiarlos.Desde abril pasado se han hecho varias denuncias, entre ellas la del presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade.Entre las empresas que han participado en el desvío de recursos públicos del Fodepar se encuentran Edgar García Morales y Asociados; Proyectos Científicos y Tecnológicos y Volare Travel Shop.También Grupo Armazo; Operadora Turística BLUO; Muller Planning & Logistic y Saha Innovación Empresarial, SAS, así como una persona física llamada María Otilia Serrano Zamora quienes han financiado y/o facturado eventos deportivos de federaciones del deporte adaptado.Cabe recordar que el 17 de junio de 2019, Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que la SFP auditara al Fodepar y la revisión terminó a fines de septiembre, y se dio plazo hasta diciembre para que Conade solventara las seis observaciones hechas por la dependencia federal. A pesar de que las observaciones señalan el desvío de dinero público, el titular del OIC, Filiberto Otero Salas no ha presentado denuncias ante la justicia. Por su parte, Ana Gabriela Guevara, directora general de Conade también ha sido omisa al no denunciar a sus colaboradores, señalados por su responsabilidad, de acuerdo a los resultados de la auditoría.¿Pues no que eran la honradez corriendo los cien metros planos?De acuerdo con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, el apoyo al alcalde de Actopan de extracción panista, José Paulino Domínguez Sánchez, por parte del partido que dirige será únicamente legal, esto luego de que se iniciara un juicio de procedencia en su contra desde el Congreso del Estado.En conferencia de prensa, el líder partidista remarcó que no pueden actuar de otra forma pues “cada quien tiene su responsabilidad”, y él tiene la posibilidad de presentar todas sus pruebas para defenderse de lo que se le acusa.Escríbanos [email protected]