No a facturas instantáneas por pago con tarjetas...

1.- Ayer el diario El Financiero, especialista en la materia, publicó una nota que si bien es cierto podría presumirse que sucedería, ahora es importante para los usuarios, saber sobre su certeza. Esto se dijo:



“...La Asociación de Bancos de México (ABM) canceló el proyecto de factura instantánea de los pagos con tarjetas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció este miércoles Luis Niño de Rivera, presidente del grupo.



El directivo argumentó que la decisión fue tomada porque Raquel Buenrostro, nueva jefa de la dependencia, decidió suspender el programa para llevar a cabo un análisis.



“Ella (Raquel Buenrostro) dijo que no le gustaba el programa y que lo iba a estudiar; nosotros lo tenemos cancelado, no va el proyecto. Si el SAT no lo quiere y nosotros no estamos trabajando en él, lo tenemos cancelado, no hay proyecto de factura electrónica instantánea", explicó en conferencia de prensa.



Niño de Rivera reconoció que, hasta el momento, los banqueros no se han reunido con la nueva jefa del SAT para hablar sobre el proyecto que se tenía previsto arrancara en el primer cuatrimestre de 2020.



El SAT y la Asociación anunciaron en noviembre pasado que durante el primer cuatrimestre de 2020 lanzarían el servicio de facturación instantánea a través del pago con tarjetas de crédito y débito.



En aquella ocasión, Margarita Ríos-Farjat, quien era la jefa del SAT, y Niño de Rivera coincidieron en que esta herramienta facilitaría la generación de facturas por medio de 1.3 millones de terminales de venta.



"Próximamente el proceso de pago y el de facturación estarán integrados en las terminales de punto de venta, las tarjetas contarán con la información fiscal del contribuyente y se generará la factura", expusieron.



Se explicó que el mecanismo de facturación instantánea sería voluntario en una primera etapa y que cada cliente decidiría al momento de pagar con tarjeta si quiere generar factura.



Niño de Rivera expuso en aquella ocasión que "todas las operaciones generadas con tarjeta son enviadas al SAT aunque no se pida factura, la recomendación del SAT es que se pida factura para dar transparencia a las operaciones".



Esto alivia de alguna forma, lo que “pesimistas” auguraban sobre acciones fiscales persecutorias.



2.-De todos modos, debe apreciarse que la diputada federal del PRI, de luces sobre la existencia del tricolor en la Cámara baja. Leyó ayer una iniciativa que, de aprobarse y convertirse en ley, paliaría de manera importante la situación de orfandad de [dice la iniciativa] tres mil niños en el país.



“...Los 976 feminicidios en 2019 dejaron más de tres mil niños huérfanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, denunció el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.



La bancada priista en San Lázaro, a través de la diputada veracruzana Anilú Ingram Vallines, propone una iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para “garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad, como consecuencia del delito de feminicidio”.



En entrevista con El Financiero, criticó la “actitud indolente, insensible y desafortunada del gobierno del presidente López Obrador, ante una emergencia nacional, que no quiere ver para no enfrentarla”.



La legisladora explicó que enlistó ya en la presidencia de la Cámara de Diputados una propuesta de reformas a los artículos 44 y 96, y se adicionan los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de Víctimas, para crear un registro y un padrón de estos niños huérfanos, para que los gobiernos federal y estatales destinen una partida presupuestal para su atención en salud, educación, alimentación y atención psicológica.



Sostuvo que “cada 24 horas, en promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes. Según proyecciones de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gasman Sylbermann, en México se estima que hay 3 mil niños huérfanos por el asesinato de sus madres, aunque ese número podría ser mayor.



La diputada Ingram Vallines alertó que “es un problema de emergencia nacional. La situación de las mujeres en el país es preocupante, pero es más alarmante la respuesta del Estado para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”.



“No buscamos politizar el tema, sólo exigimos que se cumpla con una responsabilidad y una obligación moral del Estado”, dijo, al anunciar que “en 2020 se concluirá el primer padrón de las otras víctimas del feminicidio”, documento se elabora en colaboración con las fiscalías de justicia de los estados...”



3.- En un Editorial del Diario español El País, sobre el Presidente AMLO y los feminicidios, al que critica duramente, en uno de sus párrafos, dice: “...La violencia de género en México es un problema de tal magnitud que necesita una estrategia integral con carácter urgente. Un promedio de diez mujeres muertas al día y un 90% de casos impunes son unas cifras tan espeluznantes que el Gobierno debe reaccionar de inmediato con medidas efectivas que atajen esta sangría. Pero el presidente del Gobierno se limita a expresar “con toda el alma” su “deseo de que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres”. El clamor de los ciudadanos pidiendo al Gobierno que actúe es abrumador. Frente a ello, todo lo que ha ofrecido en las últimas conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un catálogo de ignorancia sobre la violencia de género, un asunto harto estudiado y donde es fácil fijarse en la experiencia de otros países más avanzados en esta materia.



El presidente se empeña en imponer su teoría política abstracta sobre un asunto de perfiles muy concretos. La condescendencia con la que ha respondido a las graves preguntas sobre feminicidios formuladas por las periodistas develan a un mandatario que no acaba de comprender el espinoso asunto que tiene entre manos. Se molesta cuando se le recuerda que en México no hay una fiscalía especializada en machismo criminal, que la investigación de los casos no se aborda con perspectiva de género, que la protección de las víctimas es insuficiente cuando no nula y que el trabajo constante de su Gobierno, ese problema que dice atender “cada día”, no ha logrado la más mínima reducción en esa sangrienta estadística...” Con información de La Agencia de Noticias 90 Grados.



A lo que el presidente AMLO “...reclamó [así] al periódico español El País por la editorial de este martes [18] donde se abordan los feminicidios en México. Al respecto, cuestionó que durante el periodo neoliberal no cuestionaron cuando empresas españolas "eran las favoritas y con el apoyo del gobierno obtenían jugosísimas ganancias".



“Quienes apoyaron el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios ahora estaño [están] inconformes, no les gusta. Estaba yo leyendo una editorial del periódico El País de España, cuestionándonos. ¿Y por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas y con el apoyo de los gobiernos obtenían jugosísimas ganancias. Bancos, Iberdrola -que hasta se llevó a un expresidente de consejero-, OHL, Repsol, [¿] cuándo en El País [el periódico Ibérico] se hizo un cuestionamiento sobre el comportamiento inmoral de estas empresas?”, reprochó el mandatario en conferencia de prensa.-