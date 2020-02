Los intolerantes morenos

“AMLO confirmó su asistencia con

Carlos Aceves del Olmo en la CTM”

¿No que no, PRIMOR?

Tienen razón los dirigentes de los nuevos partidos políticos Cinthya Lobato Calderón, de “Unidad Ciudadana”, y Jesús Vázquez González, de “Todos por Veracruz”, organizaciones partidistas locales en gestación, cuando opinan que las críticas que se hacen al gobierno de la 4T van encaminadas a corregir errores y enderezar el rumbo, porque todos los mexicanos deseamos que le vaya bien al país y los veracruzanos a su estado.Sin embargo, los integrantes de los gobiernos tanto el federal como el estatal, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han mostrado intolerantes ante la crítica, no admiten que como seres humanos que son pueden equivocarse, se sienten infalibles y todos los que piensan distinto a ellos, en vez de considerarlos aliados, críticos positivos, son enemigos del sistema, conservadores dolidos ante la derrota de los candidatos de sus partidos y, en consecuencia, de la pérdida del poder, cuando lo que realmente se quiere es que todos vayamos por el rumbo correcto bajo la consigna de: si le va bien al gobierno, nos va bien a todos.Nada como la intolerancia y el rechazo sistemático a la crítica. López Obrador será considerado por la historia del país como el mejor crítico del anterior sistema, como el contrapeso de una dictadura que padecimos por muchos años y que nos llevó al fracaso, pero como gobernante se está comportando igual que lo que tanto criticó: dictatorial, intolerante, impositivo y represor.Lo que no toman en cuenta los miembros de esta llamada Cuarta Transformación es que, ante los errores graves que están cometiendo en el ejercicio del poder, lastiman y humillan a muchos mexicanos que se sienten decepcionados de un proyecto que apoyaron con la intención de mejorar sus condiciones de vida y esto no ha pasado, al contrario, la pobreza y el desempleo se han incrementado, la violencia está incontenible, los precios de los impuestos los dispara el gobierno... y de beneficios, nada.Ya veremos en las próximas elecciones cómo se comporta el electorado ante nuevas opciones partidistas como las que mencionamos al inicio, con ideas frescas, prácticas, producto de la experiencia política de quienes los encabezan, el futuro es de ellos.Eso de comprar el voto está pasando a ser una leyenda urbana, lo inventó el PRI, lo usó y perfeccionó el PAN y Morena sin usar esta herramienta arrasó en las urnas capitalizando el descontento, aunque los votantes estuvieran recibiendo dinero producto de programas electoreros. Cuando el hartazgo y el coraje surgen no hay dinero que detenga una reacción de rechazo en las urnas hacia un mal gobierno.Muchos veracruzanos esperábamos, con gran interés, la aprobación de la cuenta pública 2018 seguros de que la consecuencia sería la expedición de órdenes de aprehensión en contra de los yunistas que formaron parte de aquel nefasto gabinete plagado de rateros, quienes tendrían que estar en la cárcel si la justicia existiera y la impunidad fuera cosa de otras partes.Pero no, nuestros diputados locales aprobaron que el Dictamen de la Cuenta Pública 2018 contemple un artículo transitorio que señala que una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, se otorgará el derecho de audiencia, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del órgano, a los presuntos responsables de la desaparición de importantes cantidades de dinero del erario.Lo anterior, para que los exservidores públicos puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, para verlos no como una manada de corruptos sino como seres humanos con derechos a los que tenemos que considerar como lo ha dicho el presidente AMLO.Gracias a esta actitud blandengue es que los involucrados en faltantes en las cuentas que manejaron como titulares de importantes dependencias, tendrán un espacio para poder intentar solventar los señalamientos.Obviamente, este artículo provocó división de los legisladores de Morena pues Magaly Armenta Oliveros, Margarita Corro Mendoza, Deisy Juan Antonio y Mónica Robles Barajas, así como los diputados Wenceslao González Martínez y Henri Christopher Gómez Sánchez votaran en abstención, convencidos que a los rateros ley a secas, nada de justicia y gracia.En fin que de los 212 entes municipales, al menos 131 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 300 millones 109 mil 508 pesos; 81 presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones, o sea, tienen tiempo para conseguir facturas apócrifas, coludirse con la pandilla de rateros que están en el Orfis y solventar con papeles lo que se robaron.En cuanto a los entes estatales la cosa quedó así en cuanto a faltantes: en la Secretaria de Gobierno el monto fue por 5 millones 2 mil 366.10 pesos; en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), 56 millones 843 mil 248.00 pesos; en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 406 millones 124 mil 291.91 pesos; en la Secretaría de Educación (SEV), 128 millones 148 mil 988 pesos; en la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 28 millones 653 mil 406.05 pesos; en la de Desarrollo Social (Sedesol), 258 millones 418 mil 673.29 pesos.Finalmente, en la Contraloría General (CGE), 2 millones 516 mil 227.82 pesos; en la Oficina del Programa de Gobierno (Progob), 456 mil 281.50 pesos, y en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), 67 millones 643 mil 161.16 pesos.En cuanto a los órganos autónomos, en la Fiscalía General del Estado se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 7 millones 192 mil 633.66 pesos.Pues les viene saliendo muy barato a los yunistas sus rapacidades, esperemos que la FGR haga efectiva la orden de aprehensión que, según filtró a algunos medios, tiene lista por la comisión de muchos delitos en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.Por cierto, durante el gobierno anterior, el de Miguel Ángel Yunes Linares, los grupos de madres de desaparecidos recurrieron al padre Alejandro Solalinde para poder continuar con su tarea de búsqueda, dado que el gobierno en turno, a través de la Fiscalía que presidía Jorge Winckler Ortiz, intimidaba a las personas para que desistieran de su intención de seguir descubriendo narcofosas.Cuando el sacerdote cesado de su ministerio recorrió algunas regiones del estado en compañía de grupos de madres de desaparecidos, en una conferencia de prensa definió a Veracruz como “un cementerio”, por la cantidad de fosas que habían detectado y que la autoridad se negaba a abrir para saber cuántos cadáveres se encontraban en esos sitios y hacer los estudios de ADN necesarios para su identificación.Pese a que Solalinde se retiró de este asunto, los grupos continuaron su lucha y sus denuncias, con escasos resultados. Hoy, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha asumido un importante compromiso: recorrer con ellos las fosas de "Arbolillo", en Alvarado, en compañía de las integrantes del colectivo, para constatar los trabajos que se realizan en ese predio tras la ineficiente búsqueda que realizó la Fiscalía General del Estado en la pasada administración estatal.Rosalía Castro Toss, integrante del colectivo, afirmó que tras la reunión que sostuvieron con el mandatario estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda, Servicios Periciales y Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acordó hacer una visita conjunta en el predio donde se localizaron las fosas.“El Gobernador quedó con nosotros de ir a Arbolillo, ya nos dijo que nos va a dar fecha para acompañarnos en próximos días para que vea cómo estamos trabajando, sobre todo porque se han encontrado más de 300 restos. De él salió la petición de acompañarnos físicamente en el predio, nosotros se lo íbamos a pedir para que viera”, explica Rosalía Castro.Lo anterior se produjo durante la reunión mensual que realizan autoridades y colectivos, que duró aproximadamente 5 horas; los familiares hicieron peticiones y se firmó una minuta sobre lo hablado en la mesa. Además del colectivo “Solecito”, estuvieron presentes los integrantes de Red de Madres, Colectivo Cardel y Por la Paz de Veracruz. Para las madres de decenas de desaparecidos, la buena voluntad que muestra el gobernador para dar con su paradero es sin duda una luz en el sinuoso camino que han venido recorriendo desde hace varios años.Qué distinta es la percepción oficial sobre nuestra realidad, a la que tenemos los ciudadanos comunes. El miedo sigue en aumento y, lo más grave, nos acostumbramos a enterarnos de más y más crímenes que se cometen en todo el estado al amparo de la impunidad.Escríbanos a [email protected]