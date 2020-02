Veracruz: sector Salud empeora

Seguramente muchos no recuerden ya un video grabado el año antepasado, unas semanas antes de que arrancara la nueva administración estatal, en la que el ahora secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y el doctor Roberto Ramos Alor, actual secretario de Salud, al visitar una clínica comunitaria en la región de Otatitlán que permanecía cerrada por ser fin de semana, aseguraron que en el régimen del gobernador Cuitláhuac García que estaba por iniciar esto ya no iba a ocurrir y que se garantizaría una mejor y permanente atención médica.



Nadie dudó de la buena intención y voluntad de ambos funcionarios, pero más de un año después la realidad ha demostrado todo lo contrario.



Las deficiencias del Sector Salud fueron evidenciadas en 2019 al no prevenir de manera oportuna y eficaz la proliferación del dengue.



Y ahora los hospitales públicos de Veracruz, a pesar de que el Gobierno del Estado fue de los primeros en adherirse al nuevo sistema del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), padecen también escasez de medicamentos que estaría por recrudecerse en las próximas semanas.



La Asociación Orizaba Propone, A.C. (AOPAC), por ejemplo, tuvo que interponer un amparo ante un Juzgado de Distrito para que las autoridades les garanticen medicinas, hospitalización y análisis clínicos a 60 niños con leucemia que esperan ser atendidos en el Hospital Regional de Río Blanco.



El sacerdote Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba, consideró esto una "omisión grave" pues dijo que son situaciones de emergencia que las autoridades deben atender y subsanar, garantizando fármacos y estudios oncológicos para pacientes de bajos recursos que tienen que acudir a los hospitales públicos.



En el norte del estado, el personal médico adherido al Sindicato Estatal de Trabajadores de Servicios de Salud de Veracruz (SETSSV) tronó hace un par de días contra el director del Hospital Regional de Poza Rica, Rubén Vázquez García, al cual acusan de abusos y hostigamiento.



Inclusive le atribuyen haber falsificado la firma del médico cirujano Juan Manuel Alonso Rivera, al cual se le causó un grave daño profesional al implicarlo falsamente en la muerte de un paciente.



Hace un par de días circularon en las redes sociales fotografías de algunos Centro de Salud de Orizaba y de la Sierra de Zongolica que carecen de medicamentos, y los pocos que hay están por caducar entre marzo y junio próximos.



Pero además, en materia de salud pública, el estado enfrenta otra preocupante situación de la que poco se ha hablado.



El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal reportó que en los últimos tres años, los casos de tuberculosis registrados en el país crecieron 183 por ciento, al pasar de 16 mil 82 en 2017 a 45 mil 637 en 2019.



Y según datos oficiales, Veracruz es el estado con más enfermos afectados por la bacteria Mycobacterium Tuberculosis, con un total de 8 mil 418 casos reportados durante este trienio.



INVESTIGAN A PEÑA NIETO



El ex Presidente Enrique Peña Nieto es investigado por La Fiscalía General de la República (FGR) sobre los sobornos recibidos por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, detenido la semana pasado en España, según reveló el diario The Wall Street Journal (WSJ), información que fue retomada este miércoles por varios medios nacionales.



"La Fiscalía General tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel", dijo un alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto acerca de la investigación en contra del ex directivo de la petrolera mexicana, el cual está por ser trasladado de la prisión de Málaga a otra de Madrid.