¿De lo perdido, lo que aparezca?

(Enrique Peña Nieto podría convertirse en el primer expresidente de México que terminara en prisión. El influyente diario norteamericano Wall Street Journal informó ayer que es investigado por presuntos sobornos y el suyo sería un “caso de corrupción de más alto perfil en años”. Los mexicanos lo aplaudirían, sin duda alguna. Si el gobierno de López Obrador lo enjuicia y prueba sus delitos se consolidará, sin ninguna duda.)



Si en algunas áreas del gobierno estatal todavía cojean a un año y dos meses de haber entrado en funciones, donde se han vuelto expertos y eficacísimos es en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)… ¡pero para hacer negocios y sacar ganancias!



Quién sabe si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez está enterado, pero sus muchachos de la Sefiplan resultaron muy vivillos.



Si no me lo hubiera dicho un empresario que durante muchos años ha trabajado con el gobierno del estado, serio, confiable, que se entiende con pares suyos así como con consultores, asesores y abogados de proveedores y prestadores de servicios a quienes se les adeuda, no le daría crédito.



Hoy los empresarios ya no tienen ninguna duda de que en Finanzas descubrieron cómo hacerse de dinero en forma limpia, que no necesariamente lícita, sin dejar además huellas, libre de polvo y paja.



Resulta que sí los están atendiendo y sí les están ofreciendo pagar lo que les deben, pero a cambio de un módico moche. El planteamiento inicial es vamos a la mitad, fifty-fifty. Como, lógicamente, hay reparos, les dicen que lo piensen, pero el porcentaje no baja de 40 por ciento.



Con sus argumentos les mueven el piso: mira, nosotros no te quedamos a deber, te estamos haciendo un favor, tú sabes que no hay dinero, que hay mucha austeridad, pero estamos dispuestos a hacer un sacrificio.



Los empresarios no lo están pensando mucho. Hacen cuentas: a algunos les deben desde el gobierno de Fidel Herrera y a otros desde el de Javier Duarte. Miguel Ángel Yunes Linares ofreció pagarles pero no cumplió. ¿Pasarse otros cinco años (lo que resta del cuitlahuismo) sin cobrar? Como casi todos están en la quiebra o al borde de ella, están doblando las manos aplicando el dicho de que de lo perdido, lo que aparezca.



Ahí está el negocio de ellos; descubrieron que el mejor negocio es pagar la deuda que tienen porque se quedan con un buen porcentaje sin que los puedan acusar de que están robando o desviando recursos o que estén utilizando la licuadora que tan útil resultó a Duarte, me dijo mi interlocutor, de lo que los empresarios están convencidos.



Me explicó que, además, es un negocio que no les cuesta nada porque los adeudos ya están reconocidos y documentados y los pagos autorizados, aunque han venido poniendo como pretexto que no tienen dinero, pero sí para el que no se dé por mal pagado.



Cuándo le pregunto al empresario nombres de quienes estás metidos en el ajo, solo sonríe, prefiere generalizar y me responde: te lo dejo a tu imaginación.



También me comenta que seguramente por eso esta vez no están interesados en las obras, porque, por ejemplo, las carreteras son vecinales o “chiquitas”, que no dejarían mucho con el diezmo, cuando, en cambio, están llenando el cajón cómodamente desde el escritorio.



Los están agarrando tronchados, qué le hacen. Y sí. Es ahora porque quizá puede ser nunca. Y todavía van a terminar agradecidos con la Cuarta Transformación.



El cuitlahuismo muestra ya una carta para la municipal



Está por cumplir apenas 30 años la actual diputada federal por Xalapa, Dorheny García Cayetano, y podría ya estar en camino de ser la sucesora del alcalde Hipólito Rodríguez Herrera.



La joven legisladora, muy cercana y de la total confianza del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sigue una ruta similar a la que recorrió hace tres años el actual presidente municipal.



Aparte de cumplir su tarea legislativa en San Lázaro, los fines de semana viene a su tierra natal para recorrer colonias, estar cerca de la población y llevarles algún servicio social. Lo acaba de hacer recientemente en El Naranjal.



Hace tres años el entonces diputado federal Cuitláhuac García Jiménez empezó a meter en las colonias a Hipólito, quien era un ilustre desconocido, pero había sido bien recomendando por el exdiputado Fidel Robles Guadarrama, hoy extinto.



Fue empezando febrero de 2017 cuando, de hecho, Cuitláhuac lo destapó a través de un video que tituló “Patinando en las calles de #Xalapa, o sea a patín con el Dr. Hipólito Rodríguez”, cuyas imágenes los mostraba recorriendo la colonia Obrero Mundial, colindante con la Carolina Anaya, en la que se veían calles con rezago social.



Hoy su condición de gobernante le impide acompañar a su pupila, pero Dorheny, licenciada en derecho y con estudios de licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, se mueve amparada en su condición de diputada.



Durante la campaña del hoy gobernador, ella le llevó su agenda, y ya como gobernador electo hacía funciones de su secretaria particular. Fue secretaria del comité municipal de su partido, consejera nacional de Morena y vicecoordinadora del Movimiento Regeneración Nacional, Jóvenes y Estudiantes (MORENAJE). Tiene también un posgrado en Desarrollo Turístico Regional.



El pasado 14 de enero, la joven diputada visitó al administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil a quien le reiteró “que cuenta conmigo para hacer equipo en beneficio del pueblo veracruzano y la 4T”.



Bien se puede afirmar que el cuitlahuismo ha mostrado ya una carta, acaso su única carta, para el proceso electoral municipal de 2021.



En Emiliano Zapata hay otro buen prospecto



Aquí cerca, en uno de los municipios conurbados con la capital del estado, Emilio Zapata (Dos Ríos), también un joven con inquietudes políticas mantiene bastante cercanía con sus paisanos, a quienes vienen visitando y conviviendo con ellos desde el año pasado, casa por casa.



Aquiles Moreno Solano ha participado ya en pasadas contiendas y ahora aspira a ganarse la confianza ciudadana para tratar de impulsar un proyecto rumbo a la alcaldía como candidato independiente o bien con el apoyo de algún partido, si lo considera conveniente.



Tengo que decir que lo conozco hace ya varios años y representa una nueva generación de políticos, por fortuna hasta ahora no viciado, bastante preparado y con mucha iniciativa, de los que merecen una oportunidad para intentar una nueva etapa que dignifique el quehacer político de Veracruz.



Dorheny y Aquiles son dos jóvenes de los muchos que tienen inquietudes políticas, quienes seguramente por su tesón van a cuajar y ojalá y no defrauden a quienes les otorguen su confianza.



Éxito a Pérez Fraga



El carnaval de Veracruz inició anoche con la quema del mal humor. La festividad no descae pese a la falta de apoyo económico del gobierno del estado. El entusiasmo del presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, ha sido determinante para el éxito y se espera que este año repita o sea mejor que el de 2019.