Una reforma fiscal: impostergable para 2021...

1.- Reforma fiscal, impostergable para 2021, alerta la Iniciativa Privada. Directores del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y del Departamento de Análisis Económico de Citibanamex prevén que las fuentes de ingresos no sean suficientes para sostener los crecientes gastos de los programas sociales. Leticia Hernández, en el Financiero, establece esta premisa.



Una reforma fiscal será impostergable a partir del 2021, una vez que las finanzas públicas enfrentarán el reto de sostener los crecientes gastos de los programas sociales que ha adoptado el gobierno federal con menores ingresos, advirtieron los directores del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y del Departamento de Análisis Económico de Citibanamex.



“El 2021 en lo particular va a ser un reto importante para las finanzas públicas, porque para el ritmo que está tomando el gasto público y que puede tomar todavía en este año, las fuentes de ingresos pueden no ser suficientes y algo habrá que hacer, creo que es el año en el que se puede estar planteando una reforma fiscal”, mencionó en conferencia Carlos Hurtado López, director del CEESP.



Señaló que para el presente año se descarta un recorte al presupuesto, ante la existencia de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), pero para 2021 se contempla una reforma fiscal con la complejidad que ésta representa.



“Para mí la apuesta de este gobierno es sobrevivir este año como pueda y para mediados del próximo, hacer una reforma fiscal”, señaló.



El director del CEESP expuso que en el Presupuesto Federal 2020 se sobreestimaron los ingresos, al anticipar que la economía crecerá 2 por ciento, el doble del promedio estimado por especialistas del sector privado y organismos internacionales. Esto, dijo, tendrá una repercusión en los ingresos tributarios aunado a lo poco probable que se ve alcanzar la meta de la plataforma petrolera de exportación de 1 millón 951 mil barriles diarios.



“Si pensamos que habrá menor crecimiento en este año respecto de lo que espera Hacienda, para abril estaríamos viendo que la actividad no fue tan optimista como lo planeó y posiblemente veamos una necesidad de recorte al gasto; ahí, en ese momento es cuando se podría anunciar que se hará uso del FEIP, que es difícil de prever en cuánto”, indicó Adrián de la Garza, director de Análisis Económico de Citibanamex.



Más sangría al FEIP



Ya la Secretaría de Hacienda adelantó que en este año planea usar 80 mil millones de pesos de los 160 mil millones que tiene el FEIP, luego de que en 2019 se utilizaron 125 mil millones de pesos para compensar los menores ingresos del gobierno federal respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.



“Utilizarlo en 2020, si bien es legal, es incorrecto”, consideró el director del CEESP ya que se sabía desde diciembre que la economía en 2020 muy probablemente no iba a crecer al 2 por ciento, que la plataforma de exportación de petróleo estaba sobreestimada y se veía represión del gasto.



“Es un tema de sostenibilidad, es un problema hacia los años posteriores, que el gasto siga creciendo tanto en los programas sociales emblemáticos y que no se pueda sostener un gasto tan reducido en algunos otros rubros del presupuesto como la inversión pública”, señaló y estimó que la inversión pública se reducirá 5.5 por ciento en este año respecto a 2019.



2.- El diputado Miguel Ángel Jáuregui, de Morena, ex brigadista del PRD en diversos procesos electorales en la ciudad de México, y licenciado en Ciencias económicas por la UNAM [paradójicamente] es la mano negra que coló en la Gaceta Legislativa de la Cámara de diputados en San Lázaro, la iniciativa que proponía [porque iba a ser “obligado” por los Morenos a retirarla] elecciones generales en la UNAM para designar a las autoridades de esta casa de estudios, del Rector para abajo: es decir: todas, seguramente hasta los conserjes.



Pero el tiro le está fallando a este moreno que, motu proprio o por instrucciones de uno “de sus muchos jefes”, preparaban si pegaba este asunto, “asolar” todas las universidades del país y provocar un caos de dimensiones inimaginables.



Estas manos negras, ni tan negras, ya han quedado al descubierto, para conocimiento de todos los mexicanos... incluidos los que estudiamos en la Universidad Veracruzana...



Como dicen en el barrio: “un ojo al parche”...