Diputado culpa al gobierno federal por el subejercicio

Vaya. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se puede quejar. Ayer por fin le salió un defensor de nivel.



El diputado local José Manuel Pozos Castro, expresidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, justificó el subejercicio de recursos federales en el estado culpando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En declaraciones a la Agencia informativa SPI Veracruz y que publicó el portal elespejodelpoder declaró que el subejercicio de más de 4 mil millones de pesos fue causado por la Federación, porque retrasó el envío de los recursos.



El legislador por el distrito de Tuxpan hizo lo que no se atrevieron ni su sucesor en el cargo en el Congreso, Rubén Ríos Uribe, ni el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín: tratar de salvar la imagen de su jefe político, que es también el de los otros dos.



No se puede desestimar lo dicho por el exdiputado local y federal del PRI y exasesor de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, pues se supone que está bien enterado debido a que su hijo José Manuel Pozos del Ángel es el actual subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).



Pozos Castro atribuyó al retraso en el envío que las dependencias estatales no hayan podido ejercer todo el recurso federal de 2019 etiquetado para diferentes rubros, y también exculpó a la Sefiplan, en la que trabaja su vástago.



“No lo tengo oficial pero hubo algunas partidas ahí (que) llegaron un poco tarde al estado y esto no permitió ejercerlo en su totalidad”.



Hasta ahora, todos en el gobierno del estado habían guardado silencio y aguantado la lluvia de críticas por el retardo en el inicio de obras, la mayoría comenzada apenas en diciembre pasado, pero nadie se había atrevido a denunciar el incumplimiento del gobierno de AMLO.



A lo largo de 2019, los secretarios de varias dependencias aceptaron en diversas ocasiones que llevaban mucho retraso en el ejercicio de recursos federales, pero nunca dijeron que porque no hubiera llegado el dinero.



El 17 de septiembre pasado, el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez, declaró que al corte del 31 de agosto de 2019 llevaban ejercido apenas el 10 por ciento de los 480 millones de pesos de los recursos federales asignados a su dependencia.



En este espacio en varias ocasiones pregunté que dado que en el año inmediato anterior se aprueban los presupuestos y que a partir del día primero de cada año se empiezan a ejercer, qué le hacían a los recursos federales aprobados y, en todo caso, quién se estaba quedando con los intereses de tenerlos guardados en los bancos.



No obstante lo dicho por el diputado Pozos Castro, el 25 de octubre pasado en el portal de la Sefiplan se reportaban recursos sin ejercer por 2 mil 713 millones de pesos tanto de la Sedesol como de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), lo que indicaría que el recurso se tenía.



Y el 22 de noviembre, el propio titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, declaró que la mayoría de recursos que tenían eran “prácticamente para obras pública e inversión productiva”. Nunca dijo que hubiera retraso en el pago por parte de la federación.



¿Quién miente?



Políticamente, debe reconocerse la postura política suicida de Pozos Castro pues si bien queda bien ahora con el gobernador (aspira a ser secretario de Gobierno), haber culpado al gobierno de López Obrador le puede traer consecuencias.



Ante lo dicho por el diputado, Cuitláhuac García Jiménez, quien no se atreve a tocar a su mentor político ni con un dedo de algodón, ha de haber exclamado: ¡No me defiendas compadre!



Taco de fiscala; taco de picadillo de diputado



En stricto sensu, el diputado local Erik Iván Aguilar López si se metió en un serio problema legal cuando incitó a otras personas y encabezó la sustracción de un cadáver al que debían practicarle la necropsia de ley.



Extraña porque supuestamente es licenciado en Derecho (no se sabe si tiene título y cédula profesional aunque antes de ser legislador no solo era mariachi o cantante de mariachi sino también trabajaba en una sala del Tribunal Superior de Justicia), pero tal vez se dejó llevar por el hecho de saberse con fuero.



El hecho, ocurrido en Alto Lucero el pasado 29 de diciembre, recobró actualidad ayer por la tarde-noche cuando sorpresivamente filtraron a los medios el video donde consta imagen y audio de su actuación en aquella fecha, lo que tiene al borde del desafuero.



La filtración del video podría haber sido el paso previo para la resolución de la Comisión Instructora de la Legislatura, que podría estar próxima a ser dada a conocer y que le sería desfavorable, lo que lo llevaría al juicio en el que sería desaforado.



Se sabe que el grupo disidente del PAN, que había intentado formar su propia bancada con la ayuda del diputado Aguilar López, habría puesto como una de varias condiciones a la dirigencia estatal para reintegrarse, que defendieran al legislador en desgracia, lo que intentarían hacer pero no más allá de nada que implique un ilícito.



Además, se da por hecho que Morena logrará su propósito con mayoría calificada, 34 votos, contra solo 14 que son los panistas, los que necesitarían al menos 3 votos más para evitar la guillotina, lo que no se cree que puedan lograr, pero además al parecer varios panistas no se van a sumar a su favor.



Más allá de lo estrictamente legal, también hay una seria consideración política: que Aguilar López prefirió integrarse con los panistas identificados con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares antes de que con el grupo legislativo del partido que lo llevó al triunfo y a la curul: Morena.



Y ahora se añade un ingrediente más que ha puesto en claro el video filtrado: haberse metido con la encargada de la Fiscalía, que es el dedo chiquito del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, vociferando que a ella “me la como en tacos”. Por lo que ve venir ya, antes de lo que lo logre lo van a hacer picadillo y comérselo a él también en tacos y no precisamente de canasta.