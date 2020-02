... No cabe duda que la entidad veracruzana es de contrastes y lo decimos por lo que sucedió el pasado sábado en dos ciudades distintas, la de Veracruz puerto donde cientos de personas locales y foráneas se concentraron en el bulevar “Manuel Ávila Camacho” para presenciar el primer desfile de carros alegóricos del Carnaval y la de Córdoba, que se convirtió en zona de terror por el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y elementos de la delincuencia organizada.Entre ambas ciudades veracruzanas hay poco más de 100 kilómetros de distancia y las dos vivieron el sábado situaciones distintas, pero lamentables en la de la zona centro del estado, donde al parecer los grupos delincuenciales se han asentado, convirtiéndose en la piedrita en el zapato de la actual administración estatal y por supuesto de la federal que no ha logrado imponerse en esa región.No es la primera vez que en la zona de Córdoba y Orizaba se dan este tipo de sucesos que han mermado la tranquilidad de aquella región que se había distinguido por su tranquilidad.Por ello se ha convertido en asignatura pendiente y reto para la actual administración estatal, que tiene la responsabilidad de devolverle la tranquilidad a los habitantes de la ciudad de los 30 caballeros.No es posible que la calma de la zona se rompa de repente por la incursión de gente armada que siembra el terror como estrategia intimidatoria, convirtiendo las calles en campos de guerra.… Ha calado y hondo lo que hizo la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con el maestro Martín Enrique Domínguez González, quien fuera secretario académico del Instituto Tecnológico de Huatusco, pues cuando se encontraba enfermo y con incapacidad médica, fue despedido y además le retiraron el servicio médico.El maestro dado de baja de su empleo, hizo carrera en ese instituto y promovió su crecimiento, lo cual no fue tomado en cuenta por los nuevos directivos de ese plantel y mucho menos por las autoridades de la SEV.En ese mismo Instituto Tecnológico de Huatusco, los docentes se han manifestado en contra de los directivos del plantel, a quienes cuestionan por su falta de capacidad y sobre todo, sensibilidad para tratar a sus homólogos.… No habrá medicamentos para el cáncer en el sector salud, pero condones hay de sobra, según lo dicho por el regidor décimo del ayuntamiento de Veracruz, el médico Juan de la Cruz Sánchez, quien ufano dio a conocer que en las fiestas del Carnaval jarocho repartirán 50 mil condones entre los asistentes a esta festividad.Cierto, la ciudad de Veracruz es la primera en casos de Sida y de las primeras en enfermedades venéreas, sin embargo eso de regalar condones a los visitantes es también mala publicidad, pues no todos los visitantes vienen a lo que supone el médico Juan de la Cruz.Por lo pronto, el galeno edil del ayuntamiento de Veracruz dijo que repartirán cinco mil condones y si es necesario mandarán a traer todos los necesarios porque los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) tiene gran disponibilidad, como el año pasado que en las Fiestas del Rey Momo repartieron 50 mil preservativos.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar