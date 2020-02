Ayer fue día de la bandera nacional...

1.- La política no para en fintas. El que anda metido en ella lo sabe perfectamente y por ende, interpreta a su gusto o a su necesidad, todo lo que sucede en torno a ella. De allí que el senador con licencia, Ricardo Ahued Bardahuil haya medido con absoluta claridad el tono y el efecto que sus palabras tendrían en el entorno político xalapeño.



El senador [aunque tenga licencia, lo es] xalapeño [aunque sea oriundo del estado de Hidalgo] se expresó con claridad y se explayó ante quien tenía enfrente, sabiendo que su dicho iría a las letras de molde.



Hizo la relatoría que todos sabemos desde su aparición en cargos de elección popular hasta el actual, de designación política.



Y no se colige en ninguna de sus palabras que esté a disgusto en donde está y lo que está haciendo.



Los tiempos en política importan, e importan mucho. Y sobre todo porque el 2020 es muy joven para hacer conjeturas.



Y también porque de alguna manera, la sucesión sin elecciones requiere la participación definitiva del poder constituido y la letra de la Constitución Política del Estado.



Ricardo Ahued B., no podría llegar a ser gobernador sustituto hasta en tanto no se cumpla el término de dos años menos un día, para que las condiciones se den y se cumplan formalidades administrativas. No antes porque de ser así, implicaría otro tratamiento fundado en la ley.



De modo tal que las expresiones vertidas por Ahued Bardahuil ante quien grabó sus palabras hace unos días, tienen acomodo en la realidad, pero por razones de ley, tendrán que esperar algunos días de diez meses a partir de hoy...



Y él y su consultor bien lo saben; y también su instructor...



Pero lo que sí es muy cierto es que Ricardo Ahued Bardahuil es una persona con carisma y de trato agradable. Tan raro y escueto en un político porque, aunque lo negara, es un político...



2.- Y si de esto se trata, la diputada federal Dorheny García Cayetano, sigue al pie de la letra el libreto: apenas el sábado pasado, al caer la tarde, se dejó “caer” por la Unidad Pomona y voceada que había sido una tardeada de consultas médicas, gratuitas, pues se apareció por allí por mera coincidencia.



A nadie se le objeta que promueva [y se espera que pague a los profesionistas que la acompañan] este tipo de eventos, pero también que aclaren si lo hace en función de gestoría por ser diputada federal o lo hace porque quiere asegurar desde ahora, que su partido la nomine como candidata a presidenta municipal como para el año que viene...



Ninguna lucha es trampa, pero debe darse en el marco del respeto y la ortodoxia política....



3.-Ayer se festejó a la bandera nacional que bien se recuerda, que todos los días deben ser de homenaje al lábaro patrio. Es lo menos.