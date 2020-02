México, el país de un solo hombre

“Karime Macías se une a la protesta

El influyente rotativo estadounidense The Wall Street Journal asegura que México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y ante ese objetivo señalamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que eso era una “falta de profesionalismo” (¿de quién?).“No conocen la historia del país. ¿Cuándo México fue país de un solo hombre? Cuando Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz. Se pasaron con la comparación”, trató de defenderse durante la conferencia matutina de este lunes.AMLO volvió a usar el: “Por eso calienta, ¿qué tengo que ver yo con Santa Anna?, ¿qué tengo que ver con Porfirio Díaz? Hablando del tiempo, Porfirio Díaz, 34 años, yo llevo 14 meses y me faltan 4 años. Son un poco exagerados, ¿verdad?”, y todos los ahí presentes, colaboradores de su gabinete y periodistas enmudecieron, se quedaron calladitos.Por otro lado, la columnista Mary Anastasia O’Grady habló sobre la cena en la que López Obrador comprometió a empresarios a comprar millones de boletos para la rifa del avión presidencial, y consideró que esto fue un “acto descarado de extorsión” contra los empresarios, dado que el Gobierno es el que reparte concesiones y condona impuestos.La editorialista del diario neoyorquino señaló que el hecho “tiene el tufo de ilegalidad” y “huele mal”.“Tras bambalinas”, señaló O’Grady, “las cosas son aún peores, a medida que ‘la ley’ es usada para propagar terror entre oponentes. Una herramienta clave es la UIF”.O’Grady añadió que la instancia encabezada por Santiago Nieto ha presionado a comisionados de órganos autónomos, así como a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que renuncien y en su lugar sean colocadas personas cercanas al Presidente.El pasado 12 de febrero, el mandatario federal recibió en Palacio Nacional a 100 integrantes de la Iniciativa Privada. Un día después, AMLO aseveró que la reunión había sido “muy fraterna de dimensión social” y aseguró que el sector privado respaldaba la decisión de rifar el la aeronave TP-01 “José María Morelos y Pavón”. Al mismo tiempo, adelantó que alrededor de 75 empresarios se comprometieron con mil 500 millones de pesos... Esa es una forma de extorsionar usando el poder, como dijera el célebre chino-mexicano Zhenli Ye Gon: copelas o cuello.La película “El Padrino” de Francis Ford Coppola ha sido espejo empático de los gánsteres internacionales. La noche de su estreno en Nueva York, más de la mitad de la platea eran clanes y gánsteres que fueron invitados por la Paramount y aplaudieron a rabiar, no solo al final sino también durante la proyección aquellas escenas de violencia o frases de rutina diaria que tan familiares les resultaban. El crítico de cine Variety comentó en su crónica que nunca olvidaría aquel estreno: “Pude deleitarme con una obra maestra en la pantalla y, además, en la sala había más criminales mafiosos que en todas las cárceles de Estados Unidos juntas”.Ahí está esa inolvidable escena que Mario Puzo describe con destreza, realismo y misterio: el momento en el que Woltz descubre bajo sus encharcadas sábanas de seda la cabeza de su querido caballo: “separada de su cuerpo, la negra, suave y brillante cabeza del gran semental Khartoum fue colocada sobre una densa y pringosa masa de sangre”.Basta ver el accionar de los actores sociales actuales para descubrir si son o no mafiosos. En Coatepec, por ejemplo, dejan sobrada constancia de serlo. En octubre de 2019, el esposo de la regidora sexta, Carmen Domínguez Zavaleta, de Movimiento Ciudadano (MC), fue secuestrado. De acuerdo a lo que se conoció en esos momentos, hubo denuncia de por medio y se pagó rescate por el señor.Al presidente municipal de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, durante una reunión privada que tuvo con dos ediles, propietarios de empresas constructoras le interrogaban (o reclamaban) porqué dos terceras partes de la obra se la daban a una constructora de la que poco se conoce... el alcalde respondió con franqueza, que era porque le habían apoyado en su campaña y pues tenía que ser recíproco, pero entonces, se acercó a ellas, y con voz baja, les dijo: “Tengo miedo”... y ellas ya no le siguieron cuestionando.Bueno, al paso del tiempo, no saben si se las cuenteó o en una de ésas, tiene convenio con el Chapo... Guzmán Avilés... aunque quien sabe si tenga constructoras.El yerno de la diputada federal Carmen Mora García, dueño de “Los Timbales”, en 2019 fue levantado. Al final de cuentas, hubo buenas noticias... el de “Los Timbales” había sido liberado sano y salvo.Javier Cruz Ortega, alias “Peladas Junior”, actual Director de Gobernación entra a la perfección dentro del esquema mafioso de Coatepec. Promiscuo, adicto a relaciones eventuales con damas que pueden ser edecanes o bailarinas, acosador, se ostenta de ser él quien cobra “derecho de piso” en Coatepec; inescrupuloso, de aspecto torvo y sombrío quiere ser personaje de Coppola y hace sus producciones chafas, que todos saben son realizadas para victimizarse y desviar la atención.En septiembre del 2019 su auto amaneció bañado en ácido y él, de manera inmediata, hizo su juicio personal y encontró a los culpables: los de municipios vecinos que él, Javier Cruz, había denunciado por tirar basura en Coatepec.La treta le funcionó mediáticamente, entonces, el criminal “Peladas Junior”, émulo de pacotilla de El Padrino, regresa al sitio del crimen y quema su automóvil, busca sus medios carnales, con los que trabajó cuando fue de Comunicación Social de Coatepec y que sigue financiando desde Gobernación, les filtra la información y logra que trascienda, así como una lacrimosa e inculpadora carta donde agradece a su amigo Enrique Fernández la oportunidad que le dio de ¿servir, o servirse? de Coatepec.En este momento, Javier Cruz Ortega cree estar destazando el caballo negro de Woltz y encharcando con sangre al municipio de Coatepec. Quiere manchar a los ediles que saben quien es realmente y salir santificado.¿Lo logrará? ¿Su obvia y torpe maniobra resultará? ¿Su amigo Enrique le aceptará la renuncia? Los días por venir serán definitivos. En tanto, la banda delincuencial de Coatepec sigue sonando. Es hora de que la Fiscalía inicie una investigación sobre Javier Cruz Ortega, antes de que queme otra de sus propiedades y acuse a los de enfrente.Quien va de mal en peor es la encargada de despacho de la Fiscalia del estado, Verónica Hernández Giadáns, prima hermana de “La jefa”, quien asegura que ella de ninguna manera se sumará a un día sin mujeres este próximo 9 de marzo en protesta por la violencia de género en el país."Yo respeto el derecho a manifestarse, a expresarse y apoyo a quien tenga el deseo de hacerlo". Y que se suelta una declaración digna de ser colocada en el anecdotario jarocho de ocurrencias: "Creo que trabajando demostramos más". Pues a ver cuándo decide comenzar a hacer algo para demostrar más porque el tiempo que lleva como encargada de la Fiscalía, desde que Eric Cisneros la puso ahí, no ha movido un dedo por investigar y detener a un solo criminal de esos que abundan en la entidad y que por la impunidad que les brindan personas como Verónica Hernández, es que siguen cometiendo crímenes sin preocuparles que pueda existir una autoridad que los castigue.El movimiento en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, busca que mujeres de todas las edades y regiones, de todos los sectores económicos y sociales suspendan cualquier actividad, que no produzcan ni consuman, que no asistan al trabajo o a la escuela ni salgan a la calle. La idea es que la ausencia de las mujeres se haga visible en la vida cotidiana. La Vero no produce nada más que indignación y por eso mejor prefiere no participar en la lucha que hacerlo... ¡Qué puta flojera, ¿no?!Nos indignó ver a los niños veracruzanos que asistieron a la mañanera de ayer en Palacio Nacional, ahí sentaditos con la esperanza de hacer uso de la palabra y denunciar al director de RTV, Víctor Hugo Cisneros Hernández, sobrino del Secretario de Gobierno, quien los corrió sin mediar explicación alguna, tras muchos años de trabajo y de dar prestigio a este medio propiedad de los veracruzanos, haciendo el programa “La Chicharra” con el que ganaron premios nacionales y este arrogante burro los echó... porque en el gobierno de la 4T no caben niños creativos, trabajadores e inteligentes. Dicen que Eric Cisneros intervino para que a los niños no los dejaran intervenir en la mañanera.Escríbanos a [email protected]