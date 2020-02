Alarmante sentencia China

*México en "la lista negra"

*No merecemos el miedo

*Los protocolos escolares



El tema de los elevados niveles de corrupción en los ámbitos de la administración pública de varios países latinoamericanos, incluyendo a los vicios registrados en dicho renglón en los marcos del sistema político mexicano, ocupa en la actualidad la atención en países que se encuentran en los marcos de crecimiento económico acelerado, como el que se registra en China, nación que en las últimas décadas, desde el punto de vista financiero ha despuntado y que hoy compite en espacios económicos con los más poderosos países del mundo.



Derivado del acelerado crecimiento financiero, China es en la actualidad para algunos países un ejemplo a seguir, no todos coinciden con sus estilos y prácticas en los marcos de su administración pública, pero al final del día, su poderío sobresale en los ámbitos internacionales, por encima de la mayoría de los países que se encuentran en rangos de lento desarrollo o de etapas de altibajos, ámbitos en los cuales se podría ubicar en estos momentos a la economía de los mexicanos, referencias que se han difundido en los medios de comunicación nacionales y del exterior.



En últimas referencias, tras la ejecución ordenada por tribunales chinos de un latinoamericano involucrado en delitos diversos, entre ellos el narcotráfico, que se convierte en la primera sentencia de muerte para un latinoamericano originario de Colombia, luego de un enérgico proceso judicial, voces expertas de la ahora industriosa china, apuntan que todo delito semejante al que se le acreditó legalmente al ahora ejecutado, tendrá en el territorio como resultado la ejecución del indiciado.



Pero lo más significativo que refleja el escenario en referencia, es que el mismo gobierno chino, hace apuntes en los que deja entrever que la administración de la justicia en varios países de América Latina, no se aplica con la eficacia que se registra en el apuntado poderoso país asiático, hecho que tiene como resultado un desarrollo delincuencial preocupante no sólo para los americanos, sino de manera directa y singular para los propios latinoamericanos.



Y claro que los apuntes de Wen Jiabao, primera autoridad de un país que ha escalado hacia niveles de significativo poderío, al referir que "ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo" como le sucede a determinadas naciones latinoamericanas incluyendo a México, no se podría calificar como una afrenta al marco de la diplomacia y respeto mutuo que debe privar en los ámbitos de las buenas relaciones internacionales, porque en principio, la ofendida resulta ser precisamente China, cuando en los espacios de su territorio la sociedad es sujeta a los efectos negativos que tienen su origen en grupos gansteriles del exterior.



México, sobre el tema en referencia, debe tener claro que nuestra frontera norte, de tiempo atrás se ha convertido en un área de marcos de ilegalidad, no sólo en lo referente a trabajadores tanto nacionales como latinoamericanos e incluso de otros continentes, que sin documentación aprobada utilizan nuestras fronteras para ingresar ilegalmente a Estado Unidos, sino que ha ello se suma el tráfico de drogas que se practica tanto en nuestro territorio nacional como en la frontera con Estados Unidos, escenarios que se registran tanto por tierra, como por aire y aguas internacionales.



Claro que por los hechos en referencia y las culpas que en México y otros países latinos tratamos de silenciar, las declaraciones ejecutadas ayer por el gobernante chino, refieren una especie de un "claro y notorio primer aviso" de rangos internacionales, emanados del otro lado del globo terráqueo, que advierten apuntes de dureza específica, los cuales, entre otros fines, persiguen el de intimidar a los traficantes latinoamericanos, para que no contemplen a China "como un objetivo de excelentes perspectivas con un mercado de singular atractivo", porque quienes así lo definan se encontraran con acciones y sentencias similares a las aplicadas al iniciar la presente semana.



En esos marcos deben de interpretarse las recientes acciones de los tribunales y declaraciones de los gobernantes asiáticos, no como un reproche a las administraciones presidencialistas de América Latina, sino como un apunte de una primera determinación contundente ejecutada en los marcos de las leyes asiáticas, que podrían alcanzar acciones en otros sentidos (incluso de carácter comercial) si los gobiernos latinoamericanos no registran mayor eficacia para reducir La actividad delincuencial, cuyos tentáculos alcanzan a las comunidades de otros países e incluso de otros continentes.



La referencia del gobierno chino va más allá de un exposición de motivos, no en la búsqueda de "una disculpa", sino en la clara manifestación que no habrá la mínima tolerancia en temas delincuenciales, que pudieran poner en riesgo la estabilidad económica y social de China, tal y como está registrándose en algunos países latinoamericanos, como innegablemente es el caso de México... Ahí la dejamos.



LO QUE SE LEE



Conforme se multiplican en el territorio nacional los hechos sangrientos, escenas recurrentes originadas por grupos delictivos que siembran angustia, desolación y desesperanza en los marcos del territorio nacional, en algunas regiones más que en otras, en los marcos políticos, judiciales, policiacos, empresariales, universitarios e de instancias legislativas y gubernamentales, se advierte que todas las acciones emprendidas por el sector oficial para disminuir la actividad delincuencia, tanto en el pasado reciente como en el presente, están marcadas por la ineficacia que ha conducido al fracaso, costo que recae sobre toda la colectividad, que es impactada negativamente por los elevados y crecientes hechos que siembran dolor, desolación, angustia, quebranto y marcada desesperanza.



Está claro que el crecimiento delincuencial en el territorio nacional advirtió sus primeros síntomas posiblemente hace dos décadas, porque los delitos debe reconocerse que siempre han estado presentes en los núcleos de la sociedad, ahora sí que aquí y en China, pero la conformación de grupos como los que refieren las autoridades a los medios de comunicación, marco en las cuales el crimen se convierte en una práctica diseñada por organizaciones específicas, constituye la conformación de células con protocolos de acción, que indudablemente elevan en los marcos de seguridad la complejidad para detectarlas y detenerlas.



En realidad es verdaderamente complejo el reto que las estructuras de los gobiernos municipales, estatales y el federal, tienen frente a sí, reto que se agudiza con el desarrollo al interior del colectivo social de posturas y acciones enérgicas en demanda de paz, de tranquilidad y de retorno a la legalidad, tal como se presenta ante la propuesta de las mujeres mexicanas de castigar a la colectividad en lo general el próximo nueve de marzo, con la ausencia de su empeño cotidiano en todo tipo de tareas, que no sean las de emergencia ante enfermos y desvalidos, así como bebes.



Bien tengo presente de siempre la expresión de Don Quijote de la Mancha: "Sancho: Hemos topado con la Iglesia", valido sería referir que el venidero día nueve del mes de marzo, podríamos exclamar: "Don Andrés: Hemos topado con las mujeres mexicanas"... Ya veremos.



LO QUE SE VE



Y en realidad "es posible y razonable" que un menor sea objeto de olvido de sus padres para quedarse momentáneamente a resguardo en el centro escolar al que asiste cotidianamente... Acreditar a una "distracción o al olvido" en torno a tales temas, no refiere un escenario con fundamentos sólidos, hechos que podrían registrarse por un acontecimiento poco común e impactante en torno a los padres o tutores del menor, pero que por ello existen datos en las escuelas sobre el domicilio de la familia, el probable teléfono y la no extraña identidad entre padres de los alumnos y maestros.



Lo cierto y necesario, es que deben diseñarse protocolos incluyendo la integración de expedientes con direcciones y datos de los familiares directamente vinculados con cada uno de los alumnos, incluyendo referencias laborales y de otros padres de alumnos de la escuela, que estén especialmente vinculados con el alumno que podría está en espera del arribo tardío de sus progenitores o tutores.



De hecho, deben modificarse los sistemas operativos y los requerimientos que conforman los expedientes de cada alumno, incluyendo ante las circunstancias actuales, las medidas preventivas que deben conformar oficialmente el andamiaje protocolario para que, sobre el tema, no se actúe sujetos a la improvisación... Sobre ello se deben definir lo antes posible los senderos más confiables... Ya veremos.