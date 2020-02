Habrá en el futuro, un instituto registral, catastral, y de inspección y archivo general de notarías...

1.- El destino será el Congreso del Estado de la Iniciativa por la que se creará, seguramente, la Ley del Instituto Veracruzano Registral, Catastral y de Inspección y Archivo notarial, a fin de que los diputados lo discutan en Comisiones, pero antes, porque las formas deben cumplirse, se ha programado su presentación formal que se dará, seguramente, el día de mañana en la sede de los Notarios del estado; en su domicilio social sito en la avenida Nicolás Bravo, en el corazón de la cuesta misma.



La creación del Instituto Veracruzano Registral, Catastral y de Inspección y Archivo Notarial, de crearse, funcionaría como Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con la participación pública y privada que se preverá, seguramente, en este ordenamiento, y que será en el corto plazo, la Institución encargada de la Función Registral, Catastral y de Inspección y Archivo Notarial, a través de la cual el Estado ejercerá las atribuciones contenidas en la legislación especial en dichas materias.



Ya mañana, esperamos ocuparnos del proyecto y sus bondades, que por obvias razones, las tendrá.



¿LA PENA DE MUERTE AYUDARA A REDUCIR LA MAGNITUD Y LA FRECUENCIA DE CRÍMENES?



2.- Ante el clima de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país, el Partido Verde Ecologista [al que se unió Morena] presentó ayer una iniciativa para aplicar la pena de muerte a secuestradores y asesinos.



La propuesta, turnada directamente a comisiones, plantea reformar los artículos 18, 22, 29 y 107 de la Constitución, a fin de prevenir este tipo de crímenes estableciendo una pena ejemplar, “a la medida del delito que se está cometiendo”, para castigar con la pena de muerte los delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso.



En un documento que se encuentra en listado en la Gaceta Parlamentaria de este martes, legisladores encabezados por Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde, describen que este proyecto tiene por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de muerte en el País.



“La pena de muerte se encuentra proscrita del orden jurídico mexicano desde el año 2005, la Constitución Política expresamente la prohíbe, por ello, para implementarse nuevamente debe adecuarse el orden jurídico”, detalla el contenido del texto.



En esta primera iniciativa, que suscriben 20 diputados de ambos partidos, busca modificar los artículos 18, 22, 29 y se adiciona el 94.



“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema crueldad.



Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, detalla el documento.



Para los fines que se buscan, se argumenta: “El artículo 22 de nuestra Carta Magna establece un catálogo expreso de penas cuya imposición se encuentra prohibida en México. Una de esas penas prohibidas conforme al texto constitucional vigente es la muerte, de tal manera que resulta necesario eliminar dicha prohibición a fin de abrir la posibilidad legal para el establecimiento de la pena de muerte como consecuencia jurídica de un delito que, en congruencia con este precepto constitucional, deberá ser proporcional a: (i) el delito sancionado y el bien jurídico afectado.



“Cabe mencionar que, tal como se advertirá en la iniciativa de reformas legales que complementa a la presente iniciativa de reformas constitucionales, el tipo penal al que se propone que se aplique la pena de muerte es el homicidio doloso y el feminicidio cuando la víctima sea menor de dieciocho años, así como la violación cuando dolosamente los autores o partícipes priven de la vida a su víctima y ésta sea menor de dieciocho años”, describe el proyecto.



Cabe recordar que el Partido Verde Ecologista de México en 2018, a través de Carlos Puente, quien fuera su coordinador en el Senado impulsó la pena de muerte para los delitos de secuestro, violación y homicidio.



Incluso desde el 2009, en las elecciones federales intermedias en la administración de Felipe Calderón, este instituto político impulsó la pena de muerte, sobre todo para secuestradores, debido a que ese delito tuvo un crecimiento exponencial en ese año.



Hoy, para fortalecer su propuesta, son diputados de Morena quienes la acompañan en la Cámara de Diputados.



3.- La convocatoria para el paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, cada día gana más simpatizantes.



El origen de este movimiento se dio en el colectivo feminista veracruzano, Brujas del Mar quienes comenzaron la movilización a través de redes sociales como una medida de protesta contra la violencia de género.



Arussi Unda, vocera de Brujas del Mar, habló acerca de la convocatoria en el programa de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga [del que con su permiso, se toman los párrafos siguientes]: y celebró que este movimiento haya visibilizado el tema de la violencia contra las mujeres.



El movimiento está tomando mucha fuerza, yo creo que está generando mucha conversación alrededor del tema de la violencia contra la mujer, que eso es importante y es una victoria en sí que todos estemos hablando de esta problemática a la que nos estamos enfrentando y pues allí la llevamos, de la mano con las movilizaciones que ya se tenían programadas por el 8 de marzo.



El nueve, más que la movilización es el tema del paro, no estoy informada si va a haber movilizaciones o si algunas chicas se organizaron para movilizarse que también sería válido”.



Acerca de la razón por la que el gobierno federal rechaza esta iniciativa, la activista puntualizó que este movimiento no se acerca a la derecha pues ellos nunca han apoyado la agenda feminista.



Tal vez algo tuvo que ver que se reprodujera el mensaje por parte de partidos políticos de derecha, pero algo que sería importante puntualizar es que el movimiento feminista se contrapone bastante con los intereses de los conservadores, o de la derecha, incluso ellos no han apoyado ninguna iniciativa o la agenda feminista en ningún momento, entonces sería importante puntualizar que el movimiento feminista y la derecha están contrapuestos”.



Debido a que varios partidos políticos han intentado acercarse a este movimiento, aseguró que es un movimiento del que nunca han sido parte.



Ese es un punto bastante interesante y bastante real aparte de que realmente, ¿cómo se podrían montar en un movimiento que no les pertenece y del que no son parte o cómo podrían ellos ser parte de algo de lo que nunca han sido? No se trata de ellos en esta ocasión”.



Unda pidió a sus compañeras de movimiento en la Ciudad de México que las expresiones de violencia en las manifestaciones se combatan teniendo máximas precauciones.



Más que nada el foco está centrado en la Ciudad de México, en donde ya se han dado estas expresiones de violencia dentro del movimiento feminista y donde tenemos reportado que ha habido grupos de choque, donde ha habido represión, entonces, sí sería bastante prudente que las compañeras de la Ciudad de México tomen sus precauciones y fortalezcan sus protocolos de seguridad porque, seguramente, van a tener que estar muy atentas a lo que ocurra en la marcha del 8 de marzo”.



Convocatoria sin intereses políticos



Es una situación en donde yo supongo que hacen esta contracampaña convencidos de que viene de un interés político de oposición o con intención de desestabilizar al gobierno actual y la situación es que no va por ahí.



La verdad es que no va dirigido únicamente al gobierno sino más bien a un sistema y ese sistema incluye los espacios públicos y privados.



Debemos de tener en consideración que el 52 por ciento de mujeres asesinadas a nivel global, según la ONU, mueren en sus casas a manos de sus parejas o exparejas o de algún familiar, entonces este paro es una invitación a un despertar de consciencia colectiva de cómo estamos reproduciendo violencias grandes o pequeñas que son las que hacen que esta situación se convierta en una cadena de violencia que termina en esta crisis de feminicidios.



Es un movimiento enfocado en todos los espacios”.



Brujas del Mar



Finalmente, Unda explicó de dónde proviene el nombre de su colectivo, Brujas del mar.



El movimiento feminista se relaciona mucho con esta idea de las brujas, pues se tiene conciencia de que eran mujeres con autonomía que tenían conocimientos de otro tipo y por es que se organizaban cacerías de brujas, justamente para reprimir a las mujeres para que no tuvieran acceso a educación y a las libertades propias de los hombres en ese entonces.



Como feministas nos relacionamos mucho con esa idea y ‘del mar’ porque vivimos a un ladito del mar, en el puerto de Veracruz y tenemos la fortuna de ver el mar todos los días”, concluyó.



4.- Qué raro: Que responsables de áreas jurídicas en el gobierno del estado carezcan no sólo de cédulas profesionales, sino de títulos universitarios... Pero no hay problema: para eso existen poderes...