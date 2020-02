Martínez, tierra de Zetas

“En el PAN han visto a la mujer como

Lamentablemente, Martínez de la Torre, lugar de gente trabajadora y noble, de empresarios citrícolas emprendedores y de políticos destacados, fue elegida desde hace cuando menos 15 años, para convertirse en asiento de una (dicen que fue la primera en el país) célula de los llamados Zetas, quienes convirtieron a ese pacífico lugar en otra ciudad donde lo que ronda permanentemente es la muerte, los secuestros, los asaltos y las actividades delictivas en general, que dan al traste con la tranquilidad y la paz social.Por razones de nuestro trabajo como periodistas y por amistades que hemos hecho a lo largo del tiempo en ese lugar, estamos enterados del cambio que sufrieron en su forma de vida los habitantes de este municipio, insistimos, de gente trabajadora que hoy no encuentra la salida a los elevados niveles de violencia que tienen resultado de la impunidad que se les brinda a los delincuentes.Un ejemplo de la difícil situación que viven los martinenses es lo que ocurrió este lunes, cuando por la noche más de cinco personas fueron baleadas, en menos de media hora y en distintos puntos de la ciudad, lo que provocó una intensa movilización policiaca, caos y psicosis entre los martinenses, quienes cuestionan el trabajo que dicen estar realizando y presumiendo los cuerpos de seguridad.Y aunque hasta el momento no hay una versión oficial, lo que se sabe es que los heridos, entre ellos dos mujeres, fueron ingresados al Hospital Manuel Ávila Camacho; algunos llegaron en ambulancias y otros en vehículos particulares.Según la información difundida en redes sociales, dos hombres fueron baleados en las calles Cirilo Rincón y Puerto Vallarta, de la colonia Paraíso, mientras que una mujer recibió el atentado en la colonia San José de la Unión, y los otros dos, se desconoce el lugar, ya que al parecer llegaron al nosocomio por sus propios medios.Estos lamentables acontecimientos ponen en tela de juicio el trabajo de la Guardia Nacional, Fuerza Civil, Ejército, Policía Federal y Seguridad Pública, Policía Preventiva y otras corporaciones que diario realizan supuestos operativos que, hasta ahora, no van más allá de parar autos y motos para buscarles cualquier motivo de infracción.Pasa lo mismo que en cualquier otra ciudad de Veracruz; todos estamos en las mismas circunstancias, ningún veracruzano se salva de la delincuencia y de su criminal agresividad. ¿Qué falta para detener esto...? Voluntad política, con eso.La Secretaría de Finanzas y Planeación, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, presentó un ciclo de Conferencias Magistrales sobre el Gasto Federalizado este martes 25 de febrero en las instalaciones del IMAC, en la capital del Estado de Veracruz.Con la presencia de José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, la Contralora General del Estado y la titular del ORFIS, se dio inicio a este ciclo de conferencias donde se dieron cita servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.Al dar la bienvenida a los asistentes, José Luis Lima Franco destacó la relevancia que tiene este tipo de espacios, pues suman a la profesionalización de todos los servidores públicos para estar a la altura de las demandas de la población veracruzana. Así también, comentó que en Veracruz se trabaja con un enfoque que privilegia la prevención, así como una convicción de apostar por las nuevas tecnologías que son esenciales para modernizar la gestión de Gobierno y hacer frente a los nuevos desafíos.“Hoy me llena de orgullo –comentó Lima Franco- decir que en Veracruz estamos haciendo cosas buenas para fortalecer nuestras finanzas y para mejorar la vida de las familias que han decidido vivir en este gran Estado”.Durante el ciclo de conferencias, participó Emilio Barriga Delgado, con su ponencia sobre “La Nueva Visión Estratégica de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado”. También Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien habló sobre “La Composición del Gasto Federalizado y Consideraciones para su aplicación”. Posteriormente, Manuel Andrade Martínez, abordó el tema de la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”.Y para cerrar el programa, Marciano Cruz Ángeles, dio su conferencia sobre “El Panorama de los Principales Aspectos de la Ley de Disciplina Financiera”.Por su parte Lima Franco fue muy claro al decir que tienen conocimiento de los resultados y acciones en los últimos informes que fueron presentados a la cámara de diputados por parte de la ASF.Tomaremos todas las medidas legales para sancionar en las partes judiciales y administrativas que nos corresponden como Estado para sancionar las anomalías de la anterior administración. Me refiero puntualmente a las redes de simulación en las contrataciones y daño al erario en el caso del proyecto de las cámaras de vigilancia del gobierno anterior, donde la Auditoría ha determinado un daño de 350 millones de pesos. Que quede muy claro que en Veracruz al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie, declaró el titular de la Sefiplan.Mientras tanto, en el sur del estado, en la candente ciudad de Coatzacoalcos, los trabajos de ampliación del muelle de la Laguna de Pajaritos, correspondiente a la primera etapa, registran un avance del 40 por ciento, en tanto que la segunda ya está en marcha con un ligero avance, según nos explicó el director de la Administración Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos, Luis Antonio Luna Rosales.Afirmó que el reto es concluir con la obra antes de julio, cuando se active el dragado de construcción, como parte de las acciones previas al desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.Toño Luna, un joven xalapeño militante de Morena, con amplia trayectoria política quien da resultados de su trabajo al frente de la administración portuaria de Coatzacoalcos.El nivel intelectual de una persona se puede medir por su forma de manejar el lenguaje, sobre todo el escrito. Doña Rocío Nahle, siendo diputada federal, nos dejó con la boca abierta cuando compareció en el Congreso Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía en el gobierno de Enrique Peña Nieto.Doña Rocío le pegó una barrida de aquellas manejando datos, cifras, proyectos mal manejados, fracasos en la política energética del gobierno peñista, que daban pena ajena a quienes vimos esa intervención. ¡Rocío, Rocío!, pensábamos en silencio al ver cómo una veracruzana adoptada se lucía desde la tribuna poniendo como lazo de cochino a uno de los corruptos del peñismo.Luego nos enteramos que a doña Rocío le interesaba la gubernatura, después de Cuitláhuac, o sea para el 2024, y que por esa razón colocaba fichas en sitios estratégicos del gabinete que derrotó al PRI y al PAN, el de Morena, para que le allanaran el camino mientras ella se dedicaba a ayudar a su jefe político Andrés Manuel López Obrador.Si así fuera, si doña Rocío quiere ser gobernadora y ya adelantó el camino, qué friega nos pegó a los veracruzanos y qué friega se lleva ella, a quien se responsabiliza de lo que está pasando.Y es que imponer a una persona como Eric Cisneros como Secretario de Gobierno, no fue nada acertado, al cuenqueño radicado desde que tenía unos meses de vida en Baja California, le falta conocer al estado, tener oficio político y comportarse con lealtad al titular de Ejecutivo para que el proyecto Nahle camine, pero no, todo parece indicar que Cisneros, aprovechando que en tierra de ciegos el tuerto es rey, se apoderó de todo y aspira a convertirse en el gobernador sustituto de Cuitláhuac García, como lo comenta ya en abierto con sus cercanos colaboradores; y como de urbanidad política no sabe nada, empina a Cuitláhuac cada que se le presenta la oportunidad, o sea a diario. Como que se le queman las habas por llegar a ser sustituto.Y, bueno, doña Rocío ha sido mujer de claroscuros, suele ser brillante como cuando nos apantalló, como muy silvestre. Sus recomendados (personajes de quinta apoyados por comandos delictivos) como es el caso de Cisneros Burgos, permiten pensar que las cosas en vez de componerse para Veracruz se podrían poner peor, y para muestra un botón: El pasado domingo, la secretaria de Energía Rocío Nahle publicó en su cuenta de Twitter que había acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia por el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez.Sin embargo, el tuit llevaba dos errores que los usuarios no perdonaron. La funcionaria federal escribió “Fransisco” y le adjudicó el cargo de “general” a Pino Suárez. La madriza en contra de la señora Nahle no se hizo esperar, orejas de burro para la “brillante” colaboradora.Pero ¿esto es lo que queremos para Veracruz, funcionarios que se sienten dueños del estado y de la vida de quienes lo habitamos, solo porque vienen recomendados por una persona que no es ni paisana, pero que aunque sepa mucho de energía, de ortografía nada? No, pues no. Quién iba a imaginar que con Duarte y Yunes estábamos mejor que hoy con un secretario de Gobierno como Eric Cisneros, a quien por cierto responsabilizamos de cualquier cosa que le pueda suceder a algún familiar cercano, o a nosotros mismos.Víctor Cisneros, director de RTV porque es sobrino del secretario de Gobierno Eric Cisneros, dice que a los niños del programa “La Chicharra” no los corrieron por duartistas, no, es porque se le acabó el contrato a la productora y tienen que renovar el elenco, o sea, quienes participan en este programa. Lo cierto es que el presidente AMLO, quien tuvo a bien escuchar la queja de los chavitos, no les dijo nada, les prometió hablar con el gobernador Cuitláhuac pero no para que les respeten su espacio en la radio. AMLO les recomendó que se entretengan en las redes sociales donde cada quien se puede expresar con libertad...