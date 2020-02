Procesión para pedir por diputado

El domingo en Alto Lucero, a 41 kilómetros de Xalapa por carretera, tuvo lugar un singular acto para pedir por un eterno descanso... ¡y por la tranquilidad de un diputado local!



Un grupo de habitantes de ese municipio realizó una procesión en silencio para pedir por el eterno descanso del campesino Delfino Aguilar, cuya muerte colateralmente está a punto de llevarse también al diputado local Erik Iván Aguilar López al panteón... pero legislativo.



En síntesis: el 29 de diciembre pasado el señor Delfino Aguilar murió atropellado. Los vecinos aseguran que el cuerpo estuvo tirado cinco horas a la intemperie bajo la lluvia porque no llegaba la autoridad ministerial para dar fe del cuerpo.



Como no se conoce la versión de la Fiscalía, hay una zona oscura pues por lo que se conoció después a través de un video, de todos modos el cadáver fue levantado porque luego aparece en una camilla de hospital cubierto por una sábana blanca y es donde entra en escena el diputado, quien alega que es su tío y finalmente ordena que se lleven el cadáver.



“El cuerpo nos lo vamos a llevar...”, advierte. Una mujer le pregunta que si la fiscal (encargada, Verónica Hernández Giadáns) dice que no”, a lo que responde: “... a la fiscal me la como yo en tacos; el cuerpo ahorita me lo llevan a mi casa así sea lo último que hagan”. Y se lo llevaron con todo y cama.



Reacción de la Fiscalía



La reacción ministerial vino el 17 de enero cuando la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción solicitó al Congreso local su desafuero, sin revelarse oficialmente por qué delito.



Solo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, se refirió al caso. Dijo que “... nosotros al igual que todos los veracruzanos tenemos que respetar las leyes... como diputados no nos da el derecho de brincarnos la ley... si él faltó a la ley alguien lo va a juzgar”.



En esa misma fecha la solicitud fue turnada a las comisiones permanentes de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, que habrían determinado ya la resolución, luego de que escucharon en audiencia al aludido, dictamen que sería dado a conocer mañana jueves.



Pero inexplicablemente, el fin de la semana pasada se filtró a los medios un video que sería inculpatorio del diputado, ante lo que reaccionó señalando que la filtración era ilegal, que solo lo tenía la Fiscalía y que vulneraba su presunción de inocencia, el debido proceso y la secrecía de la investigación.



En una carta abierta, dijo que con anterioridad había solicitado la entrega del video pero que se le había negado con el argumento de que violaba el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Solo un milagro lo puede salvar



Tal vez porque temen que proceda el desafuero, los familiares organizaron la procesión el domingo pasado, en la que al final se dijo que el proceder de Erik Iván había sido “justo”, que habían orado para que el difunto descansara en paz y que el diputado pudiera estar tranquilo.



Pero no, no lo debe estar. Solamente que obrara un milagro debido a la intercesión que hicieron ante el Altísimo los familiares de la víctima y los vecinos que los acompañaron que lo pudiera salvar, lo que se sabe es que la guillotina ya está lista, con su filosa cuchilla en lo alto, para caer y dejar escuchar un golpe seco, así como la canasta para recoger la cabeza del diputado, quien de ser conocido como el diputado mariachi por su gusto por esa música, ahora pasó a ser el diputaco.



Que se recuerde, es la primera vez que parte de una comunidad sale a la calle para solidarizarse con un diputado local.



Hasta la fecha, no se sabe exactamente de qué delito se le acusa, pero no obstante el dicho oficial de que no se trata de un acto de venganza política, todo apunta que así es.



Ganó por Morena pero luego le hizo fuchi



Erik Iván Aguilar López ganó la elección como candidato a diputado local por el distrito de Misantla bajo las siglas del PT, en coalición con Morena.



Pero inexplicablemente, tal vez por su inexperiencia política, tal vez por alguna otra razón (en Morena lo acusan de haberse dejado seducir por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares), desde un principio, no obstante que el presidente y que el gobernador, es decir, el poder político del país y del estado son morenistas, él tomó la decisión de alejarse de esa corriente política, la de su origen.



Así, apenas había entrado en funciones, el 5 de noviembre de 2018 dejó la bancada de Morena para adherirse a la fracción “Del lado correcto de la historia”.



Tres meses después, junto con los diputados José Magdaleno Torres, Jessica Ramírez y Augusto Nahúm Álvarez, intentó formar una minibancada, pero al final estos tres últimos, que se habían declarado independientes para tal propósito, desistieron y se regresaron a Morena. Al verse solo, Aguilar López dijo que lo habían utilizado y se regresó al “lado correcto de la historia”, de la que ya se había ido.



Su instinto de chapulín político lo llevó finalmente a unirse a un grupo disidente de diputados panistas que el 14 de noviembre de 2019 decidieron formar su propia bancada pero que lo necesitaban para argumentar que eran un grupo mixto. Tal vez este nuevo brinco no le hubiera acarreado mayores consecuencias si al grupo rebelde no lo identificaran con el exgobernador Yunes, a quien el morenismo le tiene declarada una guerra frontal.



Ley sin colores ni sabores



Pero el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, jura y perjura que el gobierno cuitlahuista no persigue políticamente a nadie. Entrevistado cuando se presentó la solicitud de desafuero, dijo que el tema no era del Ejecutivo sino de la Fiscalía aunque “... lo que sí tiene que quedar claro para todos es que la ley es sin colores ni sabores, sin distingos y para todos”.



En caso de que no surtiera efecto la procesión religiosa de los alteños, el consuelo que le quedaría al diputado es la solidaridad de sus familiares y algunos paisanos y que no se iría solo en la echada, porque junto con la suya también pueden rodar este jueves las cabezas del alcalde y de la síndica de Actopan. Pero esa es otra historia.