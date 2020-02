Alfonso Romo vaticina el desastre

“De enero a la fecha se han

registrado 30 feminicidios”

Colectivos

El bajo crecimiento podría dificultar el éxito de la 4T, aseguró a El Universal Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, quien dijo estar preocupado por la falta de crecimiento económico del país debido a que esta situación podría "dificultar el éxito de la 4T".Qué bueno que ya empiezan a preocuparse, pues apenas llevan 15 meses y tienen chance de corregir el rumbo (ojalá lo entiendan todos).“No haré absolutamente nada, porque fue mi mujer”, reviró el diputado Gerardo Fernández Noroña ante las acusaciones en su contra de su exempleada Martha Angélica Ojeda, quien no descartó que el legislador reciba beneficios de empresas privadas.La mujer y Martín Luis Nolasco Serrano, ambos extrabajadores del legislador del Partido del Trabajo (PT), burlaron al personal de seguridad para ingresar al salón de sesiones de la Cámara de Diputados y encararlo cuando se encontraba sentado en su curul, al que le entregaron una bolsa con huevos.Martha Ojeda dijo tener una demanda laboral contra Fernández Noroña, a quien acusó de tener a tres hermanos y dos sobrinos contratados en la Cámara de Diputados.“Debate el tema cuando gustes ¿O solo seguirás en la intriga? Aprovecho para emplazarte a que des a conocer las condiciones laborales de tu equipo.”Dijo que, de forma sospechosa, el legislador impulsa iniciativas que favorecen a las grandes empresas mineras con su iniciativa de las monedas de plata para que sean de uso corriente.Cuestionó de dónde saca recursos para financiar sus 170 viajes que, aseguraron, le documentaron en menos de un año, y acompañado por cuatro o cinco personas, además de hospedarse en hoteles de lujo. Sin embargo, el legislador rechazó las acusaciones de quien se le conoció como la “diputada 501” en la LXI Legislatura de 2009 a 2012, cuando Martha Angélica trabajaba como secretaria de Noroña.Las acusaciones en mi contra son los lugares comunes de la derecha. No dudo que estén financiados por ésta. Para mi el tema está terminado.Dijo que en el caso de Luis Nolasco, él fue quien le presentó la renuncia y lo denunciará penalmente por el robo de 90 mil pesos. “El caso de Martha Angélica, es mi exmujer, trabajó conmigo (...), yo la defendí de cobardes acusaciones y hoy se presta al golpeteo en mi contra, es lamentable”, enfatizó. Sostuvo que no tiene pruebas porque miente y aseguró que ella “se peleaba con otra excolaboradora mía muy guapa”.Después 30 años muestras tu verdadero rostro. Todas tus infamias caerán. La verdad siempre prevalece. Abur. Miren a mis ex colaboradores haciendo tarea sucia en mi contra, Martín Nolasco y Martha Ojeda.El extrabajador del legislador, Martín Luis Nolasco Serrano, denunció que Fernández Noroña los despidió sin causa justificada y sin haberles dado ninguna liquidación, a pesar de trabajar con él desde el año 2011. Era su fotógrafo, además de que se encargaba de manejarle sus redes sociales. Dijo que el diputado petista nunca les dio seguridad social ni prestaciones y que incluso lo acusó de haberse robado equipo.La ligereza que ha usado el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos para criminalizar a los periodistas es digna de una denuncia de tipo penal, para que pruebe sus dichos y comience a entender que la prensa juega un papel muy importante en el desarrollo de una comunidad, municipio, estado o país; que existen periodistas serios, respetables, con los que como funcionario está obligado a tratar y atender.Pero no, recientemente tasó a los periodistas como socios de la delincuencia organizada, aprovechando la presencia de siete que estuvieron reporteando para sus medios los hechos violentos de Isla, en los que fueron golpeados y agredidos por elementos de la policía del estado. El agrónomo Cisneros lanzó esta grave acusación: “A los periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos (Ciudad Isla), los reclutaron miembros de la delincuencia organizada para que difundieran lo que ahí estaba pasando”. Con ello dio a entender que los periodistas tienen relación de negocios con los delincuentes, que les pagan para que difundan lo que los malandros les piden, y no es así, a menos que Eric Cisneros lo compruebe.La animadversión hacia los representantes de los medios de comunicación de parte de este señor, que en mala hora sorprendió la buena fe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que lo dejara al frente de la segunda posición más importante del poder Ejecutivo, se hizo notar desde su llegada a la entidad, procedente de Baja California, de donde al parecer es originario. Cisneros se llenó de soberbia cuando se dio cuenta que podía colocar en cargos de primer nivel a sus amigos e incondicionales.La Fiscalía, el Orfis, órganos autónomos, sintieron la presión de Cisneros cuando éste impuso a quien más le convenía al frente de esos cargos y luego les mandó una manada de recomendados que llegaron a desplazar a trabajadores con mucha antigüedad, quienes fueron corridos para satisfacer las ambiciones insaciables de poder del señor Secretario.Tiene a su disposición la Editora del Gobierno del Estado, donde le maquilan lo que quiera por cuenta del erario estatal; tiene su propio canal de televisión, pues a RTV mandó a su sobrino Víctor Hugo Cisneros Hernández, y tiene además una dirección de asuntos municipales, que debiera estar dedicada a las relaciones del gobierno con todos los municipios pero se dedica a la elaboración de una revista de súper lujo en la cual únicamente se publican entrevistas con el Secretario de Gobierno.La indignación que hay en el gremio periodístico ante estos lamentables hechos ha trascendido las barreras del estado y se ha convertido en tema nacional e internacional... El pasado martes fue detenido con posesión de drogas Mario Espinoza Zetina, alías "El gato", quien se desempeña como asesor y pareja sentimental de la senadora de Morena por Veracruz, Claudia Balderas Espinoza, suplente de la senadora con licencia Rocío Nahle, flamante secretaria de Energía del gobierno de AMLO. ¿Así es la 4T?...