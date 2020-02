Robles: justicia, no venganza

"No pedimos impunidad, tampoco perdón ni clemencia sino un proceso justo, imparcial, apegado estrictamente a Derecho, sin venganza", dice Mariana Moguel Robles en defensa de su madre Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedesol y Sedatu en el sexenio anterior, quien en agosto del año pasado fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla pese a que el delito que se le imputa, "Ejercicio Indebido del Servicio Público", por su presunta omisión en la llamada "Estafa Maestra" que desvió alrededor de 7 mil de millones de pesos en ambas Secretarías de Estado, legalmente no amerita prisión preventiva oficiosa.



La joven ex diputada local y ex dirigente del PRI capitalino estuvo este miércoles en Xalapa para informar sobre el cúmulo de agravios e irregularidades que hasta ahora se siguen cometiendo burdamente, violentando las garantías individuales y derechos humanos de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuyos abogados, por ahora, combaten la arbitraria reclusión para que la ex perredista siga el proceso penal en libertad.



Con Veracruz, ya son 13 entidades de la República que hasta el momento Mariana Moguel ha visitado para informar detalladamente del polémico caso de su mamá, a la que, precisó, sólo se le acusa de ser omisa, "no por otro tipo de delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, desvío de recursos, etcétera."



Inclusive refiere que la propia Secretaría de la Función Pública, que violentando los derechos fundamentales de Robles decidió inhabilitarla por un periodo de 10 años para ejercer un cargo en el servicio público --cuya sanción se basa en una cuenta bancaria por 2 mil pesos que presuntamente la ex secretaria peñista no reportó en su declaración patrimonial--, determinó en dicha resolución de 10 de septiembre de 2019, dictada en el expediente 000064/2018, que la situación económica de Rosario no tiene irregularidades.



Además, Mariana considera que "es de gran notoriedad" que el periodista Manu Ureste, del diario digital Animal Político, autor del reportaje que destapó este millonario desvío de recursos de la Sedesol y la Sedatu durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, "diga que 'la Estafa Maestra no es Rosario Robles y mucho menos que fuera ella quien sustrajera 7 mil millones de pesos del erario'."



La hija de Robles argumenta a favor de su madre que en vez de evadir la acción de la justicia, ella decidió dar la cara y comparecer ante la ley para responder por lo que arbitrariamente se le imputa.



Revela que el 29 de julio de 2019, cuando Rosario vacacionaba por Florencia, Italia, se enteró a través de la prensa mexicana que había sido notificada para presentarse diez días después a una audiencia ante el Juez de Control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien debió excusarse de llevar este proceso por ser sobrino de la ex perredista Dolores Padierna, actual diputada federal de Morena y esposa de René Bejarano, quienes "se han pronunciado abiertamente como 'enemigos'" de Robles.



NUEVE PAISANOS ASPIRAN AL INE



De los 89 aspirantes a ocupar las cuatro Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) que quedarán vacantes dentro de un mes, trascendió una lista en la que figuraban nueve candidatos veracruzanos registrados hasta la tarde de este miércoles 26.



En ella figuran: Dora María Estévez Andrade, secretaria de Acción Electoral del Comité Directivo Municipal del PRI en el puerto de Veracruz; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, académico de la Universidad Veracruzana y ex dirigente estatal de los partidos de Centro Democrático, México Posible, Alternativa Socialdemócrata y Campesina; Humberto Antonio Ramírez Sáenz, Consejero Estatal del OPLE-Veracruz; Javier Jedidia Ortega Balmori. Técnico de Educación Cívica del OPLE-Veracruz; José Oliveros Ruiz. Consejero Estatal del OPLE-Veracruz; Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Estatal del OPLE-Veracruz; Luis Alejandro Gazca Herrera, profesor en Sistemas Computacionales en la UV; Mauricio Duck Núñez, ex diputado local y federal del PAN e integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y Roberto de la Cruz Cinta Pagola, abogado electoral.



Quienes resulten electos ocuparán este cargo durante ¡nueve años!, esto es, del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.



Sustituirán a los consejeros Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Pamela San Martín Ríos y Benito Nacif Hernández, los cuales están por cumplir el periodo de 6 años para el que fueron designados en 2014.



Según trascendió, por razones de género, quienes tendrían mayores posibilidades de ser seleccionadas serían las aspirantes mujeres --hasta ahora van 24 registradas en total--, pues ayer la diputada Lorena Villavicencio, de MORENA, dijo que solicitarán que sean asignados para ellas tres de los cuatro asientos del Consejo General del INE.