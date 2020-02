Reclamos por inseguridad

*El Gobernador en Córdoba

*La obligación irrenunciable

*Seguridad: Es la esperanza



Existe la impresión entre significativo número de cordobeses que al actual Gobernador veracruzano, por alguna razón (entre muchas que se argumentan), no le resulta atractivo hacer acto de presencia en la ciudad de Córdoba, lo que muchos acreditan a que un anterior gobernante de nuestra entidad, es un cordobés que se encuentra vinculado a supuestos manejos turbios en los ámbitos del presupuesto estatal y, por consecuencia de ello, trata el actual Ejecutivo del Estado el evitar que en lo más mínimo lo involucren en esos complejos temas, por lo que prefiere marcar su distancia con los sectores de la actividad pública y empresarial cordobesa.



Pero los apuntes en referencia no dejan de ser especulaciones, meros “comentarios de café” cuya cercanía con la realidad se encuentra distante de confirmarse y, así, en esos escenarios el Ejecutivo Estatal arribó ayer a la ciudad de Córdoba, para reunirse en uno de los espacios de alta seguridad que operan en la región, que muchos identifican como sede regional del Mando Único, con cuerpos de seguridad que están operando en la región.



Claro que es apropiada la determinación del Gobernador de Veracruz de trasladarse a Córdoba y, conjuntamente con los mandos en materia de seguridad, evaluar la situación que priva en la zona para definir las estrategias y acciones que se requieren, con la finalidad de restaurar la tranquilidad perdida...



Pero sobre el tema es relevante el que se defina con total precisión, la realidad del escenario por el que se transita en la región central veracruzana, dado que tal pareciera que quienes nos gobiernan, acuden a la zona de los cafetales, los naranjales y cañales, bajo el criterio “que las cosas el pasado fin de semana se pusieron difíciles para los cordobeses”, cuando en verdad las complejidades en la región como resultado de la inseguridad, tiene ya muchos años que se desarrollaron y se califican de complejas, sin que exista hasta el momento autoridad que refiera procesos de avances que pudieran ser indicadores que se reinstaura la tranquilidad.



De hecho, la violencia dejó sentir su incremento de norte a sur sobre el territorio nacional, con mayores efectos en algunas entidades que en otras, pero habría resultado imposible hace diez años catalogar a una región como libre de tales escenarios... Debe sumarse a ello que la actividad delincuencial había dejado de ser ejercida sólo por pandilleros de barriadas, para ser sustituidas por grupos con organizaciones claramente definidas, que incluso referían ámbitos específicos bajo su control y que, en esos rangos, no aceptan interferencias en los marcos de “sus territorios”... Escenarios que hasta la fecha siguen vigentes.



Se podría referir que, en muy corto tiempo la actividad delincuencial registró una metamorfosis, tanto en sus metas y objetivos como en sus métodos y estilos, que tomó por sorpresa a los organismos de seguridad municipales, estatales y federales, porque de la noche a mañana, incluso en lo relativo a tecnología, tales organizaciones tenían a su disposición mayores recursos tecnológicos que los cuerpos de seguridad municipales y estatales, no así con los organismos dependientes de la Federación.



Tales referencias se registraron realmente en muy corto plazo, lo que de hecho dejó sin sólida capacidad de respuesta a los cuerpos de seguridad municipales y estatales, situación por la cual paulatinamente (pero cada vez con mayor frecuencia) se vio obligada la Policía Federal a la intervención en materia de seguridad estatal, situación que incluso ha originado encontrar la forma de “oficializar” hasta el patrullaje de elementos del Ejército y de la Marina Armada de México en los pueblos y ciudades.



En Córdoba misma se refiere que hace apenas unos días en que las llamas devoraban las estructuras del Mercado Revolución, fueron más que nada los locatarios del mercado, apoyados por familiares, amigos e incluso voluntarios que surgieron del anonimato, los que lograron con el apoyo de los bomberos cordobeses detener las llamas antes que el incendio acabara con todo, ello indica que en tierras veracruzanas no se dispone de elementos suficientes por parte de autoridades municipales, para auxiliar con solidez emergencias como la anotada.



Al final del día, debemos reconocer que en los municipios (no sólo de Córdoba sino prácticamente en todos los del Estado de Veracruz) no se cuenta con personal numéricamente suficiente y apropiadamente capacitado y equipado, para afrontar problemas vinculados con seguridad, ni en temas derivados de desastres naturales, ni en referencias de hechos como incendios y, ya no se diga en lo relativo a proteger a la colectividad de riesgos generados por actos de violencia... Y repito, esto acontece prácticamente en todo el Estado de Veracruz y, no de ahora, no de los últimos meses, sino que constituyen escenarios que se registran desde tiempo atrás.



Así las cosas, el panorama de inseguridad y de ausencia en municipios de cuerpos que garanticen la seguridad, es una deficiencia que efectivamente heredaron las actuales autoridades municipales y de la misma forma las autoridades estatales.



Pero quien asume una candidatura para presidir un municipio, una gubernatura o la Presidencia de la República, tiene la obligación (si real valor le otorga a su aspiración) de dimensionar los problemas que en materia de inseguridad son en gran medida las responsabilidades de un Alcalde, de un Gobernador y de un Presidente de la Nación.



Siempre he referido que quien alcanza el poder lo toma con todo y sus derivados, nunca llega sólo el poderío, sino que se obtiene con todo y sus entornos, porque el poder es para para ejercer el mando en beneficio de los gobernados, no en su perjuicio, no en el detrimento de la colectividad, sino asumiendo la responsabilidad de ordenar acciones que generen bienestar, porque los gobernados siempre aspiran hacia “algo más” no “hacia algo de menos”...



Coincidimos también en que no existen varitas mágicas, en que hay tiempos para sembrar y tiempos para cosechar, en ese marco el pueblo mexicano y en el caso especial el pueblo veracruzano, espera que las siembras que se están ejecutando en tierras veracruzanas en el marco del colectivo social, desde la cúpula del poder hasta el más sencillo de los ciudadanos, efectivamente tengan como fruto una real transformación para recuperar la tranquilidad social y avanzar en prosperidad en lo general.



Insistimos, es tiempo de sembrar y esforzarse en la tarea, pero todo esfuerzo se ejecuta confiando en una recompensa... Ya se verá que narra la historia en el futuro inmediato.