Esperan a que las maten

Al fin el enorme fardo de opresión que pesa sobre la mujer mexicana está a punto de sacudirse por un torbellino de inconformidad y de justas exigencias ante el constante ninguneo y simulación oficial de que se les quiere, de que se les protege y de que se les cuida, cuando en realidad se les discrimina en diversas actividades haciendo nugatorio su supuesta igualdad de género.Lo que fue un difuso murmullo de Las Brujas del Mar se convirtió a nivel nacional y mundial en un grito exigente de justicia, que retumba en todas las conciencias masculinas que hurgan en su conducta ancestral buscando una explicación sensata a lo que ahora la contraparte femenina exige y, en el fondo, en la individualidad encuentra que ahora lo que creía común y placentero por las múltiples denuncias que brotan por doquier, no lo era.Pero no nos confundamos, las mujeres no están en contra del piropo o del halago decente, están en contra del asedio, del acoso y de la violencia sexual que se ejerce como medio masculino para lograr favores o pagos con sexo.Sí, tenemos noticias de mujeres desesperadas por trabajar, que han tenido que ceder primero a insinuaciones y luego a abusos eróticos como condición para lograr permanecer en un trabajo, para obtenerlo, para lograr aumentos, para ascender, para cambiar condiciones, turnos o permisos de trabajo.Sí, sabemos de jóvenes estudiantes a quienes amenazadas por suplantadores del magisterio de la educación aprovechan su situación de ventaja sobre las alumnas para deliberadamente obstaculizarlas en sus afanes de superación, exigiéndoles mayores rendimientos para aprobarlas y descalificando sus conocimientos basados en errores nimios, llegando a exigirles favores sexuales a cambio de otorgarles calificaciones que les permitan pasar a los siguientes grados, pero las hay que han truncado sus estudios por no ceder a las lujuriosas pretensiones de sus mentores.Sí, conocemos por nuestro entorno, por la prensa y por las estadísticas de los múltiples delitos que se cometen en la sociedad en contra de las mujeres que por débiles están más expuestas al asalto, al robo, a los golpes, a la violencia física y psicológica que los inadaptados y resentidos ejercen sobre las indefensas féminas, que por su fragilidad son el blanco favorito de los desalmados transgresores.Indigna saber que en el país se cometen diariamente miles de agresiones en contra de las mujeres y que, solo en el año 2018 según el INEGI, se cometieron 16 millones 667 mil 291 delitos en contra de las mujeres, pero que de ellos 15 millones 609 mil 239 no fueron investigados, porque las víctimas no presentaron denuncia o porque las autoridades encargadas de investigarlos no abrieron la respectiva carpeta de investigación.La encuesta suena a exageración interesada para revelar supuestos inventados, pero lo que no se puede alterar es lo que está ahí en los expedientes de aquel año, en donde encontramos 1 millón 580,052 investigaciones por estos ilícitos, pero sorprende que de ese elevado número de denuncias, sólo 58,228 presuntos agresores son llevados ante los jueces.Cómo no van a estar indignadas si miles de ellas han tenido que tragarse su dolor y su coraje, aguantándose por ser ignoradas en los tribunales por fiscales que consideran que lo que denuncian carece de interés y, de atenderlas, solo perderían el tiempo, o cuando su agresor se carcajea en su presencia presumiendo que el con dinero, ya lo arregló todo.Por eso la mayoría de ellas no denuncia, porque no les hacen caso, porque tienen que dar vueltas y vueltas para nada, o bien porque ellas tienen un freno bien puesto desde pequeñas que se llama pudor, y prefieren el silencio de su pena a la vergüenza pública que se sufre desde el momento en que llegan a las fiscalías y tienen que confesar su desgracia, y lo que es peor someterse a exámenes médicos y psicológicos para probar su estado físico y mental, pues no vaya a ser que están locas, así son los protocolos.Qué pena que vivamos en una situación de emergencia diferida, así es para una mujer que requiere de auxilio inmediato por el peligro de un ataque inminente o la necesidad de detener un malhechor que acaba de cometer una felonía en contra de ella, o la necesidad de auxilio inmediato por existir indicios o antecedentes de violencia familiar, a la mujer en las actuales circunstancias solo le queda esperar resignada o desesperada a que la maten, a que le tuerzan el pescuezo, a que le peguen un balazo, a que le claven un puñal, a que la asfixien con una almohada, a que le rocíen gasolina y la quemen, o que la encierren en la cocina y le abran la válvula del gas, o que la asesinen a golpes, o que la maten de cualquier manera.Entonces sí llegará la autoridad ministerial, acordonará con cinta amarilla el lugar de los hechos y una nube de peritos e investigadores iniciará las diligencias, mientras una nube de comunicadores informará a la morbosa opinión pública de los hechos. Y qué necesidad tenemos de esperar que suceda todo ello, cuando si contáramos con procedimientos ágiles pudieran evitarse estas lamentables tragedias.Será posible que además de la recomendación anterior de fortalecer el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como una instancia amigable para las mujeres a la que pueden concurrir de inmediato en busca de auxilio, ya que es en el hogar en donde se realizan un gran número de ilícitos y abusos en contra de las mujeres, no hay que desconocer que esta institución en un marco jurídico, no cuenta con facultades para manejar ipso facto a la autoridad y que también se traba por inconvenientes por horarios, personal y circunstancias especiales que frenan su operatividad.Por qué no incluir en todos los Reglamentos Municipales de Policía y Buen Gobierno, facultades explícitas para que las policías puedan intervenir de manera inmediata en conflictos familiares o de pareja sin demasiadas trabas, porque llega una mujer a pedir auxilio y lo primero que le dicen es que hay que levantar actas o que de plano tienen que concurrir a los ministerios públicos, a lo mismo, negándose a actuar. Esta es una institución en donde siempre hay personal y tiene las puertas abiertas las 24 horas y hasta ahora no sé qué las corporaciones policiacas estén aliadas con los maridos o con los golpeadores de mujeres.En otros países, como en los Estados Unidos o en Europa, en donde también hay violencia, basta una llamada telefónica para que de inmediato llegue el auxilio, si es necesario actúan y detienen al inculpado imponiéndole arrestos obligatorios (mientras se les pasa la borrachera o el coraje), para posteriormente, si así lo consideran, dependiendo de la gravedad de la falta, ponerlo a disposición de la autoridad competente (La Corte), debería de abrirse un debate en todo el país, coordinado por el presidente con los gobernadores y los congresos estatales, e invitar a un buen cuerpo de juristas que aporten sin perjuicios las ideas necesarias que sean una herramienta útil a la autoridad para actuar y diseñar reglas y normas modelo en esta materia, para incorporarlos a los Reglamentos Municipales de Policía y Buen Gobierno y se salvarían de golpes, lesiones, fracturas y vidas de miles de mujeres, debemos considerar que sobre los derechos humanos está el humano derecho de sobrevivencia.Finalmente, no perdamos de vista el 9 de marzo próximo, que impondrá a nosotros los hombres, una nueva óptica sobre el trato y convivencia con las mujeres como compañeras de trabajo y en el hogar a todos los niveles y en todos los ámbitos, ya sea el social, el laboral o el escolar.Pero nada pasará si la autoridad continúa aletargada e indiferente ante las quejas femeninas, poniendo oídos sordos a sus reclamos sin castigar a los infractores, o por ejemplo, si un empresario no despide a un acosador, o un director de escuela o de academia no separa de inmediato a un maestro que acostumbre hacer insinuaciones a las alumnas, y lo mismo sucederá si las oficinas públicas siguen dando con la puerta en las narices a las féminas que les soliciten ayuda.Por eso es importante que se revise la legislación laboral y académica y los reglamentos escolares, el acoso verbal, la violencia psicológica y física probada, en contra de las mujeres debe de castigarse con el despido inmediato de los infractores sin derecho a indemnización, es urgente poner orden y quizás sea esta la mejor manera.En este momento hay que compartir la preocupación del Presidente por la forma descarada y abierta que los oportunistas están utilizando para inmiscuirse en el movimiento femenino, no se necesita ser analista ni sabio para darse cuenta que fuertes intereses opositores a la cuarta transformación están alentando el paro nacional de las mujeres para desfogar sus fobias, furias y resentimiento.Cuándo habíamos visto a los empresarios permitirles a sus empleados que falten a sus labores y lo más grave alentarlas, lo peligroso es que en este ejercicio participan conjuntamente también las fuerzas armadas, que anuncian todas las facilidades para que sus subalternas no asistan al pase de lista, al igual que las mujeres de la toga, para debilitar la imagen del Presidente y exhibirlo como misógino, buscando presionar al primer mandatario a que apriete en las políticas públicas de seguridad y abra la compuerta económica de Hacienda, pero no hacia las políticas propia del bienestar, sino al gasto público que permita el enriquecimiento de la clase fifí. El presidente ante estas circunstancias, ha de reaccionar con una política de altura.- Por el bien de la causa.Veracruz.- Los veracruzanos, políticos por naturaleza, somos muy dados a ver y a adivinar en los signos y en los indicios el presente y el futuro de quienes nos gobiernan y de quienes nos gobernarán.Así, gran tremolina ha causado en el medio político la presencia del senador con licencia y actual Director de Aduanas, don Ricardo Ahued Bardahuil, como seguro substituto del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de quien aseguran que pronto solicitará una licencia para atender una invitación del gobierno federal para ocupar un cargo de relevancia.Si así fuera, don Ricardo no sería tan torpe como para venir a exhibirse innecesariamente, en un campo que él sabe bien que domina por su viejo arraigo en la entidad y porque, además, no lo premiarán por venirse a exhibir a una peluquería, cuando sabe bien que en este país y más en la cuarta transformación, como nunca, las decisiones son totalmente verticales.Quizás los agoreros, lo que pretenden es sembrar la inquina y la desconfianza entre quienes gobiernan y su gallo, a quien prematuramente le están poniendo las navajas, pero olvidan que el senador conoce los tiempos y sabe que las condiciones políticas del estado no le favorecen en este momento, pues el gobernador está dando resultados, lo que ha provocado una violencia reactiva de la delincuencia al ser atacada por las fuerzas de seguridad bajo su mando, arrancándoles la impunidad de que gozaban.Desconocen que ni el gobernador piensa en irse, ni contempla hacer relevos de su estructura de gobierno que le está dando resultados, que de varias maneras pretenden minimizar para opacar la merecida imagen de trabajo.Pero no todo es política, sobre todo cuando en el escenario cultural aparece un mensajero de la cultura que viaja tanto en el papel impreso como en las ondas cibernéticas, con una primorosa edición pictórica en donde, quien tiene la fortuna de tenerla en sus manos lee de la primera a la última letra por lo ameno y por la importancia de su contenido.Municipalidades, es una revista mensual cuya edición coordina el secretario de Gobierno, ingeniero Eric Cisneros Burgos quien, con su cuerpo de colaboradores, magistralmente nos llevan a conocer y visitar lugares e historias desconocidas y algunas muy conocidas, pero que ambas forman el enorme bagaje cultural de Veracruz, con atractivos apartados, como las efemérides de nuestros héroes, las culturas ancestrales, la cultura actual, las gastronomías locales y regionales, los sones y bailes de las distintas zonas, además de todo el colorido que posee cada uno de los municipios.Este es un gran ejercicio de enlace que nos presenta y nos describe en otras latitudes tal y como somos, lo que al tiempo será para las futuras generaciones un testimonio vivo que debería de introducirse en las escuelas como texto obligatorio para engrandecer nuestro orgullo de ser veracruzanos, pues en la actualidad es posible que conozcamos la historia de China, o de Francia o de cualquier otra latitud que es lo que nos enseñan, pero desafortunadamente ignoran o describen superficialmente la nuestra. Felicidades.