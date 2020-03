El coronavirus: letal para la economía también

A los casi ya 87 mil contagiados en más de 60 países por el coronavirus (80 mil en China), y los 2,872 muertos causadas por él, habría que sumarle los destrozos que está causando en las economías de todo el planeta que, sin duda, a la larga, serán los efectos más letales para la vida de millones de seres humanos.La fortaleza del peso que tanta presumía el presidente Andrés Manuel en las conferencias mañaneras, como “la moneda que se revaluaba día a día”, perdió del miércoles 26 de febrero, a la noche del viernes 28, un 9 por ciento de su valor, al pasar de 18.61 a 20.03, en tan sólo 72 horas.Concatenada a esta devaluación, la bolsa mexicana de valores cerró con una caída de 2.20%; en tanto que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), reportó un retroceso de 2.23 por ciento.La desaceleración en la economía global causó temor en los inversionistas de todos los rincones del mundo. El viernes 28 fue denominado en los círculos financieros comoporque todos los mercados bursátiles cayeron más del 2%, por causa de los malos datos que arroja las economías de Estados Unidos y Europa.La semana que recién terminó fue la peor en noticias en materia económica. El pasado miércoles, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), redujo de 2,3% a 2,1% sus previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense; mientras que el viernes Francia y Alemania prendieron las alertas de unapara la contracción de su actividad industrial,Los principales mercados bursátiles sufrieron caídas relevantes después de las noticias. En Estados Unidos, else ubicó en 7.642.67 puntos registrando una caída de 2.5%;se cotizó en 2.800.71 con una pérdida de 1.90%; y elestuvo en 25.502.32 con un retroceso de 1.7%. En Inglaterra,se contagió y se cotizó en 7.207.59 con una caída de -2%. En Francia, el mercadocerró en 5.269.92 cayendo 2%; en España else ubicó en 9.199,40 para un retroceso de -1,67%; y en Alemania, elcerró en 11364.17 puntos, cayendo -1.6%.Estos datos económicos de la zona Euro, sumados a los que arroja la economía de% el viernes, y complementados con los de China, son una clara tendencia de la desaceleración globalizada y demuestra, que impulsarán un retroceso en los niveles de bienestar de la población mundial, como ya se observa en México, donde los precios de los artículos de primera necesidad se han catapultado. En menos de una semana el jitomate subió 25% para ubicarse hasta en 59.90 el kilogramo; mientras el cono de huevo ya subió hasta en 70 pesos (estaba en 35 pesos), por mencionar solo unos cuantos productos vitales para la mesa de los mexicanos...El coronavirus no sólo está generando enfermedad y muerte en el mundo, sino que bajen los estándares de bienestar en las familias de todo el mundo, porque al igual que acá, en México, algo similar está ocurriendo en el mundo.Y esto apenas comienza, porque la Organización Mundial de la Salud elevó la alerta de riesgo de propagación del coronavirus a “muy elevada”, primordialmente en los 5 países que concentran el mayor número de infectados en el mundo como son, que tiene a 78,832 infectados, con 2,788 muertos (un 3.50% de su población).con 2,337 infectados y 16 muertos (0,68% de su población)., con 889 infectados y 21 muertos (2.30% de su población).con 388 infectados y 34 muertos (8.70% de su población), ycon 233 infectados y 5 muertos (2.10% de su población).Habrá ahora acá, en México, con los infectados que ya tenemos oficialmente, dejar de dar besos y abrazos, para no contagiarnos del coronavirus, aunque no podremos salvarnos de los efectos económicos que éste está generando, y que son perjudiciales para nuestra vida diaria porque pegaran en nuestro bolsillo y en nuestro estómago.