Solidarios con las mujeres

El 56.4% está en contra de las consultas a mano alzada.

El 40.8% cree que el acuerdo alcanzado con Donald Trump fue malo.

El 57.6% reprobó el apoyo de 30 millones de dólares que se dio a El Salvador.

El 52.9% piensa que el despliegue de la Guardia Nacional fue una buena acción.

Conocimos y convivimos con ellas, afortunadamente, con nuestras abuelitas, dos ejemplos de mujeres trabajadoras, inmensamente amorosas, de quienes tenemos el mejor recuerdo de la infancia; nacimos en el seno de una familia donde la mamá llevaba el control de los quehaceres de la casa, siempre pendiente de que hubiera comida, ropa limpia, pero sobre todo respeto para los mayores, y compartimos la infancia y la adolescencia con una hermana a quien amamos y respetamos hoy como la cabeza de la familia. Con esto queremos decir que jamás ha estado en entredicho nuestro cariño para las mujeres y no se diga la condena para quienes las maltratan, obviamente maldiciones para los chacales que las asesinan apenas en los primeros años o meses de vida, para ellos hemos pedido los castigos más severos que pudieran existir como por ejemplo la castración y la cadena perpetua con trabajos forzados para que, de alguna manera terrenal, paguen por el daño que hicieron a una inocente criatura, a una familia y a la sociedad en general.Ahora que nos preguntan nuestra posición en torno al movimiento del próximo lunes nueve, respondemos dando la explicación anterior, pero le sumamos la percepción de que todo se debe al factor impunidad, a ese mal que se hizo viral en los últimos años y que nos tiene a todos en riesgo de perder la vida a manos de cualquier delincuente protegido de la autoridad que no hace nada por detener la terrible escalada de violencia que nos agobia, y que ha puesto su atención en las mujeres.En este espacio no podemos dejar de mencionar el movimiento de las mujeres, ese que detonaron un grupo de activistas, quienes hace varios días lanzaron una convocatoria en redes sociales para realizar un paro nacional el próximo nueve de marzo para que, esa fecha, sea #Undiasinmujeres.En este paro se está convocando a que las mujeres y las niñas no salgan a la calle, no compren nada, que las niñas no vayan a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las mujeres trabajadoras no asistan a sus empleos, que no se usen servicios de plataforma por celular como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas rápidas.El texto de la convocatoria dice “¡Sin mujeres!, ¿no nos cuidan? ¿no existimos? Miren cómo sería si no existiéramos más... pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven... ¡concedido! ¡No nos verán!”.Este paro se dará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se está convocando, en la ciudad de México, para salir desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital de la República.Ya veremos cómo nos va a los hombres el lunes nueve cuando no contemos con la colaboración, fundamental en nuestras vidas, de las mujeres. Bien por ellas, y bien por demostrar que tienen capacidad para organizarse al margen de partidos políticos o grupos de esos que tradicionalmente han medrado en México al amparo de movimientos sociales que surgen y de los cuales se apropian.Confiamos en que este importante día sean tomadas en cuenta nuestras mujeres indígenas, las que nadie ve ni quiere ver, esas que se hacen madres desde los doce años porque sus padres las cambian por un cartón de cervezas, como pasa en la sierra de Zongolica, las que ocupan para cargar leña y agua hasta la choza, esas cuyo estado real es la esclavitud. Por favor señoras acuérdense de ellas, y las señoras de los fraccionamientos, las que cuentan con recursos para pagar domésticas, a ellas también tómenlas en cuenta como una compañera de género más... Unidas serán muy fuertes y con el apoyo de hombres conscientes de la importancia que tienen para nuestras vidas, más... Que este sea solo el primer paso de un mejor futuro en México para todas las féminas.El periodista Martín Moreno publica, en medios digitales, un interesante texto sobre las preferencias presidenciales. A este trabajo presentado ayer le dieron especial importancia y ahí el periodista afirma: “Las mismas casas encuestadoras que le daban el triunfo en la carrera presidencial en 2018 y que el propio López Obrador cacareaba y aprobaba públicamente como muestra de que iba muy arriba de Anaya y Meade – en realidad, siempre fue así-, son las mismas que, hoy por hoy, registran una fuerte caída en la aprobación ciudadana a AMLO en las últimas semanas”.“Consulta Mitofsky, de Roy Campos, le daba a AMLO, en junio de 2018, el triunfo con el 48 por ciento de la votación total. Andrés Manuel ganó con el 53 por ciento. La diferencia fue de sólo 5 puntos”.“GEA-ISA otorgaba la victoria a AMLO gracias a una votación del 44 por ciento, en el mismo mes del año pasado. En este caso, la diferencia final fue mayor: 9 puntos en promedio”.“Durante su campaña presidencial, López Obrador hacía referencia positiva sobre las encuestas de medios y de casas encuestadoras que lo colocaban adelante del panista y del priista. Mientras lo mantuvieran en la punta de la carrera, las daba por buenas. Incluidas, por supuesto, las de Mitofsky y GEA-ISA, que lo daban como virtual ganador.Inclusive, la del diario Reforma de finales de mayo de 2018, que ubicaba a AMLO con 52 por ciento de intención del voto (Reforma, desde 2012, ha ofrecido las encuestas más certeras en el terreno electoral), fue mencionada por el propio López Obrador, quien, afable, festinaba en su cuenta en TW: “La encuesta de hoy del Reforma nos obliga a redoblar esfuerzos. No aflojar el paso...”.“Y vaya paradoja: en tanto que el influyente diario Reforma lo posicionaba en sus encuestas, AMLO reconocía su información. Sin embargo, en cuanto el diario, bajo investigaciones periodísticas, lo comenzó a cuestionar como Presidente, López Obrador desató una feroz ofensiva en contra del periódico, acusándolo hasta de cómplice de un presunto fraude electoral en 2006 (¿?). Típico de cualquier político: mientras no lo critiques, te aplaude. El día que lo haces, te crucifica. Y AMLO – le guste o no a sus fanáticos -, es eso: un político diseñado en sus orígenes por el PRI autoritario”.“Ahora, GEA-ISA y Consulta MItofsky (hay que decirlo también: fallaron en 2012 cuando la primera pronosticaba que Peña Nieto le ganaría a AMLO por 20 puntos de diferencia, mientras la segunda la fijaba en 14 puntos, ganando EPN, finalmente, por 7.5 puntos) revelan los números que muestran una tendencia a la baja en el apoyo popular a López Obrador. Sí, las mismas encuestadoras que advertían de su triunfo presidencial en 2018 y eran reconocidas por el hoy Presidente, desde ya le avisan que su Gobierno está perdiendo respaldo”.Otro portal, Reflexión y Análisis, hizo su propia encuesta y este es el resultado:Este ejercicio aplicado a 18,352 mexicanos muestra que un 31.7% considera el principal problema del país a la seguridad; mientras que un 49% coincide que el principal desafío de las familias mexicanas es la economía.Respecto a la revocación del mandato, en esta encuesta el 50.6% dijo querer que el presidente López Obrador renuncie; mientras que el 46.2% dijo que el mandatario debe quedarse en el poder; solo el 3.6% respondió no saber.Y lanzan una pregunta:Si López Obrador se reeligiera en las elecciones de 2024, el 29.2% votaría por él; el 8.6% contestó que probablemente lo haría; el 6.7% dijo que no; el 2.2% indicó que probablemente no, y el 53.4% respondió que seguro no votaría por él.Sobre las acciones del presidente:Sin duda, el ejercicio del poder desgasta y el ejercicio autoritario del poder, más.La nueva directora del DIF estatal será Rebeca Quintanar Barceló, quien es miembro de una familia de coatepecanos identificados con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde que lo fundó AMLO. Rebeca Quintanar se venía desempeñando como Coordinadora de Promoción de los Valores Cívicos y Ciudadanos, es decir de las artífices de las caravanas “Orgullo Veracruz”. Bien por el reconocimiento.Escríbanos a [email protected]