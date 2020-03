Córdoba: ¿hasta ahora?

Este domingo, en la cabecera municipal de Yanga, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, declaró que próximamente se van a ejecutar algunas detenciones de personajes conocidos que están vinculados con la delincuencia en la región de Córdoba, donde últimamente se han registrado ejecuciones, secuestros, asaltos y ataques a las corporaciones policíacas.



“Cuando yo dije que no era para alarmarse, ciertos personajes que los tenemos bien identificados, se van a dar cuenta que hay algunos que hasta nos van a sorprender que participan en estos temas de la delincuencia; poco a poco los vamos ir deteniendo”, anticipó el titular de la SEGOB.



Ante la insistencia de los reporteros, que le preguntaron si hay políticos o empresarios inmiscuidos, Cisneros respondió: “De todo. Hay algunos camaleones que se disfrazan de ciertos personajes, que fomentan ese tipo de cosas. Hoy tenemos claro quiénes son, y los vamos a detener”, aseguró.



Realmente sorprende que apenas hasta ahora diga don Eric que tienen identificados a estos personajes vinculados con el crimen organizado, cuando en Córdoba todo mundo lo sabe desde el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cuyo régimen Los Zetas, recién separados del Cartel del Golfo, se apoderaron de Veracruz.



Y es que según versiones periodísticas, en octubre de 2012, con la captura de Cristopher Fuentes Letelier, alias “El Chuletón”; de Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango”, y de Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo” –subordinados de Raúl Lucio Hernández, (a) “El Lucky”, el jefe de plaza de Los Zetas en la región de Córdoba detenido en diciembre de 2011–, quedó evidenciada la podredumbre al interior de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, según la declaración ministerial 947/2012/VER-FIEAFTVS-10 iniciada en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro.



Entre los nombres de abogados, empresarios, periodistas y funcionarios de la PGJE que presuntamente estaban en la nómina de esta organización delincuencial, “El Chilango” señaló, por ejemplo, a un ex funcionario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que ahora, desde septiembre pasado, tras la destitución del ex fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz, despacha muy cerca de la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno con Cisneros Burgos y emparentada con Guadalupe Hernández Hervis, (a) La Jefa, ex operadora de Los Zetas en el sur de Veracruz.



Otro de los mencionados en ese expediente es un amigo del ex gobernador Herrera Beltrán, a quien en 2008 nombró subprocurador regional en la zona centro, con sede en Córdoba, y luego, al final de su mandato, en 2010, casualmente lo propuso al Congreso local como magistrado del TSJE, donde aún continúa "administrando justicia".



De acuerdo con la declaración ministerial rendida por “El Chilango”, este funcionario del Poder Judicial colaboró con Los Zetas como subprocurador en Córdoba, señalando que Gustavo Cano Sánchez, (a) “El Moneneque”, se encargaba de entregarle 80 mil pesos mensuales “por el apoyo que nos daba” para liberar a sus miembros y vehículos cuando eran detenidos.



¿Tampoco sabían de ellos? Es entendible, pues el secretario de Gobierno estuvo desarraigado desde su infancia de Veracruz, y el secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, es nativo de Nuevo León.



CISNEROS ACUMULA MÁS PODER



Por cierto, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, acaba de dar otra muestra de su fortaleza política al colocar en la Dirección General del Sistema Estatal del DIF a Rebeca Quintanar Barceló, una morenista coatepecana que venía desempeñándose a su lado como coordinadora de Promoción de los Valores Cívicos y Ciudadanos, organizando las caravanas "Orgullo Veracruz" que desde la Secretaría de Gobierno ha venido promoviendo el hijo predilecto de Otatitlán por todo el estado y fuera del territorio veracruzano.